Не своя скрипка

«Во мне горит огонь, мне нужно учиться, но я не могу себе этого позволить, пожалуйста, поддержите меня!» – так начала свое обращение 18-летняя скрипачка Султана Алтанбекова на сайте сервиса starttime.kz, где авторам интересных идей и проектов помогают с помощью краудфандинга найти средства на их реализацию.

Султана Алтынбекова родилась в обычной семье, в Караганде: «Хотя мои родители не являются профессиональными музыкантами, атмосфера в нашей семье была всегда особенной, творческой: папа играл на гитаре, а мама пела, мы часто устраивали домашние концерты. В пять лет я решила, что хочу играть на скрипке. Родители прислушались к моему желанию и повели меня в музыкальную школу в Караганде», — вспоминает девушка.

Спустя год семья переехала в Алматы, где Султана начала ходить в детскую музыкальную школу №2 имени Р. Глиэра. Её бессменным преподавателем — они работают до сих пор, стала кандидат педагогических наук, профессор Казахской национальной консерватории имени Курмангазы Сауле Сейдуалиевна Жусупова.

Султана занималась музыкой параллельно с обучением в общеобразовательной школе. В итоге окончила музыкальную школу на «отлично», а лингвистическую гимназию №35 – на «Алтын белгі».