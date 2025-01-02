Что ждет Казахстан в 2025 году

Главными событиями 2025 года должны стать решение, кто будет строить в Казахстане АЭС, а также итоги исследования влияния перевода времени на население. В новом году Казахстан также ждет принятие нового Налогового кодекса и увеличение налоговой нагрузки на бизнес. Изменения ждут и сферу здравоохранения: незастрахованным казахстанцам может стать труднее получить помощь.
Социальный блок
В 2025 году минимальный расчетный показатель составляет 3 932 тенге, величина прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат – 46 228 тенге, минимальная заработная плата остается прежней – 85 тыс. тенге.
Минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты составляет 32 360 тенге, а минимальный размер пенсии – 62 771 тенге.
С 1 января 2025 года будет проведена индексация солидарной пенсии на 8,5%, социальных пособий по случаям утраты трудоспособности и потери кормильца и базовой пенсии – на 6,5%.
С начала года также должен быть внедрен механизм «социального кошелька», который позволит оказывать социальную поддержку с учетом реальных данных. В целом «социальный кошелек» должен облегчить гражданам получение мер государственной поддержки, поскольку все инструменты находятся в приложении eGov, а ваучеры выписываются персонализировано, что исключает возможность незаконных приписок.
Здравоохранение
В январе 2025 года будет начато исследование по влиянию перевода времени на казахстанцев. Согласно первоначальному плану, исследование должно было занять три года, однако правящая партия Amanat, выступившая за возврат часового пояса, потребовала завершить его за три месяца и в марте 2025 года представить итоги с предложениями и конкретными путями решения.
Также с января планируется внедрить идентификацию пациентов через Face ID во всех медорганизациях, где есть государственное финансирование. Это собственная разработка Минздрава, которая предотвратит случаи приписок и фиктивной вакцинации. Идентифицировать пациента можно будет двумя способами: через Face ID, через цифровые документы портала еGov, то есть через шестизначный код либо QR.
В 2025 году министерство здравоохранения, после интеграции информационных систем с министерством финансов, сможет видеть цены на импортные лекарства и регулировать их внутри страны. А до конца года правительство обещает внедрить единую национальную информационную систему в сфере здравоохранения.
Также с 2025 года скрининги по онкозаболеваниям станут доступными для всех, вне зависимости от статуса застрахованности, и перейдут в пакет ГОБМП.
А к середине 2025 года ожидается завершение клинических испытаний казахстанского препарата от рака. После чего препарат будет отправлен на регистрацию и его уже начнут применять в онкоцентрах.
Между тем в 2025 году планируется разработать законопроект по вопросам медицинского страхования, который предусматривает единый пакет базовой государственной медицинской помощи с учетом возможностей и обязательств бюджета. Эти поправки предусматривают исключение из пакета первичной помощи, что может привести к серьезным проблемам с получение помощи незастрахованными казахстанцами.
Образование и наука
2025 год в Казахстане объявлен годом рабочих профессий. В его рамках министерство просвещения разработает комплексный план по реформированию технического и профессионального образования в Казахстане. План должен включать меры по техническому обеспечению колледжей, требования к преподавательскому составу и программам обучения, к оценке качества работы колледжей и их финансированию.
Министерство просвещения планирует в новом году разделить колледжи на четыре лиги, чтобы создать модель эффективного лидерства, провести цифровизацию, повысить уровень подготовки кадров и усилить взаимодействие между образовательными организациями. Так, «лидерами» будут колледжи с высокими стандартами управления и обучения, обладающие инновационной инфраструктурой. Они должны стать примером для опорных колледжей, которые, в свою очередь, будут площадкой для внедрения передовых технологий и образовательных стандартов, способствовать созданию условий для роста уровня подготовки и инфраструктуры социальных и целевых организаций. Также будут социальные колледжи, которые находятся в процессе модернизации и роста, активно внедряют новые технологии и стремятся повысить уровень при поддержке опорных заведений. И целевые колледжи – те, которые обеспечивают стандарт качества образования, но не развиваются, обладают устаревшей инфраструктурой и слабой конкурентоспособностью. Таким колледжам необходимы реформы и поддержка.
Также ведомство планирует, что в этом году в Казахстане не будет ни трехсменных школ, ни дефицита ученических мест.
