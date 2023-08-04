Главврача больницы отстранили от работы и уволили несколько человек: заведующего реанимацией, главную медицинскую сестру стационара, старшую медицинскую сестру отделения реанимации, заведующего по эпидемиологии.

Расследование установило нулевого пациента: он попал в больницу из-за другого заболевания, первоначально тест на ВИЧ был отрицательный, затем сомнительный. Его должны были протестировать еще раз, но он умер – не из-за ВИЧ, а по причине основного заболевания. Три зараженных человека находились вместе с ним в реанимации, а секвенирование показало, что вирус ВИЧ у всех идентичен.

Последнее такое громкое дело было в Шымкенте в 2006 году – тогда из-за халатности врачей в больнице при переливании крови заразили ВИЧ более ста детей. После этого были громкие процессы о заражении гепатитом С в Алматы и Астане. Но суды были проиграны, а причины заражения не названы.

Периодически подобные новости продолжают появляться: так три года назад родители опять обвиняли алматинский Научный центр педиатрии в том, что у детей обнаружен гепатит С.

Восемь лет назад в интервью Власти Бахыт Туменова, президент фонда «Амансаулык» обращала внимание на то, что цель любой проверки должна носить превентивный характер: «Находить и выявлять причину врачебной ошибки, вспышки какой-то внутрибольничной инфекции, необходимо для того, чтобы в будущем она не повторялась. К сожалению, когда проверка носит карательный характер, то та сторона, которую проверяют, естественно, старается скрыть причину, тем самым оставляя возможность повторения. То есть мы загоняем проблему вовнутрь».

Она предполагала, что в будущем при таком отношении мы можем получить массовую вспышку заражения гепатитом С или ВИЧ.

В целом вирус неизвестности в стране распространился значительно шире сферы медицины: можно бесконечно долго перечислять расследования каких событий так и остались неоконченными или по крайней мере их результаты так и не довели до общественности. В этом ряду и события в Жанаозене в 2011-м году или Кантар в прошлом году. Прямо сейчас не могут установить причину отравления детей в Караганде и до сих неизвестны причины пожара в области Абай. И перечислять можно еще очень долго.