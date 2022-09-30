Казахстан должен помочь ООН высказаться по нарушениям прав человека в Китае

Это лишь несколько цитат из свидетельств, которые приводятся в августовском докладе, опубликованном тогдашним верховным комиссаром ООН по правам человека Мишель Бачелет. Документ посвящен грубым и массовым нарушениям китайскими властями прав уйгуров и представителей других тюркских народов в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) на западе страны.

Эти нарушения могут быть приравнены к преступлениям против человечности и «требуют безотлагательного внимания со стороны межправительственных и правозащитных систем органов ООН», отмечается в докладе.

Китай пытался не допустить обнародования документа, но это не должно помешать другим государствам в срочном порядке уделить докладу внимание, которого он заслуживает, и обеспечить возможность его обсуждения в рамках ООН.

Правительствам, в том числе и правительству Казахстана, предстоит принять решение о возможности такой дискуссии.

Ситуация в Синьцзяне прямо касается Казахстана. В числе тех, кто оказался в лагерях по ту сторону границы и подвергается там недозволенному обращению, есть и этнические казахи, в том числе имеющие гражданство или резидентство Казахстана. За последние годы множество таких людей бежали в Казахстан в поисках убежища.

В начале октября Совет по правам человека в Женеве – главный правозащитный орган ООН проведет голосование процедурного характера о вынесении доклада по Синьцзяну на обсуждение в начале следующего года. Казахстан в настоящее время является членом СПЧ ООН, и его голос по этому вопросу имеет не последнее значение. Очень важно, чтобы правительство Казахстана помогло обеспечить возможность открытых дебатов по данной острой проблеме прав человека.

Люди, свидетельства которых приводятся в докладе, рассказывают, как их месяцами произвольно держали в лагерях массового содержания, и они не имели ни малейшего понятия, ни о том, сколько они будут там находиться, ни о том, по какой причине они там оказались. Они были лишены всякой связи с семьей и говорили и побоях, пропитание впроголодь, принуждение к регулярному приему неизвестных таблеток, которые вызывали у них сонливость.

Женщина рассказывала о принудительном гинекологическом обследовании на глазах у других: «женщинам постарше было неловко, молодые девушки плакали». Большинство проинтервьюированных говорили, что власти их предупреждали, чтобы никому ничего не рассказывали.

В докладе ООН также детально рассматривается сознательное манипулирование властями законодательством о борьбе с «терроризмом» и «экстремизмом», когда такие абсолютно не противоречащие закону вещи, как «нестандартная борода», «слишком много детей» или «отказ … заниматься спортом вроде футбола» могут обернуться произвольным задержанием.

С момента обнародования доклада – самой авторитетной на сегодняшний день оценки ООН ситуации с правами человека в Синьцзяне – Пекин не признает его содержания, и настаивает на том, что он не должен быть предметом дискуссии в ООН. Китайские власти предпочитают эвфемистически называть свои лагеря «центрами профессионального образования и обучения», но при этом отказались предоставить верховному комиссару ООН по правам человека хотя бы один образец какой-либо учебной программы.

В рамках своей многовекторной внешней политики Казахстан стремится выстраивать тесные и конструктивные отношения с соседями. Он также заявляет о приверженности следованию международным стандартам прав человека, основанным на нормах ООН.

Казахстан должен внести свой вклад в обеспечение того, чтобы доклад Бачелет был вынесен на обсуждение на Совете по правам человека. Это продемонстрировало бы поддержку Астаной ценностей СПЧ и ООН в целом в тот момент, когда эти ценности находятся под угрозой. Не может быть такого вопроса прав человека, который не мог бы быть обсужден Советом.

Президент Касым-Жомарт Токаев не понаслышке знает о важности механизмов международной защиты прав человека, поскольку он какое-то время занимал пост генерального директора Отделения ООН в Женеве.

У Казахстана есть шанс проявить принципиальность в том, что касается Синьцзяна и международных прав человека, и он не должен упустить его.

Автор – директор Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии.