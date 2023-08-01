Есмагамбетова сообщила, что инфицирование могло произойти из-за несоблюдения персоналом стандартных процедур
Комиссия не смогла точно установить, как произошло заражение ВИЧ пациентов в центральной больнице Алматы
фото Жанары Каримовой

Комиссия, проводившая эпидемиологическое расследование по факту заражения ВИЧ пациентов Центральной городской клинической больницы Алматы, не смогла точно определить, каким образом это произошло, сообщила во вторник в кулуарах правительства вице-министр здравоохранения Айжан Есмагамбетова.

«Возникает вопрос, как произошло (заражение – В.) и при каких манипуляциях. В период, когда комиссия проводила расследование, видеонаблюдения не было. Комиссия проводила оценку, так скажем, косвенных факторов и пришла к выводу, что инфицирование пациентов могло произойти в результате несоблюдения персоналом реанимационного отделения своих стандартных процедур при проведении инвазивных манипуляций», - объяснила Есмагамбетова.

То есть, подчеркнула она, комиссия не смогла ответить на вопрос, какая конкретно манипуляция привела к инфицированию пациентов.

«Со стопроцентной уверенностью сказать, что медсестра использовала или не использовала данный (один – В.) шприц нельзя. Все медицинские манипуляции, которые связаны с нарушением кожных покровов в реанимации, они могли произойти. Но сказать, что да, это было, комиссия не может», - сказала вице-министр.

Есмагамбетова также сообщила, что нулевой пациент был госпитализирован в больницу по основному заболеванию. Сначала он получал лечение в инфекционной больнице, где был протестирован на ВИЧ, тогда результат был отрицательный. Затем он был переведен в ЦГКБ, там его протестировали снова и результат на ВИЧ был сомнительный. Через две недели пациента должны были еще раз протестировать, однако он скончался от основного заболевания. По словам Есмагамбетовой, все три зараженных пациента находились вместе с ним в одно время в реанимации, а секвенирование показало, что у них у всех вирус недавно, и он на 100% идентичен.

Напомним, в июне департамент санитарно-эпидемиологического контроля начал внеплановую проверку Центральной городской клинической больницы Алматы после того, как у трех пациентов вывили ВИЧ. По информации управления, пациенты, получившие гемотрансфузию в отделении реанимации, обязаны через 30 дней пройти контрольный анализ на ВИЧ-инфекцию. Таким образом и было выявлено три случая с ВИЧ-положительным статусом в Центральной городской клинической больнице Алматы.

2 июня была создана комиссия, которая провела внутреннее расследование по выявлению источников передачи ВИЧ-инфекции, были обследованы доноры, медработники и контактные лица. В горздраве заверяли, что «по итогам работы комиссии подтверждено, что новых факто не выявлено, все обследованные с отрицательным результатом».

14 июня департамент санитарно-эпидемиологического контроля инициировал внеплановую проверку ЦГКБ с привлечением специалистов Казахского научного центра дерматологии и инфекционных заболеваний. По результатам проверки было установлено, что заражение, вероятнее всего, связано с человеческим фактором. Медперсонал больницы был уволен, главврач Нариман Табынбаев отстранен от работы.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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