С нового года в школьных столовых должен быть введен новый стандарт питания, включающий типовое перспективное меню.
Также с 2025 года планируется внедрить ваучерное финансирование детсадов. Это позволит сократить очередь в дошкольные учреждения и сэкономит бюджетные деньги. Система ваучерного финансирования дает доступ к бюджетному финансированию всем учреждениям дошкольного образования при условии их соответствия установленным требованиям. А родители могут самостоятельно выбирать детский сад. Кроме того, расчет и перечисление денег из бюджета производится только после подтверждения родителями сведений в табеле посещаемости.
В связи с ростом детей с особыми образовательными потребностями в колледжах с этого года начнется подготовка педагогов-ассистентов. Сейчас не хватает 3,5 тыс. специалистов.
Работникам научных организаций в этом году увеличат зарплаты на 17%.
Экономика и финансы
Нацбанк ожидает, что инфляция в 2025 году будет в пределах 6,5–8,5%, а рост экономики – 4,5–5,5%.
Дефицит бюджета в 2025 году прогнозируется на уровне 2,7% к ВВП, а трансферт из Национального фонда в республиканский бюджет составит 2 трлн тенге.
В 2025 году будет разработан новый закон о банках и сопутствующие ему поправки. Планируется введение базовой и универсальной банковской лицензий. К банкам с базовой лицензией установят пониженные требования по размеру капитала и введут ограничения на некоторые высокорисковые операции, в частности планируется запретить открывать дочерние организации за рубежом. В то же время планируется расширить виды деятельности для филиалов иностранных банков. Кроме этого, банкам разрешат открывать «исламские окна» и разработают механизмы надзора за тем, как банки взаимодействуют с потребителем, в том числе за защитой персональных данных.
В части урегулирования неплатежеспособных банков планируется введение единых требований к восстановлению их финансового состояния, запрета на государственное участие и на выплату дивидендов акционерам и руководящим сотрудникам банка до полного погашения обязательств по государственной поддержке.
В 2025 году в Казахстане запустят межбанковские QR-платежи. Новая система позволит оплачивать покупки с помощью QR-кодов независимо от приложения и терминала банка.
Также в этом году будет полноценно внедрен цифровой тенге: можно будет пользоваться электронной национальной валютой и получить доступ ко всему ее функционалу.
С 1 января 2025 года при оформлении микрозаймов онлайн необходима будет одновременно биометрическая идентификация и электронная подпись.
Энергетика
В первой половине 2025 года будет принято решение о создании и участниках консорциума по строительству АЭС в Казахстане. Когда конкретно, в правительстве не говорили, отмечая только, что к этому времени будет разработана документация и принято решение по подрядчику, проектировщику. В консорциуме будет не более пяти стран, то есть разные компании-субподрядчики будут участвовать в строительстве.
Российская компания начнет летом «активную фазу» строительства угольной ТЭЦ в Кокшетау. Следом должны также огласить сроки начала строительства еще двух ТЭЦ – в Семее и Усть-Каменогорске.
Вместе с тем в 2025 году разработают законопроект по развитию сферы альтернативных источников энергии.
Также в планах на 2025 год – довести уровень газификации населения до 62,1%, или обеспечить газом 21 населенный пункт, где проживают более 55 тыс. человек.
В этом году обещают ввести в эксплуатацию новую ТЭЦ в Кызылорде мощностью 240 МВт электроэнергии и 277 Гкал/час – тепловой. При этом в июне 2024 года сообщалось, что только завершены «земляные подготовительные работы и закладывается основание под установку оборудования». Сейчас жителей региона обеспечивает теплом ТЭЦ с износом оборудования в 75%. Она была введена в эксплуатацию в 1964 году.
Экология
В Павлодарской области в апреле 2025 года планируется начать строительство мусоросортировочного комплекса с извлечением пластика, металла, бумаги и стекла. А запустить предприятие планируется до конца года. Это один из восьми мусоросортировочных комплексов, о которых в феврале 2024 года говорил председатель правления АО «Жасыл даму» Сарсенбай Ержан.
Также весной планируется отлов каспийских тюленей для научных исследований и чипирование животных.
Бизнес и налоги
С 1 января 2025 года вводится в действие новый закон «О государственных закупках». Для оперативного проведения закупок жалобы будут рассматриваться непосредственно самим организатором закупок. Обжалование итогов закупок будет через веб-портал и только по закупкам, где победитель определен конкурсной комиссией.
