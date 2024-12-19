Минздрав исключит первичную медицинскую помощь из ГОБМП

Министерство здравоохранения разработало поправки в закон об «обязательном социальном медицинском страховании». Согласно им, первичную медицинскую помощь перенесут из гарантированного бесплатного пакета в ОСМС. Эта затронет 2,5 млн самозанятых граждан, которые не делают взносы в фонд ОСМС. В том числе безработных.

В ведомстве отмечают, что нововведение будет способствовать их выходу из тени. При этом доступность медуслуг для них останется прежней – ее будут обеспечивать акиматы, если самозанятые не начнут делать отчисления.

Законопроект также поможет перенести нагрузку по финансированию медицины с государства на граждан: с 2027 года расходы на 70% будут покрываться за счет ОСМС.