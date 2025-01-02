Что ждет Казахстан в 2025 году

Социальный блок

В 2025 году минимальный расчетный показатель составляет 3 932 тенге, величина прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат – 46 228 тенге, минимальная заработная плата остается прежней – 85 тыс. тенге.

Минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты составляет 32 360 тенге, а минимальный размер пенсии – 62 771 тенге.

С 1 января 2025 года будет проведена индексация солидарной пенсии на 8,5%, социальных пособий по случаям утраты трудоспособности и потери кормильца и базовой пенсии – на 6,5%.

С начала года также должен быть внедрен механизм «социального кошелька», который позволит оказывать социальную поддержку с учетом реальных данных. В целом «социальный кошелек» должен облегчить гражданам получение мер государственной поддержки, поскольку все инструменты находятся в приложении eGov, а ваучеры выписываются персонализировано, что исключает возможность незаконных приписок.

Здравоохранение

В январе 2025 года будет начато исследование по влиянию перевода времени на казахстанцев. Согласно первоначальному плану, исследование должно было занять три года, однако правящая партия Amanat, выступившая за возврат часового пояса, потребовала завершить его за три месяца и в марте 2025 года представить итоги с предложениями и конкретными путями решения.

Также с января планируется внедрить идентификацию пациентов через Face ID во всех медорганизациях, где есть государственное финансирование. Это собственная разработка Минздрава, которая предотвратит случаи приписок и фиктивной вакцинации. Идентифицировать пациента можно будет двумя способами: через Face ID, через цифровые документы портала еGov, то есть через шестизначный код либо QR.

В 2025 году министерство здравоохранения, после интеграции информационных систем с министерством финансов, сможет видеть цены на импортные лекарства и регулировать их внутри страны. А до конца года правительство обещает внедрить единую национальную информационную систему в сфере здравоохранения.

Также с 2025 года скрининги по онкозаболеваниям станут доступными для всех, вне зависимости от статуса застрахованности, и перейдут в пакет ГОБМП.

А к середине 2025 года ожидается завершение клинических испытаний казахстанского препарата от рака. После чего препарат будет отправлен на регистрацию и его уже начнут применять в онкоцентрах.

Между тем в 2025 году планируется разработать законопроект по вопросам медицинского страхования, который предусматривает единый пакет базовой государственной медицинской помощи с учетом возможностей и обязательств бюджета. Эти поправки предусматривают исключение из пакета первичной помощи, что может привести к серьезным проблемам с получение помощи незастрахованными казахстанцами.