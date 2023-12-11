Арсен Томский, InDrive: «Это ставка лет на сорок»

На прошлых выходных основатель и генеральный директор международного сервиса InDrive Арсен Томский сообщил, что получил гражданство Казахстана. Спустя пару дней основатель Власти Вячеслав Абрамов в рамках открытого интервью с бизнесменом спросил его о новом гражданстве, планах изменить сферы кино и образования и о том, как не бояться смотреть на 40 лет вперед.
О казахстанском гражданстве
Компания InDrive, основанная в Якутии, работает в Казахстане с 2014 года. В 2022 году, после начала российского вторжения в Украину, бизнес прекратил работу в России, а сотрудники компании были перевезены в разные страны, в том числе большинство из них, около 600 человек, в Казахстан. По словам Томского, сейчас в Алматы и Астане в InDrive работает более тысячи сотрудников.
Предложение о получении гражданства Казахстана Томский, по его словам, получил от Багдата Мусина, министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.
«Я подумал и согласился. Здесь мы организовали самый большой хаб. Таким образом, Казахстан стал для нас основной базой, отсюда сейчас начинаются многие наши инициативы. Наверное, надо добавить, что исходя из того, что я, как главный акционер, СЕО и основатель компании стал казахстанцем и здесь у нас находится основной хаб, то компания тоже будет считаться казахстанской», - отметил он.
Томский говорит, что чувствует себя в Казахстане «как дома», а Алматы похож на Якутск, «только теплый и большой».
Как планировать на 40 лет вперед
Компания InDrive, помимо транспортного сервиса, через направление InVision активно развивает некоммерческие социальные проекты, охватывающие сферы образования, культуры, спорта и гендерного равенства. Один из самых новых проектов - Alternativa Film Awards, который нацелен помогать кинематографистам и сделать их более заметными на мировом уровне.
«На мой взгляд, у всех должен быть какой-то смысл нашего существования. В случае компании это называется миссия. Мы системно ищем несправедливость, если ее находим, то можем запустить или новый бизнес или какую-то некоммерческую инициативу. Этот кинофестиваль нацелен на то, чтобы уменьшить в этой сфере несправедливость», – сказал Томский о только что завершившейся премии в Алматы.
Бизнесмен подчеркивает, что сейчас весь центр в сфере кино находится в богатых странах, а это своего рода новый вид колониализма. Из-за того, что люди переезжают и остаются там, их родина обедняется, замедляется развитие. Первичная идея нового кинофестиваля, отмечает Томский, - сместить центр, чтобы он был не только на Западе.
«Здесь, я надеюсь, мы сможем создать эффективные социальные лифты для них. Чтобы самореализоваться в жизни, им не надо будет уезжать, – констатирует он. – Я верю в силу искусства. Мы хотим подтолкнуть способных людей создавать осмысленное искусство, которое несет какую-то сильную идею и сильные эмоции».
Томский говорит, что верит в возможность изменить мир.
«Я всегда считал, что в жизни нужно заниматься тем, что тебе очень интересно и имеет для тебя очень высокое значение, тогда ты ощущаешь себя счастливым. Мы нацелены на то, чтобы сделать очень большой позитивный импакт. И его сделать нельзя за год. Все равно где-то надо подождать, делать это системно. И мне дает силы то, что я знаю – фокус буду делать не на цель, а на путь».
Помимо уже имеющихся инициатив, Томский заявил о планах создания небольшого университета. Первый кампус будет в Алматы, а студентов будут учить тому, как стать влиятельным лидером.
«Наверное, стоить начать с того, что сколько бы у нас не было финансовых ресурсов, их все равно будет недостаточно, чтобы сделать значительное влияние. Мир очень большой. И мы ищем способ, как это можно значительно усилить. Один человек или небольшой коллектив может создавать что-то, что очень сильно влияет на жизнь множества остальных людей. Будем находить детей со значительным лидерским потенциалом. И тех, кто в целом нацелен на то, чтобы отдавать, не только жить ради себя».
Он отмечает, что вместо того, чтобы строить новый университет, можно отправлять студентов и заграницу. Однако Томский сомневается в эффективности этого решения. Он приводит в пример, что в этом году одиннадцать студентов из Якутска поступили в лучшие университеты США, их обучение в год обходится ему в $770 тыс.
«Я думаю, намного эффективнее открыть свой университет, – отмечает он. – Потому что многие из тех, кто уехали в США, наверное, там и останутся жить. И снова как будто мы способствуем вот этой утечке».
У команды Томского есть готовность поддерживать выпускников в их первых шагах и карьере.
«Я думаю, что лет через 10-20, часть из них станут значительно влиятельными. Не все, естественно, возможно, единицы достигнут супервлияния. Может, кто-то из них станет как Ли Куан Ю, который полностью изменил Сингапур. Это ставка лет на сорок. Я думаю, что путь в тысячи миль начинается с первого шага. И очень интересно что выйдет», - говорит бизнесмен.
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