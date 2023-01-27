Шанс на честные выборы?

Главное отличие предстоящих выборов от нескольких предыдущих - возвращение в политическое поле самовыдвиженцев, которые могут принять участие в выборах по одномандатным округам. Их упраздняли постепенно в последние 15 лет и в итоге выборы почти полностью лишили конкуренции.

Возвращение смешанной системы, казалось бы, однозначно позитивный шаг, но в реальности это так лишь отчасти. В будущем мажилисе будет 98 депутатов - 69 изберут по партийным спискам и 29 - по одномандатным округам. За последние четыре года (время правления Касым-Жомарта Токаева) ни одна оппозиционная политическая партия так и не получила официальную регистрацию. Это означает, что за 69 мест (две трети) в мажилисе будут бороться только провластные силы.

И только 29 мест в нижней палате парламента открыты для борьбы всех политсил. При этом и тут есть издержки - кандидатам могут отказать в регистрации по формальным основаниям (например, расхождение в декларации в 10 тенге) или снять с выборов в любой момент. А в суде независимым кандидатам вряд ли удастся доказать свою правоту.

Наконец известна старая поговорка - “не важно, как голосуют, важно, как считают”. Избирательные комиссии по всей стране по-прежнему независимы только формально, в них почти нет членов от оппозиционных партий. Наблюдение за голосованием ограничивают все больше, протоколы, как и данные о голосовании по участкам - ЦИК и теркомы не публикуют. Возможности контролировать все эти процессы у независимых кандидатов - почти нет.

Тем не менее казахстанское общество на этих выборах получает шанс на насыщенную избирательную кампанию. Независимые кандидаты, в случае, если пройдут все фильтры, смогут провести настоящие кампании, встречаться с избирателями, поднимать те вопросы, которые реально важны для общества.

Оппозиционные партии в основной массе уже заявили о готовности побороться за места в мажилисе и маслихатах. И это абсолютно оправданный шаг. У них действительно не так много шансов на победы благодаря многочисленным фильтрам и ограничениям, которые есть и в законодательстве и на разных этапах выборов. Но участие - их шанс на открытый разговор с избирателями. И это уже серьезно изменит ситуацию.

Довольно легко прямо сейчас представить каким будет следующий мажилис - абсолютное большинство в нем останется за партиями, близкими к власти - они получат свои мандаты через партсписки и одномандатные округа. Но шанс увидеть независимых депутатов и в мажилисе и в маслихатах все равно в этот раз есть. И чем вы наивнее, тем больше вам будут казаться эти шансы.