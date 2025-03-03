Независимые театры намерены лишить налоговых льгот

Правительство в рамках налоговой реформы планирует, помимо повышения НДС, сократить количество видов деятельности для розничного налога. Под это сокращение подпадают и независимые театры. «Власть» поговорила с представителями нескольких театров, чтобы понять, что их ждет после резкого роста налогов.
В правительстве сокращение видов деятельности по розничному налогу объяснили тем, что специальный налоговый режим нередко используют в сферах «не соответствующих розничному сектору», что в итоге привело к тому, что «большое количество субъектов бизнеса перестало быть плательщиком НДС».
В независимом театре INTERIUS заявили, что исключение специального налогового режима для театров «создаёт значительные налоговые и административные барьеры, что может привести к закрытию театров, увеличению стоимости билетов и росту теневого сектора в индустрии», - говорится на странице театра.
Анна Суворова, директорка культурного пространства «Трансформа» считает, что отмена льгот для театров значительно осложнит их и без того непростое существование. Она подчеркивает, что это сделает культуру менее доступной: если частные театры захотят выжить, им придется повышать цены на билеты, а это может сократить и без того небольшую аудиторию.
Директорка театра ARTиШОК Анастасия Тарасова, также не видит смысла в повышении цен на билеты: «невозможно повышать стоимость билетов, потому что платежеспособность людей падает». «Не будут люди регулярно покупать билеты в театр. За 20-30 тысяч в репертуарном независимом театре невозможно продать билеты», - отмечает она.
Суворова ожидает, что «театры начнут закрываться, поскольку не у всех есть ресурсы, чтобы справиться с дополнительной нагрузкой». Но даже в том случае, если театр продолжит работу, он может оказаться в ситуации, когда «делать сложные, смелые, экспериментальные проекты не на массового зрителя становится тяжелее», а значит, выживут только те постановки, которые гарантированно приносят прибыль.
Самый абсурдный аспект, по ее мнению, заключается в том, что «если убрать льготы, сумма налогов окажется выше, чем наша чистая прибыль. То есть по факту театр просто не сможет функционировать».
«Трансформу» сейчас поддерживает Almaty Creative. (Almaty Creative - центр развития креативных индустрий, оказывающий поддержку креативным предпринимателям и организациям в Алматы) Пока им не приходится платить за аренду. Если эти расходы добавятся, существование театра может оказаться под угрозой.
«Частные и независимые театры — это в основном энтузиасты, которые выживают без стабильного финансирования. Государственной поддержки почти нет, грантов не хватает, многие работают за счет личных вложений или коммерческих проектов», отмечает она.
«Если государство убирает налоговые льготы, логично предложить что-то взамен», — говорит Суворова. В числе таких мер она называет например: гранты на поддержку независимых театров, льготную аренду или налоговые каникулы для культурных пространств, поддержку социально значимых проектов.
Анастасия Тарасова перспективы повышения налогов для театров назвала пугающими.
Она отмечает, что каждый независимый театр подбирает для себя удобную форму существования. У одних объемы продаж и текущие расходы минимальны, так как они не несут затрат на содержание площадки - некоторые создают театр у себя дома или работают бесплатно. А кто-то платит деньги за аренду и содержит огромный штат людей.
Тарасова отмечает, что государство воспринимает независимые театры как обычных предпринимателей, не делая различий между ними и коммерческим бизнесом. Независимо от того, как окупается их деятельность, для них не предусмотрено никаких послаблений или поддержки. Нет системы грантов или других механизмов, которыми театры могли бы воспользоваться. Единственным облегчением оставался упрощенный налоговый режим для ИП.
«Да, мы зарабатываем, но это это не сверхдоходы и это не коммерческая деятельность в понимании бизнеса. Любой театр скажет, что в лучшем случае это работа в ноль. Наша деятельность любое предпринимательство опровергает», отмечает она.
«Я думаю, что ни у кого нет ни мозгов, ни души, ни опыта это как-то проанализировать. Есть еще многие сферы, которые относятся к тем самым креативным индустриям, которые так пламенно хотят развивать, но толком не знают, что же сделать для этого в эффективном ключе», - заключила Тарасова.
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