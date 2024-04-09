Правда против пропаганды

Местные СМИ немедленно отреагировали на это предложение, назвав его еще одним инструментом против свободы прессы. Ярлык «пропаганда» уже использовался против медиа в произвольном ключе. Это может произойти вновь.

Репортеры, редакторы и издатели имеют четкое профессиональное и этическое понимание того, что им следует и не следует писать или снимать. Это идет впереди любых правовых норм: принципы донесения истины до читателей и непричинения вреда в процессе являются основополагающими в журналистике. Затем правительства установили дополнительные правила (то есть ограничения), чтобы сохранить свое существование. Вот почему законы о СМИ различаются от страны к стране.

В правовой системе Казахстана не закреплено точное определение того, что такое «пропаганда». И, что важно, ни одна «нетрадиционная сексуальная ориентация» не признана в ней незаконной.

Границы того, что можно публиковать, а что представляет собой угрозу общественному порядку, четко определены Конституцией. Она запрещает «возбуждение социальной, расовой, национальной, религиозной, классовой и родоплеменной вражды», но в ней ничего не говорится о сексуальной ориентации.

Сейчас именно эта норма о запрете «пропаганды нетрадиционной сексуальной ориентации» выглядит копией норм, принятых сначала в России в 2013 году, а затем в Венгрии в 2021 году.

Несмотря на то, что об этом прямо не говорится, эти законы направлены против ЛГБТ+.

Ультраконсервативные и гомофобные законодатели неоднократно пытались включить их в правовую систему Казахстана. Законопроект 2015 года «О защите детей», включавший запрет на «пропаганду ЛГБТ+», был признан неконституционным. Законопроект о «знаках возрастной категории» от 2018 года еще до принятия был лишен части, направленной против ЛГБТ+, из-за давления со стороны организаций по защите свободы прессы и новостных агентств.

СМИ всегда борются за то, чтобы писать правду. Мы, как и другие международные СМИ, неустанно писали о людях ЛГБТ+, их борьбе за признание равными и необходимости уважать их права.

Читатели легко видят тех, кто принимает только одну сторону, выбирая цитаты и данные, чтобы продвигать определенную позицию. Это — пропаганда, а не журналистика.

Введя расплывчатый запрет на «пропаганду нетрадиционной сексуальной ориентации», правящая партия сможет произвольно обвинять новостные агентства в «пропаганде», в том числе по темам, которые не являются противозаконными, например, «нетрадиционной сексуальной ориентации».

Это увеличивает риски и самоцензуру в медиа-среде, которая уже страдает от давления и ограничений.