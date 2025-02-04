Нездоровая изоляция

Если выбирать какое-то одно слово, которое характеризует указы Трампа, это политика изоляции. Неучастие в международных организациях, международных соглашениях, остановка помощи другим странам, запрет на публикацию открытых данных о здоровье и так далее. Создается ощущение, что в плане медицины и общественного здравоохранения новый-старый президент хочет закрыть страну от всего мира. Это касается и доступа к информации и финансированию, и разработки лекарственных средств, и коммуникации с другими странами.

Чем грозит выход США из ВОЗ

21 января, в день инаугурации, Трамп сообщил, что США выходят из Всемирной организации здравоохранения. Многим непонятно, чем вообще занимается ВОЗ. Давайте разберемся.

Первое - это ответ на эпидемии и вспышки заболеваний, начиная от регистрации возможной вспышки с проведением быстрой оценки до отправления десанта специалистов, диагностики и первой помощи в любое место, где бы это ни было.

3 февраля ВОЗ заявила, что ограничила командировки своих сотрудников из-за решения Трампа. Специалистов будут отправлять в наиболее важные области.

Второе - это сбор и анализ огромного количества данных о здоровье. Страны предоставляют Всемирной организации здравоохранения данные о самых разных заболеваниях, симптомах, причинах смертности и так далее. Это позволяет распознавать проблемы, которые не так заметны на локальном уровне, но на глобальном они видны.

Понятно, как это работает с инфекционными заболеваниями. Но речь не только о них. Например, что касается ментального здоровья - мы знаем, что сейчас ВОЗ говорит об этом как о глобальной эпидемии. Для небогатой страны такая проблема, как депрессия, возможно, не будет первоочередным приоритетом, но она может решаться в рамках инициатив международных организаций.

Третье: это создание норм и стандартов, различных гайдлайнов. Это важно, потому что это в первую очередь касается безопасности. ВОЗ всегда стоит на стороне безопасности, и да, конечно, мы можем сказать, что формулировки у организации всегда очень сдержанны. Тем не менее это формулировки, которые позволяют нас держать в безопасной зоне относительно наших действий, использования новых лекарств, вредных факторов окружающей среды, в целом всего, что влияет на здоровье. Эти нормы и стандарты очень важны на международном уровне, иначе они будут очень сильно разниться между странами: меняться в угоду корпорациям или другим силам.

Четвёртое - это непосредственно предоставление медикаментов, средств первой помощи, вакцин, оборудования - того, что нужно и туда, где это нужно.