Обсуждение ненависти

В четверг станет известно, одобрит ли рабочая группа, созданная при Минкульте, предложение запретить «пропаганду ЛГБТ» в Казахстане - что бы это ни значило. Группа была создана после того, как соответствующая петиция собрала 50 тысяч подписей.
Петицию предложила председательница «Казахстанского союза родителей» Багила Балтабаева. Эта организация известна тем, что выступала против принятия закона о семейно-бытовом насилии, распространяла ложную информацию о том, что в этом случае детей будут изымать из семей, подменяла понятия и использовали язык вражды. Во время пандемии движение активно выступало против вакцинации, подвергая тем самым риску жизни людей. Союз активно поддерживает и другие теории заговора.
В рабочую группу по обсуждению петиции позвали консервативных депутатов, представителей госорганов и общественности - как выступающих в поддержку петиции, так и против нее. В преддверии объявления результатов рассмотрения петиции, Власть публикует выдержки из второго заседания Рабочей группы, которое прошло 10 июля. Они вполне дают представление об уровне дискуссии. Примечательно, что из всех присутствовавших госструктур не согласилось с петицией только министерство иностранных дел, его представитель Ренат Зулхаиров сказал, что »запрет пропаганды ЛГБТ имеет единичный характер, в основном такие законы приняты на постсоветском пространстве».
Балтабаева против западных ценностей
Авторка петиции Багила Балтабаева [перевод с казахского]:
Все эти западные ценности, мы не должны на них опираться. Мы должны подумать о том, как сберечь нашу горстку людей, которые у нас есть. И защитить это, сделать это через защиту молодежи. Мы должны держаться подальше от таких чудовищных вещей.
Потому что сегодняшний маленький ребенок завтра может стать лидером страны. А сегодня эти девочки 8-9 лет, которые [ходят] на митинги, они говорят «моя вагина – моё дело», «долой патриархат, даешь революцию». Они же напрямую призывают к революции, эти маленькие девочки. Просто [если] сейчас у них формируется сознание, то завтра это будущие матери, они будут рожать детей. И тогда через два-три поколения в эти кабинеты правительства, министерства придут я даже не знаю кто! Какие люди будут управлять нашей страной? Поэтому на уровне государства, на уровне нации, я думаю, это огромная угроза.
Вот то, что недавно было в Иране? Сравните. В Иране тоже [есть] такие феминистские организации. [Так они] организовали большой переворот! Ну вот эта, как её, помните, которая умерла? Как ее зовут? Два с половиной месяца у них длилась революция [речь о массовых протестах в Иране в 2022 году, последовавших за гибелью 22-летней Махсы Амини, пострадавшей от рук полиции нравов за нарушение исламского дресс-кода].
И Иран не мог никак выйти из этой революции. Они снимали платки, в прямом эфире стригли свои волосы, выступали против своих братьев и отцов. И к чему это? Как вы думаете, как это все получилось? Потому что в течение 10-15 лет Запад продвигал феминизм. И в результате феминизма за 15 лет вот эти женщины, лежавшие [до этого] рядом со своими мужчинами, у бока своих мужчин, встали против своих родителей, своих детей и пошли участвовать в этой революции, которая шла в течение двух с половиной месяцев.
Сегодня те митинги, которые проводят феминистки у нас, у них тоже вот такие вот лозунги, они тоже призывают к революции. Я даже в компетентные органы писала. Почему у них плакаты с призывами к революции? Что это такое? Послушайте, они говорят: «Долой Конституцию!». Что это такое? Пусть не будет Конституции? «Давай революцию!» они хотят? Что это значит? Это значит, что они хотят революцию, переворот.
[Примечание: В своей речи авторка Балтабаева перепутала слова «Конституция» и «проституция» - на маршах были лозунги «Долой проституцию!»]