Если ранее госзакупки могли признаваться несостоявшимися, когда в них участвовал только один поставщик, то теперь допускается заключать договор с таким поставщиком, если он признан соответствующим квалификационным требованиям.
Для ускоренного приобретения заказчиками товаров, работ и услуг предусмотрено право закупок из одного источника товаров до 100 МРП, работ и услуг – до 500 МРП, для сельских акиматов этот порог увеличен с 3 000 до 4 000 МРП. Также приобретать из одного источника товары, работы и услуги можно, если они необходимы для предотвращения чрезвычайных ситуаций.
Для повышение качества закупаемых товаров, работ и услуг внедрен реестр потенциальных поставщиков, который позволит осуществлять закупки среди тех, кто имеет положительную репутацию. Информация о поставщике будет формироваться путем использования данных информсистем госорганов (опыт работы, финустойчивость, отсутствие налоговых задолженностей, размещение финотчетности в открытом доступе и др.).
Кроме этого, теперь можно заключать договоры о строительстве под «ключ», то есть один поставщик будет нести ответственность на всех этапах работы по строительству объекта.
Еще один блок новелл закона направлен на усиление ответственности поставщиков. Потенциальный поставщик, руководитель или учредитель которого ранее совершили коррупционные правонарушения, не будут допускаться к госзакупкам, как и потенциальные поставщики, имеющие просроченную задолженность по зарплате.
Передавать субподрядчикам теперь можно только 30% работ и услуг, а для поддержки отечественных товаропроизводителей министерство финансов утвердит отдельный перечень товаров и услуг, которые будут закупаться исключительно у субъектов малого и среднего предпринимательства.
В 2025 году правительство обещает запустить портал «Единый личный кабинет предпринимателя», который объединит доступ к личным кабинетам информационных систем министерства финансов. Он позволит решить проблему разрозненности сервисов и дублирования данных и значительно упростит процессы управления бизнес-ситуациями и взаимодействия между госорганами и предпринимателями.
До апреля продолжится выплата компенсации малому и среднему бизнесу, пострадавшему от весенних паводков 2024 года.
Между тем в Алматы во втором квартале 2025 года планируют закончить строительство логистического распределительного центра российского Wildberries. Он позволит сократить расходы предпринимателей на логистику, расширить ассортимент и увеличить продажи.
С 1 января 2025 года вступают в силу изменения в действующем налоговом законодательстве. Ставка социальных отчислений увеличится с 3,5 до 5%, ставка социального налога – с 9,5 до 11%. Обязательные пенсионные взносы работодателя увеличатся с 1,5 до 2,5%, ставка обязательных пенсионных взносов работников в составе единого платежа составит 10,5%, а соцотчисления – 18,9%. Общая ставка единого платежа будет 23,8%.
До июля будет принят новый Налоговый кодекс, который будет введен в действие только с 1 января 2026 года. Новый кодекс предусматривает отмену 110 налоговых льгот на сумму более чем 1,3 трлн тенге, ограничение срока действия по 29 налоговым льготам на 400 млрд тенге.
Кроме того, предлагается дифференциация ставки корпоративного подоходного налога. Базовая ставка в 20% будет сохранена, а повышенная ставка в размере 25% будет установлена для банковского сектора и игорного бизнеса. Ставка на уровне 10% будет для производства продукции высокого передела, для финансового лизинга и социальной сферы. Для сельхозтоваропроизводителей сохранится ставка в 3%. А единый земельный налог намерены перенести в индивидуальный подоходный налог, при этом льготный режим для сельхозтоваропроизводителей сохранится. Также предлагается исключить плату за размещение наружной рекламы и за пользование лицензиями на занятие отдельными видами деятельности.
Новый Налоговый кодекс освобождает от индивидуального подоходного налога пенсионные выплат из ЕНПФ. Также предлагается снизить сумму налога для автомобилей старше 10 лет на 30%, старше 20 лет – на 50%.
Кроме этого, вводится «налог на роскошь» – повышенные ставки налога на имущество по объектам недвижимости общей стоимостью свыше 450 млн тенге, дополнительное обложение акцизом легковых авто таможенной стоимостью свыше 75 млн тенге и дорогостоящей алкогольной и табачной продукции, дорогостоящих морских судов и летательных аппаратов.
