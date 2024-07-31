Обсуждение ненависти

Вот то, что недавно было в Иране? Сравните. В Иране тоже [есть] такие феминистские организации. [Так они] организовали большой переворот! Ну вот эта, как её, помните, которая умерла? Как ее зовут? Два с половиной месяца у них длилась революция [речь о массовых протестах в Иране в 2022 году, последовавших за гибелью 22-летней Махсы Амини, пострадавшей от рук полиции нравов за нарушение исламского дресс-кода].

И Иран не мог никак выйти из этой революции. Они снимали платки, в прямом эфире стригли свои волосы, выступали против своих братьев и отцов. И к чему это? Как вы думаете, как это все получилось? Потому что в течение 10-15 лет Запад продвигал феминизм. И в результате феминизма за 15 лет вот эти женщины, лежавшие [до этого] рядом со своими мужчинами, у бока своих мужчин, встали против своих родителей, своих детей и пошли участвовать в этой революции, которая шла в течение двух с половиной месяцев.

Сегодня те митинги, которые проводят феминистки у нас, у них тоже вот такие вот лозунги, они тоже призывают к революции. Я даже в компетентные органы писала. Почему у них плакаты с призывами к революции? Что это такое? Послушайте, они говорят: «Долой Конституцию!». Что это такое? Пусть не будет Конституции? «Давай революцию!» они хотят? Что это значит? Это значит, что они хотят революцию, переворот.

[Примечание: В своей речи авторка Балтабаева перепутала слова «Конституция» и «проституция» - на маршах были лозунги «Долой проституцию!»]