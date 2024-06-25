Казахстанский след в пожаре на греческом острове

Элиза Триантафилу (Inside Story), Миша Гагарин (OCCRP), Ольга Логинова (Власть)
Пока греческие власти расследуют данные о том, что фейерверк, запущенный с суперяхты, вызвал пожар на острове Гидра, информация, полученная OCCRP, показывает, что на борту находились именитые казахстанцы, которые на следующий день покинули страну на частном самолете.
Пожар охватил территорию площадью около 300 тысяч квадратных метров на скалистом острове Гидра в пятницу вечером, в разгар жары, которая превратила Грецию в пороховую бочку.
Национальная пожарная служба сообщила, что ее отдел по расследованию поджогов в субботу, 22 июня, арестовал 13 греческих членов экипажа. Никто из гостей на борту роскошной яхты, которую можно арендовать за 250 000 евро в неделю, не был задержан.
«Муниципалитет ждет окончательных результатов расследования, чтобы принять меры против всех виновных и потребовать компенсацию», — заявил мэр Гидры Гиоргос Кукудакис греческому партнеру OCCRP Inside Story.
Согласно документу, полученному журналистами, среди гостей яхты «Персефони I» было семь казахстанцев. Среди них был Данияр Абулгазин, один из богатейших бизнесменов страны.
На следующий день после пожара записи полетов показывают, что частный самолет, которым Абулгазин регулярно пользовался, вылетел из аэропорта Афин в Алматы.
Абулгазин не ответил на телефонные звонки и сообщения в мессенджерах с просьбой прокомментировать ситуацию.
Судовый документ показывает, что на борту находились сын Абулгазина и его жена Айдан Сулейменова, глава одного из крупнейших благотворительных фондов Казахстана, а также ее заместительница.
Среди других гостей была Умут Шаяхметова, председатель правления Халык Банка, а также ее муж Беимбет Шаяхметов, бывший топ-менеджер нефтяной компании KMG International NV, и их дочь.
OCCRP обратился к Сулейменовой и Шаяхметовой за комментариями, но до публикации ни одна из них не ответила.
И Абулгазин, и Шаяхметова тесно связаны с Тимуром Кулибаевым, бизнесменом и зятем бывшего президента Нурсултана Назарбаева. Абулгазин был замом Кулибаева в фонде “Самрук-Казына”, а Шаяхметова возглавляет банк, которым Кулибаев владеет совместно с женой.
Данные морского слежения показывают, что яхта, на борту которой находились казахстанцы, во время пожара курсировала у побережья отдаленного района Гидры, хотя греческие официальные лица не обвинили их в поджоге.
Накануне официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров также заявил, что граждан страны не задерживали в связи с пожаром на острове Гидра и обвинений им не предъявлялось.
По словам Василиса Кикилиаса, министра по климатическому кризису и гражданской защите Греции, власти поговорили со свидетелями, которые предположили, что пожар мог быть вызван фейерверками.
«Я вижу, что согласно показаниям, некоторым лицам с помощью сигнальных ракет или фейерверков удалось сжечь 300 тысяч квадратных метров на острове Гидра и подвергнуть (жизни) опасности», — сказал он в интервью греческой телекомпании Open TV.
«Это еще предстоит доказать на предварительном следствии и допросе», — добавил Кикилиас.
Кукудакис, мэр острова Гидра, сообщил журналистам, что пожарным удалось остановить пламя до того, как оно поглотило единственный сосновый лес на острове. Им помог ветер, который отогнал пламя в противоположном направлении.
«Если бы загорелся густой сосновый лес, даже сегодня огонь продолжал бы гореть, — сказал он. — Это сожгло бы остров от одного конца до другого».
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