Необходимое кровопускание

Накануне инстаграм облетело видео из Атырау, где младенцу делают кровопускание. Метод этот известен давно, но не поддерживается врачами, придерживающимися доказательной медицины. Медики составили петицию в адрес министерства здравоохранения с просьбой запретить применение хиджамы и гирудотерапии (пиявки) на детях и начать регулировать медцентры, практикующие «альтернативную» медицину. Эту петицию подписали уже почти 15 тысяч человек. Конечно, она не так популярна, как требование запретить мультфильм «Базз Лайтер», но куда важнее.

Апогеем развития альтернативной медицины стала пандемия, когда ковид чем только не лечили: таинственными китайскими препаратами, имбирем, самоназначаемыми антибиотиками и дексаметазоном и т.д. Думаю, у редкого пользователя инстраграма среди знакомых не завелся самопровозглашенный нутрициолог и иммунолог, придумывающий волшебные схемы лечения. Как грибы растут клиники «новой медицины», где правит осознанность, разные биологические добавки, а нередко и таинственные препараты собственного изготовления. Бывают и более шокирующие «назначения»: например, подсадка паразитов.

Последствия этого всего приходится разгребать обычным врачам, а по сути все это ложится тяжким бременем именно на государственную систему здравоохранения.

Перед тем, как объявить сражение нетрадиционной медицине, следует понять, почему она стала так популярна. Дело ведь не столько в невежестве людей, сколько в недоступности традиционной медицины, ее сложности. Куда проще пойти к народному целителю, который без узи и сдачи крови сообщит, что это за хворь и прочитает молитву. Или записаться на виртуальный прием к блогеру-целителю, который назначит диету и продаст баночку с айхерба. Люди ищут простые решения и нетрадиционная медицина им их дает. Эффективность и безопасность — другой вопрос. Кроме того, подорвано и доверие к медицине, являющейся частью государства.

При этом не стоит забывать, что и наша традиционная медицина нередко представляет собой неожиданный симбиоз, когда тебе при ковиде могут назначить антибиотик, фуфломицин, гомеопатию, небулайзер и на всякий случай горчичник.

Но что особенно важно — в наш код вшита тяга к нерациональному, вера в не только в сверхъестественное, но и в силу банок на спину, целебного плевка в глаз, пиявки, мумие, «живую воду».

В деле спасения жизни хороши все средства, но как определить, где начинаются методы, способные нанести больше вреда, чем пользы? Возможно, это как раз тот водораздел, который стоит проложить минздраву? Например, определить перечень заболеваний, запрещенных для лечения нетрадиционными методами. Понять, что не все травы безопасны, что молитва от народного целителя не повод отказываться от, к примеру, назначенной химиотерапии. Что важно сейчас вернуть веру в доказательную медицину и в ту же вакцинацию. Это долгий путь, но необходимый.