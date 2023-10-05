Бери деньги и беги

Казначейство США смогло окупить свои «инвестиции» в больной банковский сектор по меньшей мере на бумаге: вложив $245,1 млрд в рамках программы Troubled Asset Relief Program, после продажи приобретенных ранее пакетов акций ведомство получило обратно $275,6 млрд.

Однако в Казахстане выделенные на спасение деньги, похоже, просто испарились.

В докладе Всемирного банка, опубликованном на прошлой неделе, отмечается, что из 8,2 трлн тенге, направоленных на помощь банковскому сектору Казахстана, только 1,9 трлн тенге (23%) были возвращены в государственную казну.

По сегодняшнему курсу 8,2 трлн. тенге –– это $17 млрд. Но важно отметить, что на момент, когда правительство начало вливать деньги в банки, курс значительно отличался. Более точная оценка стоимости программы спасения — $30 млрд.

Львиная доля потерь государства во время спасения банков пришлась на помощь Казкоммерцбанку, который впоследствии был куплен крупнейшим финансовым институтом страны — Народным банком. Кризис плохих кредитов, с которым столкнулся Казахстан, был решен благодаря государству, взявшим на себя бремя токсичных активов.

«У налогоплательщиков должно быть право требования на будущую прибыль банков, которым оказана финансовая помощь», − говорится в докладе Всемирного банка, который назвал бесконтрольную практику спасения банков в Казахстане «несправедливой» по отношению к гражданам.

В сентябре 2017 года, в самый разгар операции по спасению банков, тогдашний президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что государство должно перестать спасать их: «Банки все частные. Работали, работали — дошли до ручки. И теперь государство опять финансирует. Надо кончать с этим. Эти банки лучше уничтожить и взять на себя, чем им платить».

Однако спасение банков продолжилось.

В 2021 году президент Касым-Жомарт Токаев в послании к народу повторил: «Мы приняли решение – государство не должно помогать банкирам.».

Однако государство фактически не переставало поддерживать их, давая возможность приобрести уже очищенные от неработающих активов банки. Поскольку тенге со временем потерял в цене, возврат денег, выделенных на спасение, стал выгодной сделкой для местных финансовых институтов.

Мировой финансовый кризис устроил проверку неолиберальному капитализму. Его идеологи выступают за невмешательство государства в экономику, но полагаются на его помощь, чтобы остаться на плаву. Спасая банки, которые принимали необдуманные решения и накапливали токсичные активы, правительства по всему миру поддерживали инфраструктуру, якобы основанную на рыночных принципах, за счет населения.

Некоторые правительства могут сказать, что они вернули предоставленные им стимулы. Однако в случае Казахстана «спасение» превратилось в практику убыточного инвестирования в, по сути, обанкротившийся сектор.