Казахстанцы, которые должны были сдавать декларацию в рамках четвертого этапа всеобщего декларирования, освобождены от этой обязанности. Но они смогут задекларировать свои доходы добровольно. Обязательной остается декларирование для госслужащих и членов их семей, для тех, у кого есть активы за рубежом, для кандидатов на выборную должность, на занятие государственной должности и приравненным к ним, для желающих стать крупными участниками банков, рынка ценных бумаг, страховых организаций, а также для предпринимателей, руководителей, учредителей квазигосударственных и частных компаний (в том числе владельцев акций свыше 25% и более), их супругов, для тех, кто в течение года сделал крупную покупку стоимостью свыше 20 000 МРП.
Общество
В этом году правительство обещает провести исследование, чтобы изучить социальные, психологические, медицинские и другие факторы влияния ЛГБТ-движения на несовершеннолетних. В 2024 году при министерстве культуры и информации была создана рабочая группа по рассмотрению петиции против пропаганды ЛГБТ. Автором петиции была председатель «Казахстанского союза родителей» Багила Балтабаева. До этого союз выступал против проекта закона о семейно-бытовом насилии, еще ранее организация запускала петицию об отказе от обязательной вакцинации. В итоге Минкультуры решило частично поддержать петицию о запрете пропаганды ЛГБТ в части защиты детей и подростков от пропаганды.
С этого года будут проводиться прямые выборы акимов районов и городов областного значения. В прошлом году они проходили в качестве эксперимента в некоторых районах страны.
В 2025 году вводится запрет на создание и деятельность передвижных зверинцев, контактных зоопарков и передвижных выставок животных.
Также с этого года в Казахстане появится профессиональные приемные семьи. Они смогут принимать на воспитание не более четырех детей, нуждающихся в специальных социальных услугах, а также не более десяти детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в организациях образования для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. С профессиональной приемной семьей на полгода заключается договор, где прописаны условия содержания, воспитания и образования детей. Договор может быть продлен один раз еще не шесть месяцев. Приемными профессиональными воспитателями могут быть граждане Республики Казахстан, достигшие 30-летнего возраста, но не старше 63 лет. Также они должны иметь на праве собственности или пользования жилье минимум 15 квадратных метров на человека.
Жилье
Во второй половине 2025 года запустят ипотеку «Умай». В «Отбасы банке» заявляют, что стремятся к тому, чтобы ставка была минимально низкой, первоначальный взнос остался на уровне 20%, как и возможность приобретать жилье на первичном и вторичном рынках. Ипотека «Умай» для работающих женщин действовала с 2021 по 2023 годы. Ставка была 14,4%, первоначальный взнос составлял от 15 до 20%, а кредит выдавался не более 30 млн тенге максимум на 25 лет. Ее финансированием занимался Азиатский банк развития.
В то же время вносятся изменения в ипотечную программу «Отау». Так, ставка по программе для социально уязвимых очередников будет снижена с 9 до 7 %. Открыть депозит можно будет перед подачей заявки. Сумму займа увеличат до 36 млн тенге для Астаны и Алматы и до 30 млн тенге для других регионов Казахстана. Регистрация при покупке квартир в Алматы и Астане теперь будет не нужна. Главным условием программы остается отсутствие собственного жилья в течение пяти лет, первоначальный взнос — от 20%, на депозите должно быть от 1 млн тенге, а купить жилье можно как на первичном, так и на вторичном рынках.
С 1 января 2025 года вводятся требования по программе «7-20-25» об отсутствии жилья на праве собственности заемщика и супруга в течение последних 18 месяцев. Исключение – комнаты в общежитиях полезной площадью менее 15 квадратных метров на каждого члена семьи, а также аварийное жилье.
Сельское хозяйство
С 2025 года аграрии смогут напрямую получать удешевленные кредиты в финансовых институтах. Вопросы субсидирования будут полностью возложены на министерство сельского хозяйства. Причем, по обещаниям президента, объем кредитования АПК будет доведен до 1,5 трлн тенге. В то же время в правительстве считают, что государству не нужны фермеры, которые не используют современные технологии, поэтому субсидии будут выдавать только рентабельным предприятиям.
