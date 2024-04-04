Слушания без предупреждения

Менеджер по взаимодействию с местными государственными органами и населением NCOC Сункар Кулжанов ответил, что информация была опубликована в областных газетах и на местном телевидении, а также доведена до сведения местных исполнительных органов.

В компании пообещали подумать о том, чтобы информировать жителей также через советы ветеранов.

Местные жители в итоге ограничились лишь несколькими вопросами. Копжасасаров спросил о том, не оказывает ли деятельность нефтяников влияния на рыбный промысел, а другой местный житель – пенсионер Ерболат Хаиров поднял тему массовой гибели тюленей и смены их места обитания. По его мнению, это тоже может быть связано с деятельностью недропользователей.

«Что касается снижения численности рыбных запасов на Каспии, то он может быть связан с разными факторами, в том числе со снижением уровня воды в море и в реках. Но это глобальный вопрос, который рассматривается на правительственном уровне и касается не только нашей страны», – ответила эколог компании NCOC Жанат Кожан.

Менеджер по охране окружающей среды Тимур Джантаев также отметил, что изменение климата влияет и на состояние моря и на логистику:

«Скорее, это уровень моря влияет на объект, а не наш объект на море. По этой причине мы провели в прошлом году дноуглубительные работы - чтобы обеспечит вывоз персонала с объекта в случае ЧС. Снижение уровня воды больше всего связано с климатом, частично влияют стоки реки Урал, 80% идет от Волги, но основная проблема – это повышение среднегодовой температуры в мире. Для нас это большой вызов, и если расчеты вероятных моделей будут верны и уровень Каспия будет снижаться, то нам придется пересматривать нашу логистику и способы доставки товаров на месторождение».