Прекратить принимать российские законы
Гульзада Сержан, «Феминита» [перевод с казахского]:
Член рабочей группы в прошлый раз сказал, что надо перестать перенимать иностранные законы, мы, ЛГБТ-сообщество, тоже с этим согласны. Действительно, мы должны прекратить перенимать чужие законы, я честно поддерживаю эту позицию, потому что мы действительно должны прекратить перенимать для себя российские законы. А то это прямо в привычку у нас вошло. Именно под российским воздействием возникла инициатива о запрете пропаганды ЛГБТ в целях защиты прав ребенка. В России этот закон был принят в 2013 году, 11 лет назад.
[Примечание - авторка петиции Балтабаева прямо писала в ней, что такой закон принят в России и поэтому Казахстану он также необходим].
Хорошо, в России 11 лет работает их закон. У них там давление на ЛГБТ постоянное, никто из ЛГБТ там ничего сказать не может. Но тем не менее, затопления были и у них.
Хорошо, какой еще был закон в России? О декриминализации бытового насилия. То есть бытовое насилие перестали считать преступлением. Там если кто-то побил свою жену, то это будет просто административное наказание ему. И мы тоже в своем время скопировали это изменение. В результате этого что у нас есть? Наступил ковид, карантин, бытовое насилие увеличилось, а по количеству разводов Казахстан вышел на второе место.
[Примечание: В итоге Казахстан вновь ужесточил наказание за бытовое насилие]
Алмаз Жексекин, доцент кафедры конституционного и международного права, кандидат юридических наук Карагандинского университета им. Букетова: [перевод с казахского]
Видите ли человек же не рождается ЛГБТ, чтоб там мальчик считал себя девочкой, а девочка считала себя мальчиком. У нас народа и так мало, еще детей очень мало рождается.
[Примечание: Это мнение противоречит выводам ученых. А информация о снижении рождаемости в Казахстане - ложная, население наоборот растет.}
И если таких позиций у нас будет много, то это будет наносить вред нашему национальному единству и целостности, то есть земли много, людей мало. Поэтому мы должны рассмотреть и с этой точки зрения. Мы не должны это как-то односторонне рассматривать.
Еще одна тема была. Если говорить о Международном пакте о гражданских и политических правах, то можно сослаться на 3-ю статью. В ней говорится о том, что государство должно «обеспечить равное для мужчин и женщин право пользования всеми гражданскими и политическими правами». Но видите, если люди говорят, что мальчики могут считать себя девочками, а девочки – мальчиками, то тогда я не понимаю что они тут говорят. Если мужчина считает себя женщиной, а женщина считает себя мужчиной, тогда каждый может сказать что я – Наполеон, я – святой, я – хан. И что, давайте тогда тоже к ним также соответственно относиться? Давайте им тоже дадим права. Они себя так назовут, а мы всех законом будем защищать, дадим им гарантии соблюдения их прав».
Охота на ведьм
Жанар Секербаева, организация Феминита:
Мы приводили правовые аргументы, законодательные примеры, международные положения. Если они до сих пор не возымели силу, то я выражу обеспокоенность по такому факту: президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Кемелевич Токаев на сегодня официально разведен и, согласно официальной информации, не имеет партнера или партнерки.
Казахстан ставит своей целью показать всему миру традиционные ценности и казахстанскую семью, но глава государства показывает не совсем традиционный формат семьи. Что будем делать с этим?
При наличии закона, который бы запрещал пропаганду ЛГБТИК, под его влияние могут попасть многие разведенные люди, не исключая Касым-Жомарта Токаева или даже участницу рабочей группы, которая сама рассказала о своем жизненном статусе, Жибек Аменову (коллежанка Балтабаевой).
То есть подобный запрет ЛГБТИК может открыть, так называемую, охоту на ведьм – или давление на всех неугодных людей. Начнутся гонения на простых людей, которых невозможно проверить на наличие ЛГБТИК (не существует специального аппарата, который бы распознавал гомосексуальность! Есть только гей-радар, но обладают им только единицы).
Помимо этого, при наличии закона как в России, в десятки раз увеличатся случаи нападения – на основании того, что кто-то похож_а на ЛГБТИК. Хочу сказать, что если окинуть взором наше рабочее заседание, то каждый и каждая из нас очень похожи на людей из ЛГБТИК-сообщества (я являюсь открытой лесбиянкой). Люди похожи на людей.
