Когда любовь к городу становится профессией

Надежда – литературовед с дипломом педагога. По окончанию вуза в 1995 году она пошла преподавать литературу в экспериментальную школу для предпринимателей. «В какой-то момент мне стало скучно, хотелось работать с людьми постарше и не в стенах учебных заведений, - рассказывает Надежда Червякова. – После опыта работы в Школе я стала учиться на факультете психологии, где появились другие перспективы. Именно тогда, в 2002 году, я и увлеклась бизнес-тренингами. Ведь модель бизнес-тренинга рождается из психологического тренинга. А в то время как раз был пик развития такого рода деятельности».

Червякова констатирует, что на этом рынке за последние пятнадцать лет произошли большие изменения:

«Бизнес-тренинг пошел в массу, и как продукт, естественно, обесценился, границы его размылись. Сегодня он переходит в какой-то другой формат».

В 2009 году Надежда Червякова с коллегой занялась новым направлением – геймификацией и стала, как она себя сама называет, «евангелистом» отрасли в Казахстане. Надежда уверена, что у геймера и активиста очень много общего. В связи с этим, она адаптировала типологию игроков, которую создал британский профессор, исследователь Ричард Бартл, под типологию активизма, и написала про это маленькую методическую книгу под названием «От компетенции геймера до метокомпетенции активиста».

«Игра – это работа со свободной волей человека, она не может быть по приказу и из-под палки. Если же стиль управления компанией у руководства достаточно жесткий, авторитарный, там никакие игры «не взлетают». Сегодня хотелось бы создать такое игровое поле, где малый и глобальный бизнес, гражданский сектор, городские администрации и государство стали играть вместе», - рассказывает Надежда.