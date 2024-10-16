«Будь благодарна, что ты главная жена!»

«Но дабы меня не попрекали, я вышла на работу. Ребенка муж сказал отдать матери и с дочкой стала оставаться его мама, - рассказывает девушка. - Она учила моего ребенка на себя говорить «мама». Уверяла, что это традиция такая. Но я все-таки собралась морально, слава Аллаху, у меня была поддержка семьи: мамы и сестры. И я решила копить на первоначальный взнос, чтобы купить квартиру в ипотеку. И когда ребенку исполнится 3 года, твердо решила уйти от мужа. Чтобы накопить, работала на трех работах».

Отношения с мужем становились все хуже. Бикия еще не раз собирала вещи, уходила ночевать к подругам, даже уезжала в Павлодар. Дмитрий писал, звонил, приезжал, стоял на коленях, уверял, что такого больше не будет.

«И началось то, что называется эмоциональными качелями, - рассуждает девушка. - То все было слишком хорошо, то слишком плохо. Причем ты становишься зависимой от этих качелей. Пару раз я даже обращалась в полицию, чего раньше никогда не делала. Тогда началось давление со стороны его семьи. «Терпила, ты живешь в нашей квартире, как ты смеешь!» - говорили они мене. И финансово я все еще от него зависела».

Пытался украсть ребенка, потом связал скотчем

Но Бикия все равно решила уйти, хотя на тот момент было некуда, поэтому она грозилась уехать то в Павлодар к матери, то в Астану к сестре. Все это время копила на первоначальный взнос для покупки собственного жилья.

«Я поняла, что пути назад нет, когда мой бывший муж и его мама попытались украсть у меня ребенка, - вспоминает Бикия. - Его мать сказала вывести дочку, чтобы они с ней погуляли. Я вышла, Дмитрий наставил на меня перцовый баллончик и сказал, чтобы я отдала ребенка. Я отдала, они забрали. Я сразу пошла в полицию, но там мне сказали примерно следующее: он такой же отец, как вы - мать, ничего ему за это не будет, похищением это не считается. И я поняла, что полиция ничего не сможет с ним сделать».

Ну и последней каплей стало то, что Дмитрий снова напал на Бикию и избил ее. Когда она возвращалась домой поздно, так как работала администратором, он подстерегал ее у подъезда.

«Первым вопросом было: «Почему ты не возвращаешься ко мне, наверное, есть другой мужчина?» - рассказала Бикия. - Он вырвал у меня телефон и пытался его разблокировать. Потом начал избивать, таскать за волосы. Затащил в квартиру, связал руки скотчем. Потом, когда я сидела связанная, как ни в чем ни бывало, нагрел чайник. И, напевая песенку, в этот кипяток сунул ложку и начал этой ложкой меня прижигать со словами: «Говори пароль от телефона!» Потом ударил со всей дури по лицу, сломал нос, развязал, развернулся и спокойно ушел. Для меня это уже было как в фильмах про маньяков. Я поняла, что лучше пусть ребенок растет с мамой, чем с таким отцом».

На следующий день женщина написала заявление в полицию, хотя тогда ей сразу сказали, что Дмитрию ничего не будет. По словам Бикии, это был 2022 год, этого случая с Бишимбаевым еще не было, «Закона Салтанат» - тоже.