Нездоровая изоляция

Дональд Трамп начал свое президентское правление с жестких решений, которые удивляют многих, но особенно шокируют научное и медицинское сообщество: выход из Всемирной организации здравоохранения, запреты на публикацию научных статей и открытых данных о здоровье, увольнение ученых и возможное закрытие USAID.
Асель Мусабекова рассказывает о том, чем грозят такие резкие и необдуманные перемены всему миру.
Если выбирать какое-то одно слово, которое характеризует указы Трампа, это политика изоляции. Неучастие в международных организациях, международных соглашениях, остановка помощи другим странам, запрет на публикацию открытых данных о здоровье и так далее. Создается ощущение, что в плане медицины и общественного здравоохранения новый-старый президент хочет закрыть страну от всего мира. Это касается и доступа к информации и финансированию, и разработки лекарственных средств, и коммуникации с другими странами.
Чем грозит выход США из ВОЗ
21 января, в день инаугурации, Трамп сообщил, что США выходят из Всемирной организации здравоохранения. Многим непонятно, чем вообще занимается ВОЗ. Давайте разберемся.
Первое - это ответ на эпидемии и вспышки заболеваний, начиная от регистрации возможной вспышки с проведением быстрой оценки до отправления десанта специалистов, диагностики и первой помощи в любое место, где бы это ни было.
3 февраля ВОЗ заявила, что ограничила командировки своих сотрудников из-за решения Трампа. Специалистов будут отправлять в наиболее важные области.
Второе - это сбор и анализ огромного количества данных о здоровье. Страны предоставляют Всемирной организации здравоохранения данные о самых разных заболеваниях, симптомах, причинах смертности и так далее. Это позволяет распознавать проблемы, которые не так заметны на локальном уровне, но на глобальном они видны.
Понятно, как это работает с инфекционными заболеваниями. Но речь не только о них. Например, что касается ментального здоровья - мы знаем, что сейчас ВОЗ говорит об этом как о глобальной эпидемии. Для небогатой страны такая проблема, как депрессия, возможно, не будет первоочередным приоритетом, но она может решаться в рамках инициатив международных организаций.
Третье: это создание норм и стандартов, различных гайдлайнов. Это важно, потому что это в первую очередь касается безопасности. ВОЗ всегда стоит на стороне безопасности, и да, конечно, мы можем сказать, что формулировки у организации всегда очень сдержанны. Тем не менее это формулировки, которые позволяют нас держать в безопасной зоне относительно наших действий, использования новых лекарств, вредных факторов окружающей среды, в целом всего, что влияет на здоровье. Эти нормы и стандарты очень важны на международном уровне, иначе они будут очень сильно разниться между странами: меняться в угоду корпорациям или другим силам.
Четвёртое - это непосредственно предоставление медикаментов, средств первой помощи, вакцин, оборудования - того, что нужно и туда, где это нужно.
Пятое - это гуманитарный ответ (помощь с организацией, стандарты гуманитарной помощи) и последнее шестое - это техническая помощь в виде консультаций, потому что ВОЗ предоставляет странам специалистов с образованием в узких сферах, которые могут помочь в сложной ситуации.
Америка - самый большой донор ВОЗ
Приводятся разные цифры, где-то говорят, что речь идет о 18% бюджета организации. На самом деле для США выход из ВОЗ не станет плюсом даже с финансовой точки зрения. Штаты изолируют себя от организации, они не получат те же самые стандарты, коммуникацию с другими странами в ответ на вспышки.
Деятельность организаций такого уровня не зависит от наличия дипломатических отношений между странами. США, являясь частью ВОЗ, например, помогали в плане здоровья - своими специалистами, деньгами, - странам, с которыми у них даже нет дипломатических отношений. Коммуницировать на таком уровне, не имея общей политической повестки - это очень важно, потому что это иногда единственная возможность для стран иметь вообще какой-то разговор.
Конечно, ВОЗ - это не идеальная организация, вообще все международные организации, в том числе в системе ООН, требуют пересмотра механизмов их работы, бюрократии, скорости их реакции. Во время пандемии стало очевидно, что не всё идеально, но мы не можем взять и просто “отменить ВОЗ”. Уходом США проблемы не решатся.
Что будет при новой пандемии
Представим себе вспышку, которая может перерасти в пандемию. Если у нас нет ВОЗ, что происходит? Обычно, когда есть подозрительные данные о заболеваемости, они идут в локальный офис ВОЗ, он есть в Казахстане и в других странах. Если вспышка вызывает опасения на уровне страны, то информация поступает в региональный офис ВОЗ, который оценивает происходящее и даёт какие-то рекомендации или же может сразу помочь специалистами, диагностическим оборудованием и так далее.
