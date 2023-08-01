Комиссия не смогла точно установить, как произошло заражение ВИЧ пациентов в центральной больнице Алматы

«Возникает вопрос, как произошло (заражение – В.) и при каких манипуляциях. В период, когда комиссия проводила расследование, видеонаблюдения не было. Комиссия проводила оценку, так скажем, косвенных факторов и пришла к выводу, что инфицирование пациентов могло произойти в результате несоблюдения персоналом реанимационного отделения своих стандартных процедур при проведении инвазивных манипуляций», - объяснила Есмагамбетова.

То есть, подчеркнула она, комиссия не смогла ответить на вопрос, какая конкретно манипуляция привела к инфицированию пациентов.

«Со стопроцентной уверенностью сказать, что медсестра использовала или не использовала данный (один – В.) шприц нельзя. Все медицинские манипуляции, которые связаны с нарушением кожных покровов в реанимации, они могли произойти. Но сказать, что да, это было, комиссия не может», - сказала вице-министр.

Есмагамбетова также сообщила, что нулевой пациент был госпитализирован в больницу по основному заболеванию. Сначала он получал лечение в инфекционной больнице, где был протестирован на ВИЧ, тогда результат был отрицательный. Затем он был переведен в ЦГКБ, там его протестировали снова и результат на ВИЧ был сомнительный. Через две недели пациента должны были еще раз протестировать, однако он скончался от основного заболевания. По словам Есмагамбетовой, все три зараженных пациента находились вместе с ним в одно время в реанимации, а секвенирование показало, что у них у всех вирус недавно, и он на 100% идентичен.

Напомним, в июне департамент санитарно-эпидемиологического контроля начал внеплановую проверку Центральной городской клинической больницы Алматы после того, как у трех пациентов вывили ВИЧ. По информации управления, пациенты, получившие гемотрансфузию в отделении реанимации, обязаны через 30 дней пройти контрольный анализ на ВИЧ-инфекцию. Таким образом и было выявлено три случая с ВИЧ-положительным статусом в Центральной городской клинической больнице Алматы.

2 июня была создана комиссия, которая провела внутреннее расследование по выявлению источников передачи ВИЧ-инфекции, были обследованы доноры, медработники и контактные лица. В горздраве заверяли, что «по итогам работы комиссии подтверждено, что новых факто не выявлено, все обследованные с отрицательным результатом».

14 июня департамент санитарно-эпидемиологического контроля инициировал внеплановую проверку ЦГКБ с привлечением специалистов Казахского научного центра дерматологии и инфекционных заболеваний. По результатам проверки было установлено, что заражение, вероятнее всего, связано с человеческим фактором. Медперсонал больницы был уволен, главврач Нариман Табынбаев отстранен от работы.