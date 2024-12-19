Минздрав исключит первичную медицинскую помощь из ГОБМП

Министерство здравоохранения разработало поправки в закон об «обязательном социальном медицинском страховании». Согласно им, первичную медицинскую помощь перенесут из гарантированного бесплатного пакета в ОСМС. Эта затронет 2,5 млн самозанятых граждан, которые не делают взносы в фонд ОСМС. В том числе безработных.
В ведомстве отмечают, что нововведение будет способствовать их выходу из тени. При этом доступность медуслуг для них останется прежней – ее будут обеспечивать акиматы, если самозанятые не начнут делать отчисления.
Законопроект также поможет перенести нагрузку по финансированию медицины с государства на граждан: с 2027 года расходы на 70% будут покрываться за счет ОСМС.
Первичная медико-санитарная служба (ПМСП) будет исключена из гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) и перейдет в пакет обязательного социального медицинского страхования (ОСМС). Проект этого закона, который разработало министерство здравоохранения, накануне появился на сайте «Открытые НПА».
Дополнение вносится «для совершенствования пакетов ГОБМП и ОСМС в целях обеспечения базовых гарантий на медицинскую помощь».
Эту информацию подтвердил «Власти» вице-министр здравоохранения Ержан Нурлыбаев. Но в интервью он пояснил, что экстренная помощь в пакете ГОБМП остается. Такие меры, по его словам, необходимы для выведения из тени около 2,5 млн самозанятых, которые сегодня не платят взносы в фонд медстрахования. То есть к 2027 году государство перейдет на страховую модель финансирования медицины, где расходы ГОБМП составят 30%, а ОСМС – 70%.
«ПМСП уходит из ГОБМП – это действительно так. Но нужно раскрыть тему и не вырывать из общего контекста», — заявил «Власти» Нурлыбаев.
Он подчеркнул, что в последние годы медицинские эксперты говорили о раздутых обязательствах ГОБМП, не подтвержденных финансами, по сути декларативных. Это вызывало массу недовольства у пациентов. В адрес министерства здравоохранения много раз звучала «обоснованная критика» о путанице в пакетах: люди не знают, что относится к ГОБМП, а что к ОСМС и так далее. В итоге президент дал поручение поэтапно совместить пакеты.
В ответ Минздрав разработал методику: в течение трех лет идти на сокращение пакета ГОБМП с переносом обязательств в ОСМС. При этом, заверяет вице-министр, гарантии в пакете ГОБМП по основным заболеваниям, наносящим основной урон здоровью населения и продолжительности жизни граждан, сохраняются.
«ПМСП – это первичный осмотр пациента при обращении в поликлинику, осмотр в смотровых кабинетах, электрокардиограмма, сахар в крови и так далее. То есть это, по большому счету, набор услуг. Если не вдаваться в подробности ПМСМ, то, конечно, это режет слух, и у непросвещенного человека такой вброс информации может вызвать негодование. Но если погрузиться и потом сравнить с тем, что будет оставаться в ГОБМП, тогда наступает понимание», — считает вице-министр.
Что останется в ГОБМП?
С 2025 года скрининги по онкозаболеваниям станут доступными для всех, вне зависимости от статуса застрахованности, и перейдут в пакет ГОБМП.
К 2027 году в пакете ГОБМП останутся 8 социально-значимых заболеваний – это туберкулез, психические и поведенческие расстройства, ВИЧ, онкология, хронические гепатиты и цирроз печени, орфанные заболевания, острый инфаркт миокарда, инсульты. Их диагностика, лечение, стационар и обеспечение лекарствами останется бесплатным. Также в пакет будет включено шестимесячное наблюдение после инсульта.
«Человек перенес инсульт, ближайшие шесть месяцев его наблюдение – абсолютно бесплатно, вне зависимости от статуса. Также наблюдение в первые шесть месяцев после перенесенного инфаркта миокарда. По статистике первые шесть месяцев считаются самыми опасными. И без врачебного наблюдения отмечается высокий уровень летальности», — объяснил Нурлыбаев.
Также в ГОБМП остается скорая медицинская помощь, обеспечение препаратами, круглосуточный стационар в экстренном порядке.
«То есть все основные гарантии сохраняются за гражданами, вне зависимости от статуса застрахованности», - добавил вице-министр.
