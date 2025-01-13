Как пытаются внедрить ваучеры в детских садах

«Сейчас перевели на ваучеры, но нельзя так делать, не должно быть одной системы, которая может дать сбой, всегда должна быть какая-то альтернатива или несколько вариантов на выбор. Система еще не апробирована до конца. То, что ее попробовали внедрить в небольших регионах, не значит, что все также будет работать в городах-миллионниках с большой миграцией населения. У нас и раньше в начале года ничего не работало, в том числе и «Индиго» - тоже ждали, пока тарифы не утвердят, пока мы договора новые не заключим с управлением образования. Мы постоянно теряли деньги в январе и получали их к середине или в конце февраля. А теперь новую систему вводят безальтернативно, а если она работать не будет? «Индиго» работает уже пять лет и то с перебоями», - возмущается директор.

По ее словам, разъяснение новой системы, как и любые другие новшества, управления образования «скидывают» на детские сады. И вместо того, чтобы заниматься воспитанием детей, приходится отвлекать сотрудников на эту работу. Но в данном случае, и в детсадах не знают, что объяснять, потому что сами пока не понимают, как работает система. Ушкевич говорит, что обучение в Астане проводили с 18 по 25 декабря. То есть, в тот момент, когда все дошкольные учреждения заняты детьми с подготовкой и проведением новогодних утренников.

«И это обучение было технического характера - как пользоваться системой! Но как принять и зачислить ребенка, можно разобраться в процессе работы. Нам же нужно понимать как эти ваучеры взять, когда эти ваучеры будут и когда будут начисляться деньги на ребенка? А этого никто не объясняет», - отмечает директор детского сада.

Все, что знают в детских садах - это то, что в новой системе нет больше одной общей очереди. Вместо нее появилось несколько очередей, то есть, детей разделили на разные возрастные и социальные категории.

В первую очередь ваучеры будут раздавать льготникам или тем, кто стоит первый в списке. При этом, не понятно, как будут получаться деньги детсадами, так как раньше по актам выполненных работ управление оплачивало одной суммой напрямую детским садам, а теперь речь идет об эксроу-счетах.

«Нам говорят, что деньги идут за ребенком. Что каждому ребенку начисляется ваучер на определенный эксроу-счет. Кто будет открывать этот счет? По идее - родитель. Этот вопрос нам никто не объяснил: как мы будем получать деньги? От каждого родителя персонально? Это, представьте, какой хаос будет! Нам что, на 50 детей потом 50 счетов выставлять?», - недоумевает Ушкевич.

Директор дошкольной организации также считает, что вводить массово систему, пока в ней не отработаны все механизмы, неправильно. Другими словами, пока нужно было оставить все по-старому и постепенно по районам города расширять ваучерную систему, добавляя сады. Сейчас же ситуация сложилась такая, что «никто не может взять ни направление, ни зачислиться, а нам лишь говорят - только не отчисляйте пока детей, мы сами не знаем как будет, ждите».