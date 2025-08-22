Ардак Амиркулов, кинорежиссер: «Мы хотели и чувствовали, что можем конкурировать с миром»

«Когда я смотрю "Гибель Отрара", думаю, что там много чего было дерзкого»

Можете рассказать о том, как начался процесс реставрации вашей картины, чья это была инициатива?

Существует фонд классика мирового кино Мартина Скорсезе Film Foundation, который отбирает картины, достойные, на их взгляд, того, чтобы их отреставрировать и дать им вторую жизнь. Фонд предложил добавить фильм «Гибель Отрара» в их фильмотеку в Нью-Йорке. Также они попросили показывать картину от имени Мартина Скорсезе на фестивалях и зарубежном прокате. По инициативе Скорсезе я поехал на кинофорум в Канаде, представил картину на большом фестивале.

Где они увидели этот фильм впервые, на фестивале?

В свое время фильм был отобран на «Оскар». Цифровых копий в те годы еще не было, мы эту картину везли на пленке. Это был 1992 год. Мы мало тогда контактировали с Западом. У нас было советское представление обо всем. Например, мы не знали, что недостаточно представить фильм членам Академии, следует еще озаботиться тем, чтобы они обязательно посмотрели твою работу.

Все эти тонкости мне позже объяснил Марко Мюллер, бывший директор Венецианского кинофестиваля. Сейчас пленочная копия «Гибели Отрара» находится в музее Джорджа Истмана в Нью-Йорке. Позже в Фонде Скорсезе попросили сделать цифровую копию, так как к тому времени кинотеатры уже на пленке фильмы не показывали.

Оцифровкой занимался Дэвид Бёрд. Он приезжал в Алматы, брал интервью у меня в рамках своего документального фильма. Замечу, картина «Гибель Отрара» полностью принадлежит моей кинокомпании «Ардфильм» на праве частной собственности. Фильм был недофинансирован в свое время. Производство останавливалось несколько раз, а затем государство просто перестало выделять деньги.

Когда открылись частные банки, появилась возможность брать кредиты. Руководство банка дало согласие, но потребовало, чтобы мы полностью владели этой картиной. Мы выкупили фильм, и взяли деньги на то, чтобы завершить работу. Таким образом «Гибель Отрара» на 100 % принадлежит моей компании.

А сколько процентов картины было снято на тот момент, когда вы выкупили все права на нее?

Наверное, 85-90%. Технологии хранения фильма в виде ее негатива есть только у киностудии «Казахфильм». Мы, частники, не можем себе такое позволить, потому что нужна определенная температура и прочее. Поэтому картина хранится на «Казахфильме». И очень было трудно получить ее для того, чтобы снять с нее цифровую копию. В Казахстане тогда не было хорошей оцифровки. А за границу вывозить не давали из-за того, что это «достояние государства».

Потом, когда на «Казахфильме» появилась качественная цифровая установка, нам предложила сотрудничество итальянская компания из Болоньи. В рамках коллаборации мы сами оцифровали ленту, а итальянцы привели ее в порядок. Работа была сделана, наши партнеры получили право на демонстрацию фильма на территории Европы и Северной Америки, остальные права остались у нас.