Кроме того, обсуждение петиции вгоняет молодежь в тревогу, стресс, депрессию. Они не понимают, почему напрямую нарушаются права человека, право на мирные собрания. Молодые люди ощущают, что их вводят в заблуждение, когда депутаты на полном серьезе обсуждают, может ли молодежь принимать участие в мирных собраниях, как было на 8 марта в Алматы и Астане или после приговора Бишимбаеву в Алматы.
В конце рабочего заседания мы с Гулзадой и Рахатом вручим вам Конституцию Казахстана на казахском и русском языках! Таким жестом мы хотим показать, что важно соблюдать права человека и законность! Мы надеемся, что эта книга станет вашим настольным гидом или текстом перед сном, в котором всем нам будут всего лишь сниться как кошмарный сон такие петиции, как эта, что мы рассматриваем. Ведь мы живем в демократическом, светском, правовом и социальном государстве, высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, права и свободы, как заявлено в Конституции».
Белла Филимонова, руководитель ОФ «Благо-Дарю», выдвигалась в депутаты маслихата по Карагандинской области:
Я еще раз говорю, если 50 тысяч человек подписало петицию, это не просто так. Значит, уже просто назрело, понимаете? И тут не обсуждать нужно, а просто принимать. Тут не говорится, что мы против людей, ради Бога, делайте за своими дверьми квартир что хотите. Мы просто против того, чтобы устраивали митинги, против того, чтобы заходили в школы с секспросветом и тому подобное. Мы против этого!
Является ли короткая стрижка или яркие волосы пропагандой ЛГБТ?
Халида Ажигулова, юристка, экспертка по правам ребенка, уполномоченная по правам ребенка по Алматы:
В Казахстане не было проведено ни одного научного социологического исследования, которое бы исследовало непосредственно негативные последствия так называемой пропаганды ЛГБТ на здоровье, ментальное и физическое, наших детей и подростков.
К сожалению, ни Балтабаева, ни Филимонова так и не предоставили конкретных фактов, как вот эта пропаганда ЛГБТ, которая в нашей стране, по сути, длится с 1991 года, превратила гражданина Республики Казахстан, хотя бы одного, в представителя ЛГБТ-сообщества. То есть, опять же, все, что мы услышали от авторов петиции, союзников – это эмоции, популистские лозунги и субъективное мнение без каких-либо конкретных фактов, конкретной статистики и обоснования.
Международная организация ВОЗ как раз-таки и заявляет, что сексуальная ориентация является врожденным признаком, она не может быть приобретена. Поэтому, пропаганда ЛГБТ никак не может повлиять на изменение сексуальной ориентации у детей.
Я напомню, в петиции говорится о том, что якобы пропаганда влияет на то, что наши дети становятся гомосексуалами. Но на самом деле причина роста сексуального насилия над детьми сегодня – это распространение порнографии, причем, это причина не только по Казахстану, это по всему миру. Из-за того, что наши дети, подростки, имеют прямой доступ к порнографии, заходят со своих смартфонов, они, соответственно, больше подвержены тому, что их может кто-то изнасиловать либо они сами хотят это повторять над другими детьми, неважно мальчики или девочки.
Основная причина проблемы в том, что родители не следят за тем, что делают дети в телефоне. И конечно, здесь очень важно, чтобы снизить эту проблему, именно полиция должна вовремя блокировать такие сайты на территории Казахстана, чтобы у детей не было доступа, а ОВД должны предлагать меры по защите детей от этого контента.
Потому что, смотрите, коллеги, когда мы говорим о сексуальном контенте – тут все понятно, например, порнография. Но, обратите внимание, будет ли считаться ЛГБТ пропагандой, если две девушки держатся за руки, если у женщины или у девушки слишком короткая стрижка, либо розовые или синие волосы? Как и кто будет определять эту пропаганду?
