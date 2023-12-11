Арсен Томский, InDrive: «Это ставка лет на сорок»

О казахстанском гражданстве

Компания InDrive, основанная в Якутии, работает в Казахстане с 2014 года. В 2022 году, после начала российского вторжения в Украину, бизнес прекратил работу в России, а сотрудники компании были перевезены в разные страны, в том числе большинство из них, около 600 человек, в Казахстан. По словам Томского, сейчас в Алматы и Астане в InDrive работает более тысячи сотрудников.

Предложение о получении гражданства Казахстана Томский, по его словам, получил от Багдата Мусина, министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

«Я подумал и согласился. Здесь мы организовали самый большой хаб. Таким образом, Казахстан стал для нас основной базой, отсюда сейчас начинаются многие наши инициативы. Наверное, надо добавить, что исходя из того, что я, как главный акционер, СЕО и основатель компании стал казахстанцем и здесь у нас находится основной хаб, то компания тоже будет считаться казахстанской», - отметил он.

Томский говорит, что чувствует себя в Казахстане «как дома», а Алматы похож на Якутск, «только теплый и большой».

