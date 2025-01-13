Как пытаются внедрить ваучеры в детских садах

Тамара Вааль, Астана, Власть
С нового года министерство просвещения изменило механизм государственного заказа в детские сады - с традиционного направления на ваучерное финансирование. Как заявляют в ведомстве, теперь «деньги идут за ребенком, а не за учреждением» и родителям больше не придется «ловить места» в детских садах.
Вот только родители и педагоги заявляют, что никому не объяснили как в реальности будет работать новая система, в личных кабинетах - пусто, а информацию в техподдержке не предоставляют, лишь просят подождать.
Астанчанка Елена Сергиенко в 2023 году поставила в очередь на детский сад свою годовалую дочку. Осенью 2024 года родители стали постепенно готовить ее к детскому саду, чтобы она адаптировалась. Отдали в частный, рядом с домом. Сначала на половину дня, затем на полный с оплатой в 175 тыс. тенге. Так как дошкольное учреждение новое, места в нем еще есть. Ближе к 1 января Елена надеялась взять направление через систему распределения мест «Индиго», чтобы получить дотацию в размере почти 55 тыс. тенге, и платить в итоге 120 тысяч.
«Дотация в 55 тысяч тенге - это хорошая помощь государства родителям, которые отдали детей в частный детский сад. А если это государственный сад, то родителям ничего не нужно платить. Но теперь внедрили какую-то систему ваучеров, о которой ничего конкретно не написано. Указано как встать в очередь на ваучер и как записаться в сад, но непонятно, что делать тем, кто стоял до этого в очереди. Непонятно, где эти ваучеры брать», - говорит Сергиенко.
В личном кабинете в системе «Индиго», где раньше Елена выбрала четыре детских сада, в которые хотела бы отдать ребенка, с нового года пустота. Лишь написано, что ребенок стоит в очереди на ваучеры. Женщина попыталась обратиться за разъяснением в техподдержку системы, но там тоже ничего объяснить не смогли. Только заявили: «Ждите ваучер, когда он будет, мы не знаем».
«Прошла неделя с начала года, но мы не понимаем, что нам делать дальше. Дотация осталась у тех детей, у которых она была в прошлом году. Проблема только у тех, кто родился в 2023 году. Нам «повезло». У нас не появилось функции выбрать сад, у нас не появилось функции выбрать ваучер. Нет ничего. Все, что я могу увидеть в кабинете - это то, что мы 10-тысячные в очереди. Также написано, что пересмотр моей очереди будет в июле 2025 года. Нет никакой обратной связи - к кому мне обращаться и что мне делать?», - недоумевает Сергиенко.
Женщина отмечает, что действующая система «Индиго» работала хорошо. Да, в какие-то детские сады нужно было действительно «ловить» очередь, чтобы получить направление. Один из минусов был в том, что нельзя было поменять детский сад. В системе ваучеров же дошкольное учреждение можно поменять в любой момент и в любом городе Казахстана, но опять же, только при наличии мест. Но, как считает Елена, «люди не переезжают каждый месяц, и можно было доработать систему». Более того, ей удалось выяснить, что когда ваучер придет, он будет действовать всего два рабочих дня.
«Допустим, у меня декативировалось приложение на телефоне, потому что я им не часто пользуюсь, я его удалила, у меня новый телефон, я его не скачала, у меня убраны уведомления или я улетела в отпуск и отключила интернет, но у меня есть всего два рабочих дня, чтобы одобрить ваучер! Если я не жду push-уведомлений, не проверяю постоянно систему, у меня слетает ваучер, он аннулируется, и мне заново приходится вставать в очередь», - говорит Сергиенко, отмечая, что и в детском саду им ничего не могут объяснить.
Новая система ваучеров, которую так ярко и красиво презентовал Финансовый центр, пока дает явные сбои. Как возмущаются во многих частных детсадах - им также ничего не могут объяснить и «приходится вытаскивать информацию по крупицам». По словам директора детского сада «Бал Бобек-2» Оксаны Ушкевич во-первых, детские сады не могут начать зачисление детей, потому что нет тарифов, которые каждый год утверждают местные исполнительные органы. Во-вторых, зачисление теперь невозможно без ваучеров, а когда они будут - неизвестно.