Между тем в этом году Минсельхоз обещает полностью завершить оцифровку сельхозземель.
А в мае 2025 года Казахстан надеется получить статус страны, свободной от ящура. Хотя Минсельхозу поручали это сделать еще до конца 2023 года.
В этом году в Казахстане будет проведена масштабная сельскохозяйственная перепись, чтобы актуализировать данные по земельным и посевным площадям, поголовью животных, сельхозтехнике и инфраструктуре.
Транспорт
До конца 2025 года после восьми лет задержек ожидается технический запуск ЛРТ в Астане. По линии легкорельсового транспорта запустят беспилотные поезда. Всего будет построено 18 станций и закуплено 19 подвижных составов, которые будут ездить с интервалом 4-5 минут. Власти ожидают, что ЛРТ будут пользоваться до 92 тыс. человек в сутки. Оплачивать проезд можно будет транспортной картой или через QR-код.
А в Алматы в апреле начнут строить BRT на проспекте Райымбека от улицы Пушкина до улицы Ахрименко. Вторая линия будет по улице Желтоксан до Райымбека. Завершить работы планируется к концу 2025 года.
А к сентябрю планируется завершить разработку технико-экономического обоснования проекта новой ветки метро Алматы до аэропорта. На финансирование работ по строительству этой и завершению строительства первой линии (ее доведут до рынка «Барлык») акимат Алматы планирует взять заем в размере $1 млрд, решение по займу, вероятно, будет принято также в 2025 году.
Также в начале года на станциях метро Алматы начнут устанавливать платформенные турникеты для безопасности пассажиров. А при проектировании новых станций эти нормы будут являться обязательными.
С 1 января 2025 года нельзя ввозить в Казахстан автомобили через Кыргызстан. По крайней мере, пока с Кыргызстаном не будет подписано временное соглашение об информационном взаимодействии. Но интеграция с системой Кыргызстана, скорее всего, произойдет не ранее 1 июля 2025 года.
С 4 апреля 2025 года вводится обязательная регистрация мопедов и получение водительского удостоверения категории «А1» для их вождения.
Технологии и связь
В 2025 году Казахстан планирует запустить отечественную метеорологическую ракету, чтобы иметь независимый доступ в космос. Также в 2025 году состоится первый запуск ракеты-носителя «Союз-5» с космического ракетного комплекса «Байтерек».
Кроме того, в 2025 году Казахстан намерен подписать контракт и создать новый спутник KazSat, чтобы заменить его к 2029 году «для обеспечения беспрерывного сервиса сетей спутниковой связи и ТВ-вещания».
По поручению президента в 2025 году планируется открыть международный центр искусственного интеллекта, где будут собраны все образовательные инициативы, а крупные международные технологичные компании будут открывать центры по искусственному интеллекту и центры НИОКР, лаборатории. Искусственный интеллект намерены внедрять во все сектора экономики.
Также в этом году для государственных служащих запустят курсы по изучению и использованию искусственного интеллекта.
По данным министерства цифровизации, инноваций и аэрокосмической промышленности, интернет от OneWeb Kazakhstan Limited появится в стране в 2025 году. В частности, в январе в пилотном режиме спутниковый интернет обещают в пассажирских поездах.
А внедрение мобильной связи 5G в областных центрах Казахстана должно завершиться до конца 2025 года. Такое поручение давал президент.
Авиация
Весной планируется открыть прямой рейс между Казахстаном и Австрией. Его будет выполнять SCAT с частотой два раза в неделю.
С 1 июня Air Astana запустит прямые рейсы Алматы – Франкфурт. Они будут выполняться трижды в неделю.
В правительстве ожидают, что в 2025 году будут также запущены авиарейсы в Будапешт, Мюнхен, Шанхай, Рим, Ригу и один из городов Марокко.
Между тем в аэропорту Алматы с нового года подорожает парковка: от 15 до 60 минут на территории перед аэропортом и на крытом парковочном комплекс будет стоит 600 тенге, парковка от часа до двух будет стоить 850 тенге, от 12 до 24 часов – 4 200 тенге. Парковка до 15 минут остается бесплатной. На территории южной парковки тариф будет 350 тенге от 15 до 60 минут, от часа до двух – 500 тенге, от 12 часов до 24 – 2 400 тенге.
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