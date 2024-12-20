Миллиарды на елки: сколько регионы потратят на оформление к Новому году

От 500 тысяч до 800 миллионов тенге потратят регионы на украшение своих городов и районов к Новому году. Где-то праздничные мероприятия будут проводить масштабно, где-то - очень скромно, не тратя деньги вообще и устанавливая оставшиеся с прошлых лет елки и гирлянды. Редакция «Власти» отправила запросы во все области и города республиканского значения, чтобы узнать, сколько денег чиновники потратят на украшение подведомственных территорий.
Самый большой бюджет на украшение города заложили в Алматы- 800 млн тенге. За эти деньги город украсят от аэропорта до центральных площадей, установят более 80 елок, а на главную елку, которая будет установлена перед Дворцом Республики, используют 6 километров гирлянд. В акимате обещают, что празднование этого Нового года будет более масштабным, чем год назад.
Правда, город еще только начинают украшать - традиционно это происходит только после Дня Независимости.
Чуть меньше денег на зимнее оформление потратят в столице - 696,7 млн. тенге. По информации акимата, свыше 30 новогодних елок зажглись 18 декабря во всех шести районах Астаны - на площади монумента Қазақ Елі, на территории Дворца школьников, у железнодорожного вокзала «Нұрлы Жол», на парковке стадиона «Астана Арена», на территории Экспо и так далее.
«К Новому году в столице жителей и гостей города ожидает множество зимних развлечений: ледовые катки, горки, уютные малые архитектурные формы, фотозоны и другое. Планируется, что порядка 60 подобных мест появятся в пяти районах города и будут работать весь зимний сезон. В районах будут установлены елки, имеющиеся на балансе акимата», - отметили в акимате.
В Шымкенте на проведение праздничных мероприятий в этом году запланировано потратить 40,9 млн тенге. На праздничное оформление города - порядка 80,5 млн тенге, сообщили в акимате на запрос «Власти», не уточнив, какие именно праздничные мероприятия будут проведены.
Акимат Акмолинской области на оформление областного центра - города Кокшетау потратит 10 млн тенге. Установят 22-метровую елку, ледовый городок из 12 фигур, три горки и фотозоны. В новогоднюю ночь жителей Кокшетау ожидает 15-минутный салют.
В Степногорске на площади Кажымукана к 25 декабря планируют построить ледяной городок и установить праздничные панно.
Что касается районов, то в Целиноградском на оформление потратят 4,8 млн. тенге, а в Косшы деньги из бюджета не выделены.
В Коргалжынском районе на оформление центральной площади намерены потратить 2,1 млн тенге, в Зерендинском районе - 1 млн тенге, а Жаркаинском районе - 4,1 млн тенге.
«На эти средства запланирована установка и украшение двух новогодних елок, установка металлических конструкций, украшение центрального парка и площади города, нарезка льда для ледяных фигур, изготовление ледяных сказочных персонажей, реставрация новогодних фигур из пенопласта», - рассказали в акимате.
Праздничный бюджет Есильского района превышает областной центр - город Кокшетау и составляет 12 млн тенге, в которые включен ледяной городок, пять световых фигур и праздничный салют.
В Атбасарском районе, и в городе Атбасаре, пострадавшем от паводков, потратят на украшение 9 млн тенге.
«На центральной площади будет установлена 10-метровая ёлка, ледяная горка, арки с подсветкой, ледяные скульптуры, фотозоны, а также фигуры Деда Мороза и Снегурочки. Будет организована иллюминация и размещены ледяные конструкции. В рамках праздничной программы предусмотрено открытие новогоднего городка, концертная программа, салют и другие мероприятия», - отметили в акимате.
В Алматинской области на вопрос «Власти» ответили одним предложением, что «из бюджета для проведения новогодних мероприятий денежных средств не выделено».
В области Абай также не стали отвечать на вопрос о деньгах, заявив, что эту информацию «можно получить на государственном портале». При этом подчеркнули, что «все новогоднее оформление будут проводиться после 16 декабря 2024 года». А вот в областном центре - Семее, сообщили, что на оформление города потратят 30 млн тенге и поставят новую елку: предыдущую, купленную в 2019 году, повредил ветер.
Новогоднее оформление Карагандинской области обойдется местному бюджету в 200 млн тенге. В Караганде на площади Независимости установят главную елку высотой 20 метров, в других районах - 18-метровые елки. По городу будет размещено около 90 наземных элементов, 300 кронштейнов и 7 перетяжек. Также планируется подсветка зданий и деревьев, а на LED-экранах будут демонстрироваться тематические видеоролики.
«В Темиртау будет оформлено два парка, восемь скверов и зимний сад. Главным событием станет зажжение главной елки на площади Астана. В городе будут обустроены катки, горки и организованы театрализованные представления. Создание праздничной атмосферы обеспечат гирлянды, декорации и музыка», - пообещали в акимате.
А в Балхаше, помимо традиционного оформления, будут курсировать мобильные кофейни, которые, по заверениям акимата, «создадут комфортные условия для отдыха в зимний период».
Бюджет Западно-Казахстанской области на новогоднее оформление в этом году составит около 28 млн тенге. Основные мероприятия пройдут в Уральске. При этом, власти обещают, что будут использованы ранее приобретенные новогодние украшения. Так что закуп новой елки и новых новогодних атрибутов для оформления города не планируется.
