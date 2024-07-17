«Живем так, как будто мы бессмертны»

Айя: В памяти осталось, как папа вытряхивает лекарства из капсул в стаканчик, чтобы маме было проще их пить. И так каждый день – ритуал, в котором я тоже иногда участвовала. Родители всегда все делали вместе.

Жандарбек: Я до сих пор внутри себя сверяюсь: «Как бы Ажар поступила? Как бы она отреагировала?

Тандем ваш сохраняется?

Кивает. И молчит.

***

Жандарбек: 2020 год, последний для Ажар. Ковид, все вокруг болели. Ажар стала плохо себя чувствовать. Позже выяснилось, что у нее метастазы в брюшной полости, их не сразу увидели. Опять обследование, госпитализация, поиск лучших врачей. Решились на операцию в Алматы, вместе улетали. Дети остались дома с сестрой Ажар.

Айя: Примерно за месяц до последней операции, мы вместе с мамой ездили в Алматы. Она встречалась с врачами, анализы сдавала, и тогда я ощутила, что мама теряет дух. Это было страшнее, чем ее болезнь. Вот вы говорите: «Нельзя же всегда оставаться сильной». Мне кажется, мама такой и была – сильной, всегда.

Она иногда говорила о своей смерти нам с Айнурой, но будто бы между делом, полушутя: «Когда я умру, похороните меня рядом с аташкой… Когда я умру, тебе вот этот золотой набор достанется, а Айнуре вот этот…»

Айнур: Вот мамины сережки из того самого набора. Да, чувствовалось, что мама теряет дух. Перед отъездом в Алматы мама лежала в больнице в Астане. Я помню, что она вернулась домой другим человеком – слабым и поникшим. Перед отъездом на последнюю операцию она подошла: «Держитесь, дети. Айнура, смотри за Айей. Она должна школу хорошо закончить». Мама и раньше могла мне сказать про быт, про учебу, но в этот раз в ее словах чувствовалась особая интонация, грустинка что ли.