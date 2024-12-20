Миллиарды на елки: сколько регионы потратят на оформление к Новому году

Чуть меньше денег на зимнее оформление потратят в столице - 696,7 млн. тенге. По информации акимата, свыше 30 новогодних елок зажглись 18 декабря во всех шести районах Астаны - на площади монумента Қазақ Елі, на территории Дворца школьников, у железнодорожного вокзала «Нұрлы Жол», на парковке стадиона «Астана Арена», на территории Экспо и так далее.

«К Новому году в столице жителей и гостей города ожидает множество зимних развлечений: ледовые катки, горки, уютные малые архитектурные формы, фотозоны и другое. Планируется, что порядка 60 подобных мест появятся в пяти районах города и будут работать весь зимний сезон. В районах будут установлены елки, имеющиеся на балансе акимата», - отметили в акимате.

В Шымкенте на проведение праздничных мероприятий в этом году запланировано потратить 40,9 млн тенге. На праздничное оформление города - порядка 80,5 млн тенге, сообщили в акимате на запрос «Власти», не уточнив, какие именно праздничные мероприятия будут проведены.

Акимат Акмолинской области на оформление областного центра - города Кокшетау потратит 10 млн тенге. Установят 22-метровую елку, ледовый городок из 12 фигур, три горки и фотозоны. В новогоднюю ночь жителей Кокшетау ожидает 15-минутный салют.

В Степногорске на площади Кажымукана к 25 декабря планируют построить ледяной городок и установить праздничные панно.

Что касается районов, то в Целиноградском на оформление потратят 4,8 млн. тенге, а в Косшы деньги из бюджета не выделены.