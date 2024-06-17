Как казахстанцы помогают восстанавливать школы в Украине

«У нас помещение большое, бомбоубежище на два садика, и мы можем здесь разместить дополнительно соседний детский сад. У них нет своего укрытия», - говорит Кравченко.

По ее словам, система отработана до автоматизма: как только срабатывает воздушная тревога, воспитатели и помощники собирают детей, старшие дети помогают младшим. У каждого в шкафчике тревожный рюкзачок с теплой одеждой, водой, перекусом и бейджиком с данными родителей и контактными телефонами. Быстро все взяв, строем спускаются в бомбоубежище. И так постоянно. На всё есть семь минут.

«В пятницу спускались один раз, в четверг - четыре. Сколько воздушная тревога звучит, столько раз и спускаемся. Дети реагируют в зависимости от возраста. Старшие уже настолько привыкли, что сами ещё помогают, младших пропускают, спускают, уступают им места. Маленьких детей, особенно если это днём, это режим сна, надо поднять, успокоить, одеть, привести их в нормальное психологическое состояние и спустить. И при этом на всё про всё 7 минут», - объясняет директор детского сада.

Воздушные тревоги длятся по времени по разному, в 2022 и 2023 году дети сидели в бомбоубежищах по 2-3 часа, сейчас - минимум по 10-15 минут. Бывает так, что только поднимутся, приходится спускаться снова, и так целыми днями.