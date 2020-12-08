​Аида Сагинтаева, декан Назарбаев Университета: «Мы забыли истинное предназначение университета»

Недавно вы уже комментировали тему коронавируса, то, как он повлиял на сферу высшего образования. Вы говорили, что ожидаете прихода более слабых абитуриентов в 2021 году. Не могли бы вы дать контекст этому утверждению: почему возникла эта проблема и какие сопутствующие факторы к ней привели?

Пандемия — это идеальный шторм. Многие проблемы обсуждались до нее, на них обращалось большое внимание. Мы говорили про цифровую грамотность, процесс феминизации профессии учителя, вопрос старения кадрового состава, отток ученых научно-продуктивного возраста, так скажем, и при этом мы наблюдаем очень низкий приток молодых англоговорящих кадров, молодых ученых, которые цитируются. Мы говорили про цифровизацию школ, поэтому у нас и появились большие государственные программы «Цифровой Казахстан» и «Цифровое образование». Говорили и про качество наших программ, насколько они релевантны для рынка труда, насколько бизнес и производства участвуют в создании релевантных образовательных программ. Но мы все равно надеялись, что будущее наступит нескоро, и что у нас есть время подготовиться лучше, написать красивую стратегию. Пандемия стала катализатором. Мы сели дома, но где оказалось проведено оптоволокно? У всех ли есть интернет? Ответ очевиден. И насколько наши учителя оказались готовы к нынешней ситуации? Если мы говорим, что их средний возраст 55 с лишним лет, способны ли они быстро адаптироваться к современным технологиям и не только преподавать в Zoom, а использовать различные интерактивные и онлайн-методы обучения? Здесь же еще нужно знание английского языка, а обучение учителей английскому языку уже не первый министр ставит себе задачей. Эти вопросы, все негативные сценарии начали проигрываться в одно и то же время. И сейчас самое главное — это выбрать правильные стратегии, и правильные реформы, чтобы не ошибиться.

Все то, о чем вы говорили, кажется следствием проблемы неравенства. Это все так или иначе вызвано недофинансированием сферы образования, а с другой − избыточной нагрузки на нее, которая связана как с необходимостью готовить отчетность, так и с внеурочной работой, которой вынуждены заниматься преподаватели, чтобы обеспечить самих себя. В результате у них не хватает сил, чтобы адаптироваться к новым условиям и запросам.

Это комплексная проблема, которую можно разделить на три уровня: первый — это институциональные вопросы, второй — вопросы национальной образовательной политики, третий — создание пула профессиональных менеджеров в сфере образования. Если переходить к частностям, то в 2017 или 2018 году мы подписали поправки к закону об образовании про академическую автономию и, в принципе, руководители вузов имеют право сами определять организационную структуру и кадровую политику. Когда мы говорим про кадровую автономию, есть такое понятие, как академическая свобода. Вопрос в том, как вузы пользуются этими свободами. Свобода формирования групп, свобода создавать баланс между различными позициями как профессор/исследователь или профессор, который будет только преподавать — все это зависит от самого вуза. И когда они начинают говорить: у нас этого нет, весь вопрос в том, почему они этого не делают. Им никто не ставит ограничений. Поэтому я не считаю, что нагрузка — тот вопрос, который нужно обсуждать на большом уровне. Это вопрос каждого университета в отдельности.

А вопросы инклюзии и неравенства — очень хорошие. Здесь нужно пристальное внимание со стороны правительства, здесь нужны хорошие инвестиции. Потому что ситуация с пандемией − по этому поводу уже появился миллион статей − [обнажила] разрыв между учениками и студентами из различных социальных классов. И он будет расти не в пользу таких экономически уязвимых групп. При этом есть понятия индивидуальной инклюзии и институциональной инклюзии. Естественно, что школы в больших системах получают большее финансирование, в то время как маленькие школы ограничены в средствах. И вопрос как они могут повышать качество образования, как они могут инвестировать в человеческий капитал, имеется в виду повышать квалификацию своих учителей без поддержки государства − очень серьезный.

Почему мы оказались в таком положении? После распада СССР мы, очевидно, столкнулись с необходимостью создать собственную систему образования. Почему мы не смогли предвосхитить проблемы неравенства и неравномерного финансирования, которые наблюдаем сейчас? Хотя запрос на большее социальное благополучие — это то, что побудило людей отказаться от, возможно, номинального социализма в пользу капитализма.

Если бы я знала ответ, я была бы министром образования, или [профильным] вице-министром. Очень сложный вопрос. Его нужно адресовать не только системе образования, но также министерству национальной экономики и министерству финансов, которые выделяют бюджеты на развитие этой сферы. Вы сами сказали — недостаточно финансирования. И это большая проблема для науки, инноваций и производства. Это вопрос и к частному сектору, который является заказчиком студентов, способных только делать, а не думать. Вопросов очень много, и обвинять только сектор образования − совсем не верно. Есть экономика знаний, когда нужно производить большие идеи, инновации, и тем самым развивать страну. Есть сырьевая экономика, приверженцами которой мы были долгое время. А есть понятие сервисная экономика, сейчас мы очень активно строим ее. Но что нужно нашему конечному потребителю? Интересно ли частному производству и бизнесу инвестировать в науку? Я для себя разделяю вуз и университет. Университет — это место, где производятся знания, инновации, где формируется культура думать. А вузы — это хорошие институты, где людей учат делать то, что за них придумано. И развитие какой сферы интересно нашему частному сектору? К сожалению, сейчас они заинтересованы в тех, кто умеет что-то быстро делать руками, а не подумать головой. И стагнация образования связана с тем, что меняется философия высшей школы. Даже во время Второй мировой войны высшие учебные заведения не закрывались. Все большие университеты союзного значения были передислоцированы, и очень многие оказались в Казахстане − 41 университет. Они были отправлены к нам вместе с профессорами и студентами, потому что здесь, сидя в тылу, они занимались наукой для производства в том числе и оружия. Вот этот концепт интеллектуальной нации, я понимаю для чего он нужен. Возможно ли что-то подобное сейчас, если бы мы находились в схожей ситуации?