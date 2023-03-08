Аттракцион щедрости

Чтобы мотивировать граждан сохранить вклады в тенге, правительство поставило условие – не снимать деньги с депозита в течение года, чтобы компенсация была полной. В противном случае премия от государства будет от минимальной суммы депозита.

Однако это условие уже было маячком, что очередная инициатива государства по поддержке населения не будет эффективной. Учитывая, что казахстанцы привыкли либо рассчитывать только на себя, либо жить в долг. Более 1 млн граждан уже не в состоянии погашать потребительские кредиты, а для многих депозиты – это финансовая подушка на «черный» день, который, в условиях постоянно растущей инфляции и нестабильности, может наступить когда угодно. В начале марта 2022 года, во время очередной девальвации, люди массово стали переводить тенге в доллары. Это и привело к тому, что у кого-то компенсации по депозитам составили всего 200 тенге.

Тут можно сказать: вкладчики сами виноваты, государство предупреждало. С одной стороны, понять можно – бюджет не резиновый. Но, с другой стороны, перекладывание ответственности на других вошло в привычку. Высокие цены на продукты или услуги – виноваты посредники, монополисты и геополитика. Дефицит товаров – виноват ажиотаж, созданный населением, и посредники. Девальвация – всему виной нефть, война и санкции.

Компенсация выплачивается в размере 10%, что намного меньше, чем уровень годовой инфляции (21,3% в феврале), а за 2022 год тенге по отношению к доллару ослаб на 7,1%. Но социальная защита – это непрерывный процесс, который позволяет гражданам чувствовать себя в финансовой и продовольственной безопасности, вне зависимости от происходящих вокруг процессов. Ежегодное повышение пенсий, пособий, зарплат с учетом прогрессирующей инфляции остается социальной защитой только в министерских отчетах. Повышение в целом на 12% пенсий или 5 175 тенге на одного ребенка недостаточно.

Если даже социально уязвимые слои населения остаются уязвимыми, то у граждан со средним доходом нет уверенности в защите со стороны государства. Но если бы государство сделало компенсацию фиксированной или вне зависимости от снятия денег, то казахстанцы бы эту защиту точно ощутили. А их – более 2,6 млн, подавших заявки.

Хотя в этой ситуации, конечно, все честно, вопросов нет. Но доверия к инициативам правительства, уверенности в их эффективности, как и в реформах, – тоже нет. Потому что на нас снова переложили ответственность за свою же финансовую нестабильность, снова сделали виноватыми в социальной незащищенности.