Таким образом, с 2027 года ГОБМП будет сохранен для всех граждан, независимо от статуса, по таким видам медпомощи, как скорая помощь, диагностика и лечение всех инфекционных заболеваний. Вместе с тем будут сохранены диагностика, лечение, лекарственное обеспечение, стационарная и стационарозамещающая помощь при социально-значимых заболеваниях, наносящих наибольших урон здоровью граждан.
В пакете ГОБМП останется лечение онкологически больных на всех уровнях оказания медпомощи с лекарственным обеспечением; экстренная стационарная помощь при угрожающих жизни состояниях; паллиативная помощь и обеспечение препаратами крови.
Какие изменения будут в ОСМС?
Обязательное медицинское страхование Ержан Нурлыбаев сравнивает с доступностью. Он напомнил, что сегодня «львиная доля граждан» – 16,9 млн человек, или 82,6%, – являются застрахованными. Из них 11,9 млн человек, или 59,5%, относятся к 15 льготным категориям, за которых взносы платит государство.
Однако после всех подсчетов около 3,5 млн граждан остаются вне системы ОСМС. Из них 2,5 млн – граждане трудоспособного возраста. Часть из них, около 1 млн человек, входят по государственной статистике в категории Д (кризисная) и Е (экстренная) – социально уязвимая категория населения, не имеющая постоянного места работы. Взносы за них с 1 января 2026 года лягут на плечи местных исполнительных органов.
«Социальный статус этих категорий граждан определяется по классификации. За них возмещать (ОСМС – В.) будут местные исполнительные органы из своего бюджета, если акиматы не позаботились об их трудоустройстве, не создали рабочие места. Мы ожидаем, что в 2026 году эти 5% населения получат доступ к плановой медицинской помощи, что, в конечном итоге, повысит общее здоровье и благополучие нации и снизит нагрузку на систему здравоохранения в будущем», — подчеркнул Нурлыбаев.
По подсчетам Минздрава, в тени остается около 2,5 млн трудоспособных граждан, которые находятся в серой зоне: получают доходы, но не платят ни налогов, ни медицинскую страховку. Вывести их из тени хотят переводом ОСМС из гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.
Нурлыбаев подчеркнул, что это не повлечет ограничение доступности медицинской помощи.
«Перед тем, как это все реализовывать, мы проводили анализ. Мы взяли всех пациентов, состоящих у нас на диспансерном учете по различного рода заболеваниям, разбили их по группам, по возрастам и так далее. Получается, что львиная доля из них, свыше 90%, относится к той или иной категории застрахованных: либо они трудоспособного возраста и платят за себя взносы и отчисления, либо они относятся к этим 15 категориям, за которых платит государство», — добавил вице-министр.
Таким образом, подчеркнул он, все трудоспособные граждане смогут получать экстренную медицинскую помощь, но в плановом порядке – нужно отчислять взносы ОСМС.
Отвечая на вопрос, что будет с бездомными и безработными, он пояснил, что в первом случае человека без определенного места жительства, который попадет в больницу, идентифицируют, и, если он гражданин Казахстана, его на контроль должен взять акимат: либо трудоустроить, либо платить за него взносы. Если же человек безработный, то он должен будет либо сам платить за себя отчисления, либо встать на учет на биржу труда.
«Не погружаясь в нюансы и те вещи, которые были проработаны заранее Минздравом, конечно, эта поправка в законодательство и эти изменения выглядят как ужасающая вещь. Наши обязательства бюджета в виде ГОБМП сохраняются в том же самом объеме. Но не следует забывать, что в гарантированном государством пакете всего 1 трлн тенге, а в страховом сегодня уже 1,8 трлн. Это логично, когда мы переносим часть обязательств в пакет ОСМС, который подкреплен деньгами», — говорит Нурлыбаев.
Таким образом, считает он, нагрузка с гарантированного объема бесплатной медицинской помощи будет снижена. И все это поможет высвободить средства, чтобы в дальнейшем пересмотреть тарифы на стационары, скорую медицинскую помощь и другие услуги.
По планам Минздрава, в 2027 году завершится работа по переходу на преимущественно страховую модель финансирования, где соотношение расходов на ГОБМП будет 30% (1,2 трлн тенге), а на ОСМС – 70% (2,85 трлн тенге).
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