«Ни дня не думаешь ни о чём, кроме своих подопечных»

Елена, расскажите, как обычно проходят тренировки ваших спортсменов в течение года

Начинаем мы, конечно, с Риддера (город в Восточно-Казахстанской области - V). В конце мая мы поднимаемся на снежники в Риддере - это горы, там снег остаётся. И высота, и климатические условия позволяют, чтобы дети у нас в палатках жили в лесу, в тайге. Там небольшая полоса снега есть, на ней стоит старая канатная дорога - ей уже лет, наверное, 30, она ещё меня катала - и мы вот там тренируемся. Это лагерь. Там же тренируются наши профессионалы - Юлия Галышева, Дмитрий Рейхард (29-летний казахстанский фристайлист - V). В основном мы там тренируем общефизическую подготовку, теорию. Практики мало, потому что там больше опасно, чем безопасно.

Затем в июле мы едем в Чехию на водный трамплин, где готовим прыжки, придумываем и отрабатываем новые, начинаем их обкручивать в воду. Я надеюсь, что после Юлиной медали нам построят такую конструкцию в Казахстане. А пока мы ездим в Чехию и тратим там тысячи долларов. Об этой проблеме знают все, и мы - федерация, НОК (Национальный олимпийский комитет - V) и Восточно-Казахстанская область - сейчас ее будем решать.

Потом мы уезжаем в Киев, где занимаемся методикой пилатеса у учеников второго поколения Джозефа Пилатеса. В Киеве есть такая девочка, она сейчас развивает пилатес в той части Европы, в России, Украине. Она очень хороший тренер, она с нами была на чемпионате мира в Сьерра-Неваде в 2017 году. Мы 15 дней тренируемся у неё, потом приезжаем сюда, заходим в зал ЦСКА, немножко тренируемся, потом ребята хотят тренироваться дома. Мы возвращаемся на восток, в Усть-Каменогорск и там тренируемся в неприспособленном зале.

Кроме Риддера в условиях гор в Казахстане где-то тренируетесь? В Алматы?

Нет. Перед Олимпиадой 4 дня нам Чимбулак создал условия на той трассе, где проходила Универсиада. Совместно с федерацией и НОКом нам построили трассу. Мы 4 дня на ней оттренировались - супер! Если бы мы всегда так делали, у нас бы еще толпа детей была. Это была разовая такая акция. Ну перед Олимпиадой же! Но это очень хорошо, потому что незнакомое место. В этот раз нам нужно было обкатать наши новые костюмы, потому что они более скоростные, и мы получили их по контракту: Columbia выдавала их только перед Олимпийскими играми, и в этой форме только на Олимпийских играх ты должен ехать. Так у всех команд. И если здесь жёсткие условия, то Корея нам фигня! Чимбулак - уникальное место, и нам, наверное, это помогло. Все звезды сложились.

А на других европейских трассах вы тренируетесь?

В октябре - Швейцария, в ноябре - Австрия. За все платит государство.

Вы не считали, не эффективнее ли государству будет тратить те же деньги на ваши тренировки внутри страны?

Домашние базы должны работать для детей, а профессионалы должны ездить. Потому что это как турниры! Ты выезжаешь за границу, ты видишь своих соперников, как они тренируются, что они делают, к чему они готовятся. То есть у нас в этом плане легче - мы не гимнасты, не фигуристы, которые закрылись в своём зале и готовят олимпийскую программу. Мы постоянно в контакте все, потому что это горы, и чем чаще ты меняешь склоны, тем ты становишься профессиональнее. Это нужно делать, когда ты профессионал, а дети и юниоры должны здесь тренироваться, они должны учиться в школе, они должны получать воспитание родителей.