Так же дается доступ к последовательностям ДНК или РНК, то есть к генетической природе патогена. Это очень важно, потому что, как правило, в большинстве стран нет лабораторий и денег для того, чтобы самим быстро проводить такие исследования.
А это необходимо всем, вне зависимости от уровня дохода страны, чтобы мы могли взять и понять, что это за патоген, получить последовательность, начать разрабатывать вакцину и так далее, как это происходило во время пандемии коронавируса.
Если начнётся политика изоляции, то тогда у нас просто не будет доступа к этим данным и образцам, и мы не сможем понять, что происходит.
Касаются действия Трампа не только ВОЗ и других агентств ООН, но и выхода из международных договоренностей, например Парижского соглашения по климату, что также влияет на здоровье людей.
Запрет на науку
Вторая группа изменений от Трампа касается открытых данных - один из его первых указов - запрет государственным учреждениям выдавать какие-то документы без разрешения специального человека, который находится при президентском офисе. Это специальный офис, который проверяет все пресс-релизы, гайдлайны, статистические отчеты o здоровье от CDC (Центр по контролю здоровья и профилактике заболеваний) - это всё под цензурой президента.
Например, каждый четверг публиковался традиционный отчет о главных причинах смертности и госпитализации, в рамках которого должны были появиться последние данные по по птичьему гриппу, потому что по нему сейчас тревожная ситуация. Но он не вышел вовремя, потому что люди просто боятся за себя и на всякий случай ничего не публикуют. А это информация, которая спасает жизни.
Трамп подписал указ под названием «Защита женщин от гендерного идеологического экстремизма и восстановление биологической истины» и еще ряд распоряжений, отменяющих программы многообразия, равенства и инклюзивности. К 1 февраля с сайта CDC удалили материалы, где были слова «трансгендер», «иммигрант», «ЛГБТ» и т.д. Так из доступа исчезли материалы о вакцинах, аналитика, информация о профилактике. К примеру, стала недоступна страница с рекомендациями по вакцине от mpox.
Учёным приказали отозвать все статьи, которые они написали, где были использованы эти термины. Даже если это, например, статья о вероятности депрессии среди различных демографических групп. Если демографические группы включают различные меньшинства, то учёные должны взять и отказаться от своей статьи, иначе они могут быть наказаны. И это, конечно, абсолютный нонсенс. Речь идет о цензурировании научной деятельности.
CDC запретили коммуницировать с ВОЗ, то есть CDC не может давать отчеты организации. У CDC есть офисы за рубежом, например, в Центральной Азии, которые помогают отслеживать заболевания.
Самое, наверное, страшное - это то, как сейчас происходит с Национальным институтом здоровья (NIH). Это потрясающая организация, которая руководит исследованиями в сфере здоровья, молекулярной биологии, она позволяет всем ученым мира, в том числе, например, и мне, молекулярному биологу, использовать базы данных NIH. Если вы зайдете на сайт организации, вы увидите, например, библиотеку геномов, всех белков, научных статей. Это огромная открытая библиотека и инструменты, которыми могут пользоваться учёные всего мира. В последние недели ученые NIH были полностью отрезаны от финансирования, они не могли покупать ничего - ни перчатки, ни реагенты, вообще ничего.
Опять же, наука невозможна в изоляции, особенно когда дело касается инфекций. К примеру, я работала в Страсбурге в лаборатории, которая занимается малярией, изучает малярийных комаров. Студенты в обязательном порядке ездили в поле - в страны, где эта болезнь распространена, чтобы работать с пациентами, брать у них образцы и приехать во Францию и работать, ощутив реальный смысл своих исследований. Именно таким образом наука построена, мы не можем изолировать себя от всех, потому что болезни общие, у инфекций тем более не имеет никаких границ. Сейчас мы видим, что некоторые исследования по ВИЧ приостановлены, были отменены обсуждения проектов и грантов до неопределённого времени. Это будет сильно тормозить науку, и, скорее всего, приоритеты в исследованиях поменяются.
Назначения: антиваксер - министр здравоохранения
Нужно понимать, что все подобные решения Трамп принимает не в одиночку. На него влияет достаточное количество людей, у каждого из которых есть свои интересы в том числе, и в бизнесе. И, наверное, стоит поговорить о нескольких из них.
Первый - это Роберт Кеннеди-младший, который назначен Трампом министром здравоохранения и социальных служб. Это юрист, антивакс-активист, сторонник и создатель теорий заговоров. Как сообщает BBC, Роберт Кеннеди-младший пообещал уволить 600 сотрудников NIH, он считает неправильным то, что они сфокусировались на инфекционных заболеваниях, на поиске лекарств и вакцин против них. Кандидатуру нового министра здравоохранения должен одобрить сенат. Слушания по его кандидатуре начались на прошлой неделе.