Далее, у нас, у казахов, друзья мужчины, родственники мужчины при встрече тоже хлопают друг друга, могут поцеловать друг друга в щеку – это тоже будет пропаганда ЛГБТ? Более того, у нас, у казахов, есть традиция әпшу берші, когда именно взрослый мужчина просит у маленького мальчика потрогать его половой член. Тогда, получается, эту традицию мы тоже должны будем запретить, как пропагандирующую однополые отношения, потому что иначе у ребенка будет формироваться мнение, что это норма – давать подержать свой член другому мужчине, другому мальчику.
Также из-за принятия вот этого запрета пропаганды ЛГБТ нам придется запретить ряд музыкальных групп, в том числе «Ирина Кайратовна», «Ninety One», нужно будет запретить «Келинку Сабинку» и все фильмы и концерты, где мужчины переодеваются в женщин или где мужчины ведут себя феминно. То есть кто-то скажет, что это юмор, посмеются, ментально здоровый человек, а кто-то обязательно увидит пропаганду и будет писать доносы и жалобы.
Жибек Абенова, коллежанка авторки петиции Балтабаевой:
И, кстати, тут говорили, что ВОЗ говорит, что это врожденное. ЛГБТ, такие люди, не имеют врожденных пороков, это приобретенный характер. Не нужно здесь намеренно вводить в заблуждение.
[Примечание: Абенова распространяет ложную информацию - и ВОЗ и ученые говорят о врожденном характере гомосексуальности]
ВОЗ, к сожалению, тоже нам диктовал про вакцину и нас шантажировал, и львиная доля народа вакцинировалась. Поэтому давайте не приводить таких примеров. У нас своя суверенная страна, свои принципы, своя культура. И у нас есть тоже право защищать свои семейные ценности».
[Примечание: Абенова, как и другие активные участники Союза родителей являются активными антиваксерами, государство при этом не привлекало их к ответственности за распространение ложной информации о вреде вакцин].
Гомофобами не рождаются, ими становятся
Виктория Примак, AlmaTQ, зачитывает заявление Ирины Ленской, врача-психиатра с 40-летним стажем, кандидата медицинских наук, члена (ранее председателя) Психиатрической врачебно-экспертной комиссии «Республиканского научно-практического центра психического здоровья»:
Можно испытывать различные эмоции к представителям ЛГБТИК, и это дело каждого. Но гомофобами и трансфобами не рождаются, ими становятся. Это результат недостаточной информированности и влияния мифов, желтой прессы, недостатка критического мышления, при котором часто используется язык ненависти, далекий от гуманизма и справедливости. Если помнить доказанное и единственное на данный момент научно верное утверждение, что сексуальные предпочтения и гендерное несоответствие – это не выбор человека, а данность природы, то и отношение к представителям ЛГБТИК меняется на понимание и эмпатию.
Интерес и удивление – да, и это нормально, но если взрослый пояснит, что это вопрос разнообразия и личного выбора, ребенок приобретет необходимые знания. Знания помогают понимать себя и мир вокруг. Если подросток утверждается в ощущении гендерного несоответствия или выбирает партнера своего пола, это не зависит от увиденной однополой пары, человека или фильма, это самоощущение и самоопределение человека с самого его рождения, это норма.
Важно просвещать общество и информировать его о том, что представители ЛГБТИК такие же люди, как и все остальные, со своими особенностями и правами. Если мы будем в этом убеждены, наша позиция будет гуманной и достойной уважения.
К сожалению, пока это не так. Непонимание, неприятие, дискриминация и агрессия приводят к страданиям и суицидальным намерениям, что также подтверждает статистика. Поэтому я призываю всех не увеличивать страдания людей, которые не выбирали стать ЛГБТИК – это распорядилась природа сделав это нормой».
Татьяна Чернобиль, юристка, правозащитница:
Напомню, в нацистской Германии в 30-м году большинством голосов победила нацистская партия, которая затем развязала Вторую мировую войну. Если вы сейчас в нашем Казахстане проведете опрос о смертной казни и об отношении населения к смертной казни, вам 80% скажут, что они «за» смертную казнь. Так стоит ли опираться на мнение большинства? Более того, не далее чем в 2023-м году была заявлена аналогичная петиция в Великобритании на предмет того, чтобы из школьной программы было изъято сексобразование. Там эту петицию поддержало, на секундочку, 250 тысяч сторонников, при необходимом пороге в 100 тысяч голосов. Так вот, правительство Великобритании сказало: «Нет, есть законы, а не мнение большинства». И призвало всех считаться, прежде всего, с мнением закона, а не мнением большинства, которое абсолютно гомофобно и не основано ни на каких фактических данных.
