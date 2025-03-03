Независимые театры намерены лишить налоговых льгот

В правительстве сокращение видов деятельности по розничному налогу объяснили тем, что специальный налоговый режим нередко используют в сферах «не соответствующих розничному сектору», что в итоге привело к тому, что «большое количество субъектов бизнеса перестало быть плательщиком НДС».

В независимом театре INTERIUS заявили, что исключение специального налогового режима для театров «создаёт значительные налоговые и административные барьеры, что может привести к закрытию театров, увеличению стоимости билетов и росту теневого сектора в индустрии», - говорится на странице театра.

Анна Суворова, директорка культурного пространства «Трансформа» считает, что отмена льгот для театров значительно осложнит их и без того непростое существование. Она подчеркивает, что это сделает культуру менее доступной: если частные театры захотят выжить, им придется повышать цены на билеты, а это может сократить и без того небольшую аудиторию.

Директорка театра ARTиШОК Анастасия Тарасова, также не видит смысла в повышении цен на билеты: «невозможно повышать стоимость билетов, потому что платежеспособность людей падает». «Не будут люди регулярно покупать билеты в театр. За 20-30 тысяч в репертуарном независимом театре невозможно продать билеты», - отмечает она.

Суворова ожидает, что «театры начнут закрываться, поскольку не у всех есть ресурсы, чтобы справиться с дополнительной нагрузкой». Но даже в том случае, если театр продолжит работу, он может оказаться в ситуации, когда «делать сложные, смелые, экспериментальные проекты не на массового зрителя становится тяжелее», а значит, выживут только те постановки, которые гарантированно приносят прибыль.