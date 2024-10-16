«Будь благодарна, что ты главная жена!»

Дело экс-министра экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева, которого признали виновным в убийстве своей гражданской жены Салтанат Нукеновой, стало самым громким в истории Казахстана. За ним, благодаря широкому освещению в СМИ и процессу в онлайн-режиме, следили не только жители стран Центральный Азии, но и всего мира.
Поворотным моментом этого уголовного дела стало даже не то, что Бишимбаева приговорили к 24 годам лишения свободы за истязания и убийство с особой жестокостью, но, скорее, то, парламент Казахстана принял закон, предусматривающий уголовную ответственность за бытовое насилие. Скептики утверждают, что это не совсем то, чего требовали женщины Казахстана, и власти должны действовать еще жестче.
«Наша Газета» из Костаная в сотрудничестве с журналистами из Узбекистана Умидой Маниязовой и Таджикистана Екатериной Негматзаде запустили проект: «По правилам уята: как женщин Центральной Азии учат терпеть в браке?»
Журналисты беседуют с женщинами из Казахстана, Узбекистана и Таджикистана, пережившими бытовое насилие. Узнают мнение специалистов и простых граждан о том, что они думают о насилии в семье и об ужесточении наказания за избиения женщин.
Цель проекта — не только показать тему бытового насилия с разных сторон, но и помочь объединиться женщинам из Центральной Азии, попавшим в сложную жизненную ситуацию.
Редакция Власти поддержала этот проект коллег и публикует материал, посвященный героине из Казахстана.
«Я — девочка с севера»
Бикия Макишева из Павлодара, в 22 года приехала покорять Алматы и встретила там своего гражданского мужа Дмитрия. Историю Бикии мы увидели в Instagram Айтыма Амангельды — брата убитой Салтанат Нукеновой, который в память о сестре открыл фонд и помогает женщинам, пережившим насилие.
Мы созвонились с Бикией и она согласилась дать нам интервью, в котором рассказала, как ее красиво начавшийся роман быстро сошел на нет и она стала жертвой оскорблений, унижений, а позже и избиений.
Наша героиня — положительный пример того, как можно выйти из сложных семейных отношений, растить одной ребенка и даже открыть свой бизнес.
На момент разговора Бикия временно проживала в Армении, поэтому мы беседовали онлайн. Она рассказала, что с будущим гражданским мужем познакомилась в социальной сети Тиндер, где зарегистрировалась, когда переехала в Алматы.
— Почему вы решили молчать после первых побоев? Сказалась традиционное воспитание, которое подразумевает, что это норма — быть послушной, терпеть, бьет — значит любит, уйти — это уят?
— Абсолютно нет! Я девочка с севера, меня не учили быть покорной, как это иногда бывает в семьях из других регионов. Я росла в другой среде. Я тоже единственная дочь у мамы, которая воспитывала меня без отца. Мама у меня певица, я росла в творческой среде. Я как раз таки не выросла в традиционной семье, более характерной для южных регионов страны.
А вот семья моего бывшего гражданского мужа как раз оказалось такой. Но воспитан Дмитрий был по другим традициям. Когда он мне изменял, ходил на бодимассаж, на свидания с другими девушками, его мама говорила: «Будь благодарна, что он вообще пришел домой! Подай ему тапочки, налей чай. Будь благодарна, что ты вообще главная жена!»
Мать знала о его любовницах, для них это было нормально. И советовала: «Улыбнись, чтобы к другой не ушел из дома».
Сомнений Бикие добавляло и то, что она из небогатой семьи. Так как мама воспитывала ее одна, приданного собрать не удалось, поэтому Дмитрий взял ее в свою семью ни с чем. Сам он, по словам нашей героини, довольно состоятельный и влиятельный в Алматы человек.
И все же настал день, когда Бикия поняла, что нужно бежать. Это было спустя примерно полгода после совместного проживания и, по иронии судьбы, в Международный женский день - 8 марта 2018 года. Пара решила отметить праздник в одном из алматинских клубов. Дмитрий, как говорит Бикия, сильно напился, и ей с подругой пришлось тащить его домой. Но по пути наша героиня вспомнила, что забыла в клубе кошелек, и отлучилась за ним. Когда вернулась домой, супруг избил ее.
«Он начал меня бить по ребрам прямо в подъезде! Я дышать не могла. Потом затащил в квартиру, продолжил избивать. И все время повторял: «Где ты была, тварь?» - вспоминает девушка. - До этого не было даже случая, чтобы он на меня просто замахнулся! Все недопонимание с его мамой и другие шероховатости я готова была терпеть, но не такое...
После этого первого избиения Бикия собрала свои вещи, и еще до того, как Дмитрий очнулся, уехала в Астану. Три месяца она жила у сестры. С гражданским супругом не контактировала, но, как она сейчас понимает, зависимость от отношений осталась.