«Что касается тарифов, нам непонятно, почему их не могут утверждать заранее. Я не знаю, как их рассчитывают, но тот же МРП заранее известен. Так вот тарифа до сих пор нет, хотя прошла уже треть января. При этом у меня есть свободные места и родители могли бы уже привести детей, но они не могут получить направление, которого теперь нет, так как перешли на ваучеры. У меня есть и пятилетние дети, которые до нового года не смогли зачислиться, потому что система не работала, а теперь ее обновили и они должны брать ваучер. А как брать ваучер, каким образом он будет распределяться и когда будет финансирование, никто не знает», - объясняет Ушкевич.
Директор детского сада утверждает, что за полгода внедрения в пилотном режиме данного проекта в Кызылорде и Шымкенте также было много нареканий. Ее коллеги заявляли о том, что частные детские сады постоянно теряли деньги в ожидании ваучера на ребенка. С государственными садами ситуация другая, так как «они начинают требовать и их просто финансируют и субсидируют по умолчанию». А частников «все время подозревают в воровстве». Хотя, утверждает она, это невозможно, так как табеля посещаемости родители лично подписывают каждый месяц, и управление образования их проверяет.
«Сейчас перевели на ваучеры, но нельзя так делать, не должно быть одной системы, которая может дать сбой, всегда должна быть какая-то альтернатива или несколько вариантов на выбор. Система еще не апробирована до конца. То, что ее попробовали внедрить в небольших регионах, не значит, что все также будет работать в городах-миллионниках с большой миграцией населения. У нас и раньше в начале года ничего не работало, в том числе и «Индиго» - тоже ждали, пока тарифы не утвердят, пока мы договора новые не заключим с управлением образования. Мы постоянно теряли деньги в январе и получали их к середине или в конце февраля. А теперь новую систему вводят безальтернативно, а если она работать не будет? «Индиго» работает уже пять лет и то с перебоями», - возмущается директор.
По ее словам, разъяснение новой системы, как и любые другие новшества, управления образования «скидывают» на детские сады. И вместо того, чтобы заниматься воспитанием детей, приходится отвлекать сотрудников на эту работу. Но в данном случае, и в детсадах не знают, что объяснять, потому что сами пока не понимают, как работает система. Ушкевич говорит, что обучение в Астане проводили с 18 по 25 декабря. То есть, в тот момент, когда все дошкольные учреждения заняты детьми с подготовкой и проведением новогодних утренников.
«И это обучение было технического характера - как пользоваться системой! Но как принять и зачислить ребенка, можно разобраться в процессе работы. Нам же нужно понимать как эти ваучеры взять, когда эти ваучеры будут и когда будут начисляться деньги на ребенка? А этого никто не объясняет», - отмечает директор детского сада.
Все, что знают в детских садах - это то, что в новой системе нет больше одной общей очереди. Вместо нее появилось несколько очередей, то есть, детей разделили на разные возрастные и социальные категории.
В первую очередь ваучеры будут раздавать льготникам или тем, кто стоит первый в списке. При этом, не понятно, как будут получаться деньги детсадами, так как раньше по актам выполненных работ управление оплачивало одной суммой напрямую детским садам, а теперь речь идет об эксроу-счетах.
«Нам говорят, что деньги идут за ребенком. Что каждому ребенку начисляется ваучер на определенный эксроу-счет. Кто будет открывать этот счет? По идее - родитель. Этот вопрос нам никто не объяснил: как мы будем получать деньги? От каждого родителя персонально? Это, представьте, какой хаос будет! Нам что, на 50 детей потом 50 счетов выставлять?», - недоумевает Ушкевич.
Директор дошкольной организации также считает, что вводить массово систему, пока в ней не отработаны все механизмы, неправильно. Другими словами, пока нужно было оставить все по-старому и постепенно по районам города расширять ваучерную систему, добавляя сады. Сейчас же ситуация сложилась такая, что «никто не может взять ни направление, ни зачислиться, а нам лишь говорят - только не отчисляйте пока детей, мы сами не знаем как будет, ждите».
В отделе дошкольного воспитания и обучения управления образования города Астаны не согласны с претензиями родителей и руководителей детских садов. Главный специалист Лаура Алеуханова объяснила, что если раньше детей выстраивали по единой линейной очереди - по году рождения, то теперь эта очередь перераспределяется на 19 категорий по льготам: отдельно дети военнослужащих, многодетных, с особыми образовательными потребностями и так далее.
Она заверила, что тем, кто в этой очереди уже стоял, ничего делать не нужно, система перераспределит сама автоматом, а вот новеньким нужно будет регистрироваться, правильно выбирать свою категорию и прикладывать соответствующие документы. Однако, когда начнут присуждать ваучеры, Алеуханова ответить затруднилась.