Кеннеди-младший является автором огромного количества конспирологических теорий, - от вакцин, вызывающих аутизм до изменения климата и полового воспитания. Например, он поддерживал несколько петиций, призыв которых был проверить детские вакцины ещё раз, отозвать их и вообще запретить.
Когда у Кеннеди были слушания в сенате, в его поддержку было представлено письмо от врачей, оказалось, что среди них несколько десятков хиропрактиков, гомеопатов, альтернативщиков разных мастей, которые прикидываются докторами. Некоторые из них имеют диплом врача, но практикуют альтернативную медицину.
Второй интересный человек - это кардиохирург Мехмет Оз, которого Трамп хочет поставить на должность председателя Центра услуг Medicare и Medicaid (проще говоря, это государственная страховка, касающаяся около 150 млн американцев). При этом у Оза есть откровенные финансовые интересы с компанией iherb, продающей БАДы и он является большим другом альтернативной медицины.
Представьте себе, если его поставят руководителем государственного медстрахования. Это превратится в то, что в каких-то штатах вакцины станут платными, а какая-нибудь омега или куркумин с iherb станут бесплатными за счет государственной страховки.
Вы понимаете, какой это объём рынка. Мы помним, что iherb стал одной из самых зарабатывающих компаний в Казахстане в 2023 году, да и не только в Казахстане. Рынок альтернативной медицины - это огромные деньги за препараты, которые никем не проверяются. В последнее время, кстати, много скандалов по составу того, что приходит из iherb - кот в мешке с не заявленными на упаковке лекарствами в составе.
Это плевок в сторону науки, потому что это люди, которые выступали против локдаунов, отрицают климатические изменения, то есть в целом у них антинаучные настроения.
Это только два из назначений. На самом деле людей со схожими взглядами в команде Трампа - множество.
Коронавирус, Маск и Трамп
В январе Трамп приостановил на 90 дней действие всех программ помощи другим странам (которые шли в рамках работы Агентства США по международной помощи, USAID), теперь же он обвинил руководство Агентства в радикализме, а Илон Маск - в финансировании разработки биологического оружия, в том числе COVID-19. Маск заблокировал аккаунт организации в сети X.
Корни этого произрастают из отчета от конгресса, который был написан еще в апреле прошлого года, а “вылез” он недавно, после того, как стало понятно, что Трамп станет президентом. В этом отчёте написано, что ковид пришёл к нам из лаборатории. Однако, в нем много логических ошибок, манипуляций и конфликта интересов - мы недавно разбирали его на factcheck.kz.
А что касается USAID, то эта система помощи другим странам, которая была создана в 1961 году, провела тысячи гуманитарных проектов для людей, которые бы иначе не получили бы помощь. Сюда входит финансирование и поддержка работы международных организаций в системе ООН, и другие глобальные и локальные инициативы.
Трамп и бизнес
Мы все видели видео с инаугурации Трампа, где присутствовали Илон Маск, Марк Цукерберг, Джефф Безос, и другие очень богатые мужчины. Каждый из них - это определённая технология, которую они хотят продвинуть, это люди, которые используют данные.
Они очевидным образом влияют на Трампа, и этот кусок пирога сейчас для них важен, потому что по всей видимости идёт какой-то пересмотр приоритетов, куда бюджет будет уходить. Что касается здоровья, я вижу, что больше бюджет в США будет уходить на альтернативную медицину, на которой можно хорошо заработать.
Мы все помним, как Трамп пропагандировал гидроксихлорохин в ковид. При этом ВОЗ не рекомендовала применение гидроксихлорохина в качестве средства для профилактики и лечения COVID-19. И последние исследования говорят о том, что этот препарат, разрекламированный Трампом, привел к избыточным смертям.
Трамп будет использовать любую возможность, чтобы заработать самому и дать заработать приближенным к нему людям, и то же самое мы можем сказать про цифровые компании.
Вообще, это потрясающе, насколько такие необходимые направления, как общественное здравоохранение и наука, находятся, по сути, под ручным управлением. Удивительно, что в США тоже можно подписать какую-то бумажку и заставить замолчать лучшие умы. Будем надеяться, что подобное запугивание временно. А другим странам, в том числе и Казахстану, такой поворот событий придаст желание развивать собственные устойчивые альтернативы для финансирования важных проектов, создания научных баз данных, организаций помощи уязвимым группам - в оптимистичном варианте развития событий прихоть администрации Трампа может стать точкой роста для локальных инициатив во всем мире.
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