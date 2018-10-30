Тихая работа

У кабинета сурдопереводчика Натальи Колесниковой суета. Глухонемой Сергей Валеев протягивает Наталье документы, она куда-то звонит, уточняет, потом ксерокопирует их.

Сергею нужно получить новую сурдотехнику – ноутбук, и теперь они с Натальей пробираются через кафкианскую бюрократию — собирают все документы. По правилам глухие могут получить от государства специальную технику раз в пять лет, но Сергею пока отказывают в этом, потому что у него есть «видеокомпьютер», но это не совсем то. «Теперь мы с ним договорись, что в среду будем оформлять ИПР – индивидуальную программу реабилитации, затем писать заявление, что ему нужна вся эта техника, которая положена по программе. И потом будем ждать в очереди. Как долго? Зависит от района. В Бостандыкском, например, очень долго — 3-4 года, – там много глухих, в Турксибском почти так же».

На учете общества глухих, в стенах которого мы находимся, около 3 тысяч человек, а всего в Алматы их около 7 тысяч. Наталья - проводник между двумя мирами: тем, где есть звуки и тем, где их нет.