«Сначала нам нужно было запустить систему. Выдача ваучера - это следующий этап работы. Я не могу сказать, какое количество (будет выделено - В.). Мы сейчас ведем работу в этом направлении, я думаю, на этой-следующей неделе уже будет известно, сколько у нас будет мест по новым ваучерам», - сказала главный специалист.
Что же касается эксроу-счетов, то по ее словам, родителям их открывать не нужно. Детские сады будут заключать договоры с финансовым центром, через который будет осуществляться оплата напрямую, родителям лишь по старой схеме нужно будет подтвердить табеля посещаемости. Подтверждение ваучера в течение двух рабочих дней в управлении также считают достаточным сроком.
«Родители должны подтвердить свою заинтересованность в течение двух дней. Затем еще пять дней дается для выбора детского сада. Это сделано для того, чтобы следующие очередники, стоящие за вами, не ждали вас годами или месяцами», - считает Алеуханова.
В том, что обучение проходило в последние дни 2024 года, когда в детских садах новогодние утренники, главный специалист также не увидела проблемы. Она заявила, что «никто не жалуется» и вообще обучение проходило для «первых руководителей», либо для «ответственных лиц». Соответственно, «здесь вопросов не должно быть». При этом, заверила Алеуханова, обучение продолжается как онлайн, так и оффлайн, поэтому все, кто хочет, могут его еще пройти.
Директор департамента дошкольного образования министерства просвещения Манана Адамова отмечает, что сегодня в Казахстане действует пять информационных систем по постановке детей в детские сады. И заверяет, что они продолжают работать, все остается также - постановка в очередь, отслеживание, просто родителям перестают давать направление, а вместо него теперь ваучер.
«Сейчас родителю приходит уведомление, что ребенку назначен ваучер. Родитель его подтверждает и после этого выбирает детский сад. Если места в том саду, который ему нужен нет, он может остаться в листе ожидания на это учреждение и зачислиться сразу, как появится место, либо пойти в другой сад и перевестись при желании. Раньше же, получив направление, ребенок сразу выбывал из очереди и сменить детский сад не мог. Теперь же деньги идут за ребенком», - объясняет Адамова.
Она также просит родителей не переживать, что их «выбросит из очереди», если они в течение двух дней не подтвердят ваучер. По словам директора департамента, система работает таким образом, что напротив, не получив ваучер, ребенок сдвигается по очереди вперед до того момента, пока не будет подтверждения, либо пока он не достигнет школьного возраста.
«Уходить в архив или выбывать из очереди дети не будут. Они будут оставаться. И если не получили место, не взяли ваучер, ребенок остается на своем месте. Очередь может двигаться только вперед, но ни в коем случае не назад. В конец очереди будут вставать только новые. Таким образом, данный переход не усложняет и не ухудшает систему», - заверяет она.
При этом, Адамова рекомендует родителям все же настроить в личном кабинете уведомления, чтобы они приходили не в системе, а на мобильный телефон.
В целом, напомнила она, в пилотном режиме проект реализовали в прошлом году в Таразе, Туркестане, Шымкенте и Уральске. В Таразе за первые три месяца было выдано более 22 тысяч ваучеров, приняли участие в этом 176 дошкольных учреждений, в Шымкенте на ваучерное финансирование перешли 608 детских садов, в Туркестане - 141 и в Уральске - 162.
До августа 2025 года апробирование будет расширено на города областного и республиканского значения и после этого - будет составляться график «для масштабирования на всю страну».
Вместе с тем, Елена Сергиенко продолжает самостоятельно разбираться с новой ваучерной системой, пишет в министерство просвещения, городскую службу iKomek и в службу поддержки «Индиго». В последней ей дали информацию, которая противоречит ответам госорганов.
«Если вы проигнорируете или откажетесь от ваучера, ваше заявление попадёт в стоп-лист. Система при выдаче новых ваучеров будет игнорировать такие заявления. Заявление останется в стоп-листе 14 календарных дней. После 14 дней заявителю необходимо вернуть заявление из стоп-листа. Если заявление не было возвращено из стоп-листа в течение 30 календарных дней с момента выдачи ваучера, оно будет отправлено в архив. В таком случае нужно будет заново встать в очередь» , - говорится в этом ответе, который получила Сергиенко.
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