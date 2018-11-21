Когда любовь к городу становится профессией

«Городских сумасшедших» должно быть в Алматы как можно больше, считает Надежда Червякова, бизнес-тренер, урбанист и фасилитатор международного проекта «МыАлматы». Она вкладывает в это определение исключительно положительный смысл и адресует всем, кто имеет активную гражданскую позицию и делает все возможное для того, чтобы город стал чище, комфортнее и интереснее для людей.
Надежда – литературовед с дипломом педагога. По окончанию вуза в 1995 году она пошла преподавать литературу в экспериментальную школу для предпринимателей. «В какой-то момент мне стало скучно, хотелось работать с людьми постарше и не в стенах учебных заведений, - рассказывает Надежда Червякова. – После опыта работы в Школе я стала учиться на факультете психологии, где появились другие перспективы. Именно тогда, в 2002 году, я и увлеклась бизнес-тренингами. Ведь модель бизнес-тренинга рождается из психологического тренинга. А в то время как раз был пик развития такого рода деятельности».
Червякова констатирует, что на этом рынке за последние пятнадцать лет произошли большие изменения:
«Бизнес-тренинг пошел в массу, и как продукт, естественно, обесценился, границы его размылись. Сегодня он переходит в какой-то другой формат».
В 2009 году Надежда Червякова с коллегой занялась новым направлением – геймификацией и стала, как она себя сама называет, «евангелистом» отрасли в Казахстане. Надежда уверена, что у геймера и активиста очень много общего. В связи с этим, она адаптировала типологию игроков, которую создал британский профессор, исследователь Ричард Бартл, под типологию активизма, и написала про это маленькую методическую книгу под названием «От компетенции геймера до метокомпетенции активиста».
«Игра – это работа со свободной волей человека, она не может быть по приказу и из-под палки. Если же стиль управления компанией у руководства достаточно жесткий, авторитарный, там никакие игры «не взлетают». Сегодня хотелось бы создать такое игровое поле, где малый и глобальный бизнес, гражданский сектор, городские администрации и государство стали играть вместе», - рассказывает Надежда.
На вопрос о том, можно ли в реальной жизни увидеть такое гармоничное взаимодействие, Надежда отвечает утвердительно:
– Это неизбежно. Мы просто не отслеживаем прогресс. Мы не замечаем, что в ряде случаев это уже произошло. На общественные слушанья по Кок-Жайлау пришло 600 человек, не полтора человека, как это было раньше. Строительство Кок-Жайлау задержали на три года – это кейс. Снос бывшего здания Госплана Алматы на пересечении улиц Желтоксана - Богенбай батыра задержали на три месяца – это тоже кейс. Этот дом стал началом того, что у людей проснулся мозг. Я сама родом из этой тусовки активистов. Сегодня нужны те люди, которые бы говорили: «Давайте сделаем по-другому. Будем строить не горный курорт в Кок-Жайлау, а, к примеру, «эко-парк, который будет похож на «Аватар». Это и есть другой вектор мышления. Мы же пока рассуждаем в простой парадигме «строить или не строить курорт». Мы не рассуждаем в парадигме «строить не курорт».
Червякова рассказывает, что с проекта «МыАлматы» у нее началась перезагрузка в карьере. Раньше она работала только с бизнесом, а сейчас начинает активно вовлекаться в сотрудничество и с «третьим сектором» - с различными неправительственными организациями, волонтерами.
«МыАлматы» – школа городского активизма. Такие школы есть во всех больших городах мира. Мы работаем с мозгами, мышлением людей. Наша цель – помочь обществу в понимании тех изменений, которые происходят не только в городе, но и в мире», - рассказывает она.
Надежда видит взаимосвязь самых, казалось бы, отдаленных друг от друга отраслей: «Бизнес перезагружается сегодня. Он озаботился показателями вовлеченности и уровнем счастья своих сотрудников, - говорит она. – С бизнесом происходит все то, что происходит с городами и странами. Это очень любопытно, потому что одни и те же методики могут работать и в бизнесе, и в урбанистике. Мне очень нравится сегодня из сферы урбанистики брать какие-то вещи и привносить их в бизнес».
