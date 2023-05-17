Наказание с запозданием

«Дархан и Влада не лгали: за всю историю Казахстана ни одни выборы в стране не были проведены открыто, с соблюдением законов. Наши голоса крали Назарбаев и партия Nur Otan, а сейчас их крадут Токаев и партия Amanat», — сказала журналистка и участница движения Oyan, Qazaqstan Асем Жапишева во время пресс-конференции, где активисты потребовали остановить репрессии в отношении своих сторонников.

Казахстанской прокуратуре потребовалось полгода, чтобы оформить протокол об административном правонарушении на Шарипова, и больше месяца, чтобы привлечь к ответственности Ермольчеву.

При этом государство не смогло найти доказательства массовым нарушениям как на выборах 2022 года, так на выборах 2023 года, из-за которых и протестуют активисты. Вбросы, голосование «каруселью», ограничение работы независимых наблюдателей и их отстранение с участков прямо перед началом подсчета голосов — все эти действия, по мнению правоохранительной системы Казахстана, не являются незаконными.

Токаев на внеочередных выборах президента набрал 81,3 процента голосов. Спустя 5 месяцев, независимым кандидатам не удалось занять депутатские кресла в парламенте. Высказывать свое недовольство итогам выборов на улицах города, как показывает судебная практика — незаконно. Даже если пикет был проведен полгода назад.

12 апреля по 15 суток административного ареста за проведение митинга против нечестных выборов получили политик Мухтар Тайжан, активист Альнур Ильяшев и журналист из Уральска Лукпан Ахмедьяров. В полицию были вызваны общественный деятель и политик Рысбек Сарсенбайулы и гражданский активист Марат Турымбетов. Митинг при этом прошел 9 апреля.

10 и 11 мая за участие в заседании «Народного парламента», во время которого независимые кандидаты в депутаты признали выборы нечестными, а сформированный по их итогам парламент — нелегитимным, были оштрафованы активистки Аружан Дуйсебаева, Инга Иманбай и Арайлым Назарова. Спустя месяц.

Ни один государственный орган не объяснил почему активисты подвергаются преследованиям спустя время после проведения акций протеста и круглых столов. Задержания и привлечение к административной отвественности происходили на фоне протестов нефтяников из Жанаозена и массового возмущения визитом президента Касым-Жомарта Токаева в Москву на Парад Победы в честь 9 мая.

Власти продолжают подавлять политический активизм. Но какой бы ни была новая тактика, активисты показали, что они продолжат выходить на площади.