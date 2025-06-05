«Оценки никак не определяют будущее учеников»

Когда завуч представила Игоря классу, раздался мужской голос: чей-то папа спросил, можно ли перевестись в другой класс.

«Если бы человек понимал, что я испытывал в тот момент, возможно, он бы так не поступил, ведь можно было подойти и сказать это лично. Это было некрасиво, ужасно, и это тоже меня подначивало и спустя три года ко мне в класс уже начали проситься».

При этом Игорь Гноевой после окончания школы и не думал становиться учителем: он поступил в колледж на переводчика немецкого языка.

В Германии живет его бабушка, дядя и другие родственники и предполагалось, что он тоже переберется туда. Он говорит, что в паспорте указано, что он немец, но с маминой стороны дедушка был цыганским бароном.

В Германию его семья полностью так и не перебралась: «Я здесь хорошо пустил корни и люблю свою страну, мне здесь комфортно».

Год он учился на переводчика, а потом группу расформировали и дали выбор: либо перевестись на социальную педагогику, либо на учителя начальных классов.

Он выбрал второе, окончил колледж, и, понимая, что не пойдет работать учителем, устроился торговым представителем. До этого он отправил свое резюме в несколько школ, и в первый же день неожиданно откликнулись две, одна из них — его родная, 40-я.