По словам Червяковой, которая задействована в проекте в части вовлечения жителей в городские инициативы, команда «МыАлматы» не влияет на решения акимата, но взращивает людей, самостоятельно формирующих повестку:
– Не будем скрывать, городская администрация – не тот орган, который может порождать идеи, он эти идеи может как-то выслушивать, принимать. Креативный класс – это городские хипстеры, городские философы, городские сумасшедшие. Их очень мало сейчас в Алматы. Есть теория, которой я очень доверяю. Она где-то в американских университетах уже апробирована. Были проведены параллели между физикой, химией и социальными структурами. Замечено, что для «перезагрузки» системы достаточно 10 процентов ее участников, которые вооружены другой альтернативной маргинальной идеей. Как только достигается необходимый процент этой «вирусности», они, эти 10 процентов, становятся заметными, яркими и имеют возможность менять «температуру», менять атмосферу в социуме, окружающей среде. После чего 30 процентов «середняков» начинают приглядываться к «сумасшедшим» и делать аналогичные вещи, продвигать их идеи. А уже потом подтягиваются и остальные...
«Сегодня не хочется выживать, хочется жить в нормальной среде, - заявляет уверенно Надежда. – Мы выросли в ситуации выученной беспомощности – между нами и жизнью всегда есть государство, всегда есть кто-то, кто придет, заберет мусор, отсортирует. Запад уже перезагружается. Там очень много разных НПО, неформальных сообществ, влияющих на правительственные решения. Мы же пока еще ждем, когда выйдет закон, ждем, когда нам перестанут давать пластиковые мешки и предложат биоразлагаемые, поставят специальные контейнеры для разделения мусора, и мы сразу станем его разделять. Меж тем, некоторые «городские сумасшедшие» уде начали сортировать мусор. Гражданский сектор и урбанистика – живая структура в ней начинает что-то меняться…»
Помимо «МыАлматы», Червякова вовлечена в инициативу «Оркениет», которая направлена на исследование городских проблем и составление реестра этих проблем для создания портфеля решений:
– Impact Hub Almaty, часть глобальной сети социального предпринимательства, пришли к выводу, что государство и бизнес хотят социальное предпринимательство развивать, но не знают в каком направлении. Пока все далеко от идеала, но мы начали делать этот проект. Мы провели опрос тысячи человек в городе и выделили из опросов 6 кластеров: инфраструктура – это больше всего беспокоит жителей двух столиц, чуть меньше – качество управления городом, дальше экология. Это странно, что экология беспокоит меньше политики, дальше в рейтинге – культура и совсем маленькие кластеры – тема бездомных животных и сервиса...
Червякова рассуждает о том, что городской активизм, любовь к своему городу и увлечение его историей и архитектурой позволяют людям постепенно осваивать новое направление деятельности – урбанистику.
«Постепенно, года за два, мне стало понятно, что локальный эксперт – тот, кто является пользователем городских услуг, городской культуры. По сути, урбанист – любой человек, - пришла к выводу Надежда. – О модели экосистемы, локальной экспертизы стали говорить, начали появляться кросс-функциональные и междисциплинарные проекты».
В скором будущем Надежда Червякова хотела бы заняться социальным проектированием по методологии российского урбаниста Святослава Мурунова и организовать алматинскую школу урбанистики. Так преподавание, психология, путешествия по городам, любовь к играм и опыт в бизнесе постепенно сходятся в одной точке, рождая новую идентичность. Надежда считает, что это происходит со всеми нами. Совсем скоро мы сами будем придумывать текст для своей визитки, а не брать готовые названия профессий и сфер деятельности из универсального рыночного списка.
Материал подготовлен в рамках проекта «МыАлматы», реализуемого Британским Советом, акиматом г. Алматы, АО «Центр развития Алматы» и Казахстанско-Британским техническим университетом при финансовой поддержке Европейского Союза.