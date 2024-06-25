Казахстанский след в пожаре на греческом острове

Элиза Триантафилу (Inside Story)⁩, Миша Гагарин (OCCRP), Ольга Логинова (Власть)

Пока греческие власти расследуют данные о том, что фейерверк, запущенный с суперяхты, вызвал пожар на острове Гидра, информация, полученная OCCRP, показывает, что на борту находились именитые казахстанцы, которые на следующий день покинули страну на частном самолете.

Пожар охватил территорию площадью около 300 тысяч квадратных метров на скалистом острове Гидра в пятницу вечером, в разгар жары, которая превратила Грецию в пороховую бочку.

Национальная пожарная служба сообщила, что ее отдел по расследованию поджогов в субботу, 22 июня, арестовал 13 греческих членов экипажа. Никто из гостей на борту роскошной яхты, которую можно арендовать за 250 000 евро в неделю, не был задержан.

«Муниципалитет ждет окончательных результатов расследования, чтобы принять меры против всех виновных и потребовать компенсацию», — заявил мэр Гидры Гиоргос Кукудакис греческому партнеру OCCRP Inside Story.

Согласно документу, полученному журналистами, среди гостей яхты «Персефони I» было семь казахстанцев. Среди них был Данияр Абулгазин, один из богатейших бизнесменов страны.

На следующий день после пожара записи полетов показывают, что частный самолет, которым Абулгазин регулярно пользовался, вылетел из аэропорта Афин в Алматы.