Как проходило голосование за петицию
Рахат Садыков, гражданский активист:
При сборе подписей за петицию против так называемой пропаганды ЛГБТ, по моему личному наблюдению, подкрепленному скриншотами с сайта ePetition, которые сохранены у меня на смартфоне, были задействованы дополнительные ресурсы. Иначе как можно понять, что число голосующих за нее с 3 по 6 июня (а это понедельник – четверг), неуклонно снижалось день изо дня. Но в пятницу, 7 июня, в самый последний рабочий день, в рабочие часы, число голосующих выросло в разы. Приведу пример: 7 июня, в пятницу, так, в рабочее время, за петицию голосовало по 700 – 1 000 человек в час. А по окончанию рабочего дня, то есть сразу с 18:00 вечера, число голосующих резко упало до 100 – 200 человек. И это, напомню, был последний рабочий день недели – пятница. А уже в понедельник мы узнали о том, что петиция набрала необходимый барьер.
«Мы ничего не имеем против вакцинации, – говорили они, – но мы не хотим, чтобы вакцинация была в школах». «Мы ничего не имеем против психологов и психологической помощи, но мы против, чтобы они приближались к нашим детям». И наконец-то! «Мы ничего не имеем против строения и структуры организма человека, мы, как взрослые люди понимаем как устроен человеческий организм, но мы против, чтобы печень, желудок и кишечник показывали детям на уроках биологии в школах». Точно также авторы петиции говорят: «Мы ничего не имеем против ЛГБТ, но мы против того, чтобы об ЛГБТ говорили, об ЛГБТ знали, права ЛГБТ соблюдали».
Если запретить всеобщую вакцинацию детей в школах, думаю, ни для кого не секрет, произойдет рост тяжелых случаев инфекционных заболеваний, будут массовые вспышки болезней. Точно также, запрещая информированность людей об ЛГБТИК, кто возьмет на себя ответственность за рост числа суицидов среди подростков и детей?
В Казахстане круглый год сплошные проблемы: весенние паводки, летние пожары, школьники, которым порой нечего надеть в школу, ТЭЦ, которые выходят из строя. 53 человека рабочей группы могли бы собраться для того, чтобы решать проблемы с дорогами, больницами, ЖКХ, образованием, экологией, чтобы помочь матерям-одиночкам, многодетным семьям, людям с инвалидностью. Вместо этого мы вынуждены обсуждать несуществующую в Казахстане проблему. Так называемую пропаганду ЛГБТ-людей, подавляющее большинство из которых даже и не говорят о своей сексуальной ориентации и гендерной идентичности.
Ержан Мырзабаев, основатель Otbasy Academy, семейный психолог [перевод с казахского]:
Только безграмотные люди могут подписать такую петицию. В ней нет никакой логики, никаких фактов. О скольких и каких магазинах идет речь? О каких фильмах? Каких актерах? В настоящий момент, если останавливать ЛГБТ-пропаганду, мы порвем связи вообще со всем миром. Например, президент Латвии – гей, соберется он со своим партнером к нам приехать, и что мы ему скажем, у нас запрет пропаганды, не приглашаем что ли? Все фильмы Голливуда, в них везде есть ЛГБТ или элементы ЛГБТ. Что мы теперь книги убирать будем? Фильмы не будем смотреть? Давайте Фейсбук отключим, Инстаграм отключим. Наши дети подражают блогерам, звездам, их что тоже нужно всех отключить?
Мы как страна, как общество, сохраняя при этом свое единство, должны показать, что каждому гражданину есть место, и должны совместно решать проблему в нашем обществе. И с этой точки зрения мое предложение, что рассмотрение такой петиции неуместно.
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