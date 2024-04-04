Слушания без предупреждения

Зульфия Искалиева, Атырау, специально для Власти, фото автора
В начале недели атырауский эколог Галина Чернова сообщила о разливе нефти на Каспии на участке, где добычу ведет North Caspian Operating Company (NCOC), оператор крупнейшего месторождения страны Кашаган. В самой компании, а также в ответственных госорганах поспешили заверить, что разлива не было, а обнаруженные на космических снимках пятна на Каспии – вовсе не нефть.
Всего за несколько дней до этого NCOC проводил общественные слушания для того, чтобы обновить разрешение на воздействие на окружающую среду на 2024 году на своих морских объектах. На слушаниях, о которых местных жителей предупредили поздно, компания также уверяла, что держит ситуацию с экологическими выбросами под контролем. Атырауская журналистка Зульфия Искалиева по просьбе «Власти» посетила слушания.
Слушания без местных жителей
Дамба – небольшое село примерно в 20 километрах от Атырау. Общественные слушания проходят в местном доме культуры и собравшиеся могут заполнить даже треть зала. При этом большая часть из них - сотрудники компании NCOC.
«На Дамбе живет немало людей и многие бы пришли и высказали свое мнение, если бы знали о слушаниях. Информация к нам поступила очень поздно, я сам случайно узнал в 9.30, думаю, это упущение местных властей. Я поинтересовался у представителей компании, когда сообщили акиму нашего округа, оказывается, месяц назад», - отметил Сатыбалды Копжасасаров, один из немногочисленных местных жителей, пришедших на слушания.
Менеджер по взаимодействию с местными государственными органами и населением NCOC Сункар Кулжанов ответил, что информация была опубликована в областных газетах и на местном телевидении, а также доведена до сведения местных исполнительных органов.
В компании пообещали подумать о том, чтобы информировать жителей также через советы ветеранов.
Местные жители в итоге ограничились лишь несколькими вопросами. Копжасасаров спросил о том, не оказывает ли деятельность нефтяников влияния на рыбный промысел, а другой местный житель – пенсионер Ерболат Хаиров поднял тему массовой гибели тюленей и смены их места обитания. По его мнению, это тоже может быть связано с деятельностью недропользователей.
«Что касается снижения численности рыбных запасов на Каспии, то он может быть связан с разными факторами, в том числе со снижением уровня воды в море и в реках. Но это глобальный вопрос, который рассматривается на правительственном уровне и касается не только нашей страны», – ответила эколог компании NCOC Жанат Кожан.
Менеджер по охране окружающей среды Тимур Джантаев также отметил, что изменение климата влияет и на состояние моря и на логистику:
«Скорее, это уровень моря влияет на объект, а не наш объект на море. По этой причине мы провели в прошлом году дноуглубительные работы - чтобы обеспечит вывоз персонала с объекта в случае ЧС. Снижение уровня воды больше всего связано с климатом, частично влияют стоки реки Урал, 80% идет от Волги, но основная проблема – это повышение среднегодовой температуры в мире. Для нас это большой вызов, и если расчеты вероятных моделей будут верны и уровень Каспия будет снижаться, то нам придется пересматривать нашу логистику и способы доставки товаров на месторождение».
Чем дышать Атырау?
Целый ряд вопросов к компании был у эколога Галины Черновой.
«Основной перечень выбросов морского комплекса приходится на достаточно опасные вещества, включая сероводород, сероуглерод, соляную и серную кислоту. Почему выбросы этих загрязняющих веществ идут по нарастающей, и какие меры предпринимаются по их улавливанию?» – спросила она.
«Во-первых, количества загрязняющих веществ определены нормативами допустимых выбросов, они были рассчитаны на основе подтвержденных методик и фактических данных о времени работы, количества сожженного газа, дизельного топлива и т.д. Для уменьшения выбросов компания использует факелы акустического типа, все неплотности оборудования изготовлены по стандартам ИСО. Уменьшение обеспечивается до 75%» - ответила представительница компании «SED» Акжан Бекназарова, представлявшая заявку компании на влияние на окружающую среду в 2024 году.
И Копжасаров и Чернова спросили компанию и о запахе, который идет от нефтяных предприятий и нередко накрывает Атырау, в последний раз, по данным эколога, это произошло на Наурыз.
«По поводу запаха - мы тоже живем в этом городе и для нас это тоже проблема. Как я понял, аким дал поручение создать комиссию и расследовать эти случаи», – сказал Тимур Джантаев.
А в ответ на упоминание Черновой отчета, который предсказывал нанесение нефтяным промыслом серьезного ущерба для Атырау, в компании отметили о том, что он не учитывал обновление оборудования и совершенствование систем очистки.
«По поводу отчета, который вы нам постоянно припоминаете, то он был сделан на ранних стадиях проектирования, при допущениях, что у нас не будет никаких мероприятий по снижению воздействия или предотвращающих барьеров, то есть на случай полного разрыва скважин и облако дойдет до Атырау. С этим отчетом никто не спорит. Но он отражал первоначальные этапы проектирования», - отметил Джантаев.
Во второй половине апреля компания проведет еще один раунд общественных слушаний – на этот раз по проекту об углублении дна в районе добычи. Узнают ли о них жители Дамбы вовремя, чтобы получить возможность задать свои вопросы?
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