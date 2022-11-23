Политика – это не только выборы

Но можно ли вообще жить «вне политики», когда политика напрямую касается твоих прав и свобод? И можно ли считать голосование и фотографирование бюллетеней признаком политической активности граждан, особенно в условиях, когда этого от них требуют работодатели или учебные заведения?

Неучастие граждан в голосовании не говорит об их аполитичности. Этому могут быть разные причины – от непризнания легитимности прошедших выборов до отсутствия доверия к действующей власти.

В регионах часто замечаешь, что можно долго разговаривать с жителями о том, почему они недовольны тем или иным условием жизни в стране, пока не употребишь слово «политика». Это слово подобно «Волан-де-Морт», которое нельзя произносить в обществе, иначе лишаешься так называемого «ложного комфорта», где тебя никто не тронет.

Больше половины молодежи, опрошенной в 2016 году фондом Фридриха Эберта ответили, что безопасность важнее свободы и 45,9% посчитали «не таким важным» заниматься политикой и участвовать в гражданских инициативах, еще 35,5% голосовали за «совсем неважно». Это было во время президентства Назарбаева. Но результаты опроса не изменились и во время правления Токаева. В 2021 году почти половина респондентов ответила, что их совсем не интересует политика, как внутренняя, так и внешняя.

Можно закрывать глаза на нарушения прав человека и жить, игнорируя проблемы, аргументируя это тем, что это тебя не касается. Но от болезни это не избавит, все плохое не исчезнет, а наоборот, распространится еще больше.

Конечно, этими словами не хотелось бы перекладывать всю ответственность на граждан, исключая ограничения, которые все это время исходили от властей Казахстана. Именно власти сделали само слово «политика» синонимом опасности. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев всегда руководствовался формулой «сначала экономика, потом политика».

В итоге сложился такой общественный договор − мы будем вам платить пособия, давать льготную ипотеку, а вы не будете вмешиваться в политику.

Но в конце концов, политика — это не только митинги, политика — это все что происходит вокруг нас. Желание обсуждать общее будущее и быть услышанными — это тоже политика. И готовность общества участвовать в политических процессах и не бояться самого слова “политика” станет признаком выздоровления от апатии. Пока этого точно не произошло.