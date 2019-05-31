Не своя скрипка

Султана Алтынбекова с пяти лет играет на скрипке, с отличием окончила детскую музыкальную школу, однако из-за правил поступления в казахстанские творческие вузы не смогла продолжить получение образования. На помощь ей пришли обычные люди: они собрали деньги на то, чтобы девушка попыталась поступить в Венскую консерваторию.
«Во мне горит огонь, мне нужно учиться, но я не могу себе этого позволить, пожалуйста, поддержите меня!» – так начала свое обращение 18-летняя скрипачка Султана Алтанбекова на сайте сервиса starttime.kz, где авторам интересных идей и проектов помогают с помощью краудфандинга найти средства на их реализацию.
Султана Алтынбекова родилась в обычной семье, в Караганде: «Хотя мои родители не являются профессиональными музыкантами, атмосфера в нашей семье была всегда особенной, творческой: папа играл на гитаре, а мама пела, мы часто устраивали домашние концерты. В пять лет я решила, что хочу играть на скрипке. Родители прислушались к моему желанию и повели меня в музыкальную школу в Караганде», — вспоминает девушка.
Спустя год семья переехала в Алматы, где Султана начала ходить в детскую музыкальную школу №2 имени Р. Глиэра. Её бессменным преподавателем — они работают до сих пор, стала кандидат педагогических наук, профессор Казахской национальной консерватории имени Курмангазы Сауле Сейдуалиевна Жусупова.
Султана занималась музыкой параллельно с обучением в общеобразовательной школе. В итоге окончила музыкальную школу на «отлично», а лингвистическую гимназию №35 – на «Алтын белгі».
Сейчас в музыкальном активе Султаны дипломы и награды различных республиканских международных конкурсов. Она является обладателем Гран-при международного конкурса имени Затаевича, первой премии конкурса в Италии. Юная скрипачка выступала с государственным ансамблем классической музыки «Камерата Казахстана», а также с государственным симфоническим оркестром имени Курмангазы. Казалось бы, у Султаны есть всё, что необходимо для непрерывного профессионального роста: талант, упорство и приличное творческое портфолио. Но по правилам казахстанских творческих вузов, поступать в них имеют право студенты, имеющие дипломы об окончании музыкальной спецшколы или колледжа. При этом ни для кого не может быть исключений: то есть, у Паганини в Казахстане не было бы шансов.
У Султаны был на руках только диплом, который получают выпускники обычных детских музыкальных школ страны после 7 лет обучения. В специализированных же школах юные музыканты учатся 12 классов, а в колледж принимают после 9 класса и учат четыре года.
Нынешняя система образования не предполагает индивидуальный подход к каждому абитуриенту. Но по сути музыкант не прекращает учиться на протяжении всей своей жизни, и уровень его игры на текущий момент – главный показатель профпригодности.
«Я разочарована нашей образовательной системой относительно творческих специальностей и поддержки молодежи, которая хочет учиться за рубежом», - говорит Султана.
К счастью, у некоторых зарубежных консерваторий более логичные требования для принятия студентов на учебу. Девушка решила посмотреть в интернете топ-10 консерваторий мира. После она начала выбирать вузы, у которых была приемлемая плата за обучение. Венская консерватория в этом плане оказалась наиболее выгодной: в ней семестр обучения стоит 700 евро.
Чтобы продолжить обучение, девушка обратилась к краудфандингу: она самостоятельно смонтировала видео, в которое включила отрывки своих концертных выступлений. Султана четко прописала все необходимые статьи расходов. Ей нужно было собрать деньги на дорогу — 250 тысяч тенге и столько же на проживание. Девушка указала также сумму, которая смогла бы покрыть затраты на посещения мастер-классов с участием лучших европейских педагогов. Но при этом уточнила, что и 500 тысяч ей будет достаточно для того, чтобы осуществить первостепенные задачи.
Её проект был одобрен и размещен на сайте. Сбор стартовал 12 апреля и завершился 21 мая. Поддержал девушку 31 вкладчик. Сумма сбора составила 483 514 тенге.
«Я хочу вдохновить своим примером талантливых ребят, которые теряют надежду, сомневаются в том, что смогут себя реализовать. Я хочу быть той, кто реализует свою мечту. Во мне есть желание и стремление, волевой характер, внутренняя сила, целеустремленность и ответственность за свои слова и действия. Я вас не подведу! Мне бы только стартануть!», - с такими словами скрипачка обратилась к людям, которые ее поддержали.
В середине июня Султане предстоит сдать три экзамена в консерватории Зальцбурга, куда она будет пробовать поступить: теорию музыки, специальность (в ее случае – подготовленная скрипичная программа) и немецкий язык. Сейчас, помимо музыкальных предметов, девушка ходит на языковые курсы.
«Мой преподаватель одолжила мне на время экзаменов свою скрипку, так как хороший инструмент играет важную роль для поступления. Это очень-очень-очень приятно и ценно! Спасибо ей большое!»
Султана говорит, что в случае поступления в европейскую консерваторию, вопрос оплаты за обучения останется открытым. Её родители, в свою очередь, сделают все необходимое для реализации мечты дочери.