«Я сильно скучала, плакала, - говорит Бикия. - Вспоминала все хорошее. Все плохое сразу забылось. Думала, с кем не бывает, может я сама что-то сделала не так? А спустя три месяца Дмитрий и сам начал мне названивать. Говорил, мол, я тебя люблю, звезду с неба достану, сам купил мне билет. И я вернулась к нему в Алматы. Конечно, сейчас я понимаю, что была дурочкой, которая поверила, что он по мне скучал. Но тогда мы снова стали жить вместе, какое-то время опять все было хорошо. И еще спустя время я поняла, что беременна».
Несмотря на то, что Дмитрий хотел ребенка, он по-прежнему посещал клубы, пил, приходил поздно. Его мама полностью была на его стороне. Говорила Бикие: мол, а что ты хотела? Он так до 30 лет жил, думаешь, он изменится? Ну и в лексиконе постоянно присутствовало пресловутое: «Терпи!»
И Бикия терпела. На этот раз - ради будущего ребенка.
«Снова начались унижения, оскорбления. Не угодила тем, что мешала ему гулять, замечала переписки с девушками. Его мать подливала масла в огонь. Говорила, появилась тут из деревни, живешь с золотым сыночком, коренным алматинцем! «А Бикия кто? Девушка из ПавлодЫра!, которую «с мусорки подобрали». Чего, мол, хотела?» Статусы, конечно, у нас были разные: он богатый, я - даже без приданого. Поэтому хочу дать совет девушкам - создавайте финансовую подушку.
Думала, рожу, может, все изменится, все опять будет хорошо. Да и идти мне было некуда. Ну и, как многие, хотела сохранить семью, чтобы у ребенка был отец, так как сама выросла без отца».
«Мне говорили, что это такая традиция»
Но с рождением дочери все стало только хуже. Мать мужа стала претендовать на ребенка - могла прийти в час ночи, забрать прямо с рук и начать ее укачивать, говорит наша героиня.
«Постоянно мне напоминала: «Разве ты не знаешь, что по казахским традициям первого ребенка отдают свекрови?» - рассказывает Бикия. - Дмитрий продолжал гулять, с ребенком особо не помогал. Если я о чем-то просила, он все перекладывал на мать. Говорил, мама поможет, мама сделает. Я попала в ситуацию, когда, с одной стороны, воюю с мужем за то, чтобы он помогал с ребенком, а с другой, сражаюсь со свекровью за свою дочь. Потом он начал меня снова бить, теперь уже при ребенке».
Когда дочери было 8 месяцев, бывший муж заставил Бикию выйти работать, потому что ему надоело тянуть всю семью. Хотя, по словам девушки, его доходы на тот момент равнялись 2-3 млн тенге в месяц.
«Но дабы меня не попрекали, я вышла на работу. Ребенка муж сказал отдать матери и с дочкой стала оставаться его мама, - рассказывает девушка. - Она учила моего ребенка на себя говорить «мама». Уверяла, что это традиция такая. Но я все-таки собралась морально, слава Аллаху, у меня была поддержка семьи: мамы и сестры. И я решила копить на первоначальный взнос, чтобы купить квартиру в ипотеку. И когда ребенку исполнится 3 года, твердо решила уйти от мужа. Чтобы накопить, работала на трех работах».
Отношения с мужем становились все хуже. Бикия еще не раз собирала вещи, уходила ночевать к подругам, даже уезжала в Павлодар. Дмитрий писал, звонил, приезжал, стоял на коленях, уверял, что такого больше не будет.
«И началось то, что называется эмоциональными качелями, - рассуждает девушка. - То все было слишком хорошо, то слишком плохо. Причем ты становишься зависимой от этих качелей. Пару раз я даже обращалась в полицию, чего раньше никогда не делала. Тогда началось давление со стороны его семьи. «Терпила, ты живешь в нашей квартире, как ты смеешь!» - говорили они мене. И финансово я все еще от него зависела».
Пытался украсть ребенка, потом связал скотчем
Но Бикия все равно решила уйти, хотя на тот момент было некуда, поэтому она грозилась уехать то в Павлодар к матери, то в Астану к сестре. Все это время копила на первоначальный взнос для покупки собственного жилья.
«Я поняла, что пути назад нет, когда мой бывший муж и его мама попытались украсть у меня ребенка, - вспоминает Бикия. - Его мать сказала вывести дочку, чтобы они с ней погуляли. Я вышла, Дмитрий наставил на меня перцовый баллончик и сказал, чтобы я отдала ребенка. Я отдала, они забрали. Я сразу пошла в полицию, но там мне сказали примерно следующее: он такой же отец, как вы - мать, ничего ему за это не будет, похищением это не считается. И я поняла, что полиция ничего не сможет с ним сделать».