«На празднование Нового года в городе Уральске будут затрачены 7,5 млн тенге, из них, из них 2 млн. тенге - на подарки детям-инвалидам и детям из малообеспеченных семей, 5,5 млн. тенге - монтаж-демонтаж главной елки и оформление площади первого президента, а также отдельно по договору 4 млн. тенге - фейерверк», - отмечается в ответе на запрос.
Акимат Северо-Казахстанской области заложил в бюджет на новогоднее оформление 75,3 млн тенге, а также планирует привлечь 6,8 млн тенге от спонсоров. За эти деньги организуют празднования на 8 локациях - областной и городской площадях, пляже озера «Пестрое», парке Победы, на пересечении улиц Жукова-Назарбаева, площади перед железнодорожным вокзалом и в микрорайонах «Береке» и «Бірлік». Всего в городе Петропавловске намерены установить 5 елок, снежные фигуры, катки и новогодние фотозоны.
В акимате Восточно-Казахстанский области также не предоставили «Власти» информацию по планам оформления региона, но в ответах (не во всех) от самих районов суммы варьируются 500 тыс. тенге до 7 млн тенге. Руководитель аппарата города Риддера Максат Сериков сообщил, что в бюджете Глубоковского района предусмотрено 13,5 млн. тенге.
Не назвали суммы и в акимате Актюбинской области, но заявили, что украшать город начнут «после 16 декабря».
Область Улытау будут украшать в этом году, но обойдутся без праздничных мероприятий, так как “бюджетные средства не выделены”.
В городе Сатпаеве на подготовку к Новому году из бюджета выделено 20 млн тенге, в городе Каражал и поселке Жайрем - по 2,9 млн тенге. В бюджете Улытауского района заложен 8,1 млн тенге, но эти средства предусмотрены только на подарки школьникам.
Бюджет Кызылординской области на проведение праздничных мероприятий составляет 46,8 млн тенге, из них 12 млн - спонсорские средства, а 7,1 млн тенге из этой суммы потратят на Кызылорду. В городских и районных центрах установят 12 елок, пять из которых - в областном центре, а также гирлянды и праздничные билборды.
«В 2024 году финансирование на покупку елок не предусмотрено. Планируется установить ранее использовавшиеся искусственные елки. По городу будут установлены 5 елок и 30 малых архитектурных форм - арки, надписи, домики, олени и другие тематические оформления. Главная елка высотой 23 метра будет установлена по улице Ы. Жахаева. Дополнительные расходы будут осуществляться за счет спонсоров», - рассказали в акимате Кызылорды.
В области Жетысу отобразили только расходы по областному центру - городу Талдыкоргану. Там установят три новогодние елки.
Государственные закупки здесь провели еще в октябре-ноябре 2024 года. В итоге, на установку главной елки в городе Талдыкорган и светового купола заложено 14 273,0 тенге, на установку еще двух елок – 4 856,0 тенге, на реставрацию малых архитектурных форм – 4 707,0 тенге, на изготовление новых мафов - 12 124,0 тенге и на оформление здания Дома культуры для Новогодних елок - 3 210,0 тенге. Кроме того, еще 3 млн тенге акимат выделит на приобретение подарков для 2 тыс, детей для которых проведут 14 утренников.
В Туркестанской области жителям обещают установить новогодние елки на центральных площадях в парках, создать тематические инсталляции, которые «могут включать световые фигуры, символы года и другие праздничные элементы. «На украшение города и области к празднику средства из местного бюджета не выделены. Украшение города будет производиться за счет спонсоров и частных компаний», - говорится в ответе на запрос.
Акимат Жамбылской области также оказался немногословным, и в ответе из Тараза значилось: «В этно-историческом культурном комплексе «Көне-Тараз» и Парке Первого Президента РК города Тараза ведутся работы по установке главных новогодних елок, посвященных празднованию 2025 года. В этих местах будут организованы культурные мероприятия».
Аналогично «Власть» не получила ответы от Мангистауской и Атырауской областей. Эти акиматы решили обратить внимание только на областные центры. В Актау елки будут установлены на двух участках города, а центральные улицы украшены гирляндами. Бюджет - 98,4 млн тенге.
В Атырау и вовсе не уточнили сумму, но елки поставят на пяти центральных площадях, а также проведут «традиционное культурно-массовое мероприятие».
В Павлодарской области на световое оформление городов и районов на новогодние праздники выделено более 262 млн тенге. Сюда входит установка новогодних иллюминаций, светодинамических композиций, оформление фонтанов и т.д.й. Что касается районных центров области, то там акиматы на новогоднее оформление центральных улиц и площадей потратят более 16,5 млн тенге.
При этом, в управлении культуры, развития языков и архивного дела, цифры назвали другие.
«В районных центрах области на новогоднее оформление центральных улиц и площадей предусмотрено более 16,5 млн. тенге, в городе Павлодар - 60 млн.тенге, в городе Экибастуз - 38,0 млн.тенге. Также, на празднование нового года привлекаются спонсорские средства», - говорится в ответе за подписью руководителя Медета Таускана.
Он же сообщил, что на церемонию зажжения главной елки и встречу Нового года выделено 12 млн тенге.
Самый подробный отчет о планируемых мероприятиях прислали из Костанайской области - здесь их запланировано более 200 - елки, сказки, театральные представления, выставки и концерты. Однако, на вопрос о бюджете, здесь сообщили только лишь об 11 млн тенге, выделенных на мероприятия.
Поддержите журналистику, которой доверяют.