Алия Тлегенова, исследовательница Paperlab: «Никто в Казахстане не отрицает необходимости демократии»

Политические взгляды казахстанцев не так просты, как это часто представляют. Граждане могут выступать за авторитарные принципы, но одновременно не отрицать необходимость демократии. У граждан также есть запрос на социальную модель государства, но в то же время часть из них согласна с риторикой властей об иждивенчестве.

К таким выводам пришли исследователи из центра Paperlab, который в 2024 году провел массовый опрос и фокус-группы, чтобы узнать о политических ценностях казахстанцев.

В разговоре с «Властью» о результатах исследования его соавторка, политолог Алия Тлегенова отмечает, что сложно говорить о том, что прогрессивные взгляды характерны только для молодежи, женщин и жителей городов, или что консерваторы выступают радикально против прав женщин и того, что мужчины должны помогать им по дому.

Для начала хотел бы спросить почему вы решили провести это исследование?

Мы стремились показать, что у казахстанцев сложные политические ценности. Что в каждой социальной группе довольно сильный ценностный разброс. Этим исследованием мы, безусловно, упрощаем реальность, но оно в определенной степени все равно показывает многомерность и неоднородность взглядов людей.

До Қанды Қаңтар мы проводили исследование о том, как казахстанцы помнят 30 лет независимости. Было интересно, что у людей нет четкого понимания, каких политических изменений они хотели бы в своей стране. У них были эфемерные представления, что для лучшей жизни Казахстану нужны какие-то правильные реформы.

Но после Қанды Қаңтар власти начали говорить об открытости политической системы, необходимости расширить пространство политики, достичь плюрализма. Все это оформилось и в запрос граждан к властям. Благодаря общественному давлению государство решило пойти на уступки и говорило об этом в течение нескольких лет. А сейчас мы видим, как эта возможность для дискуссии сужается. Но у общества по-прежнему остались какие-то политические запросы. И нам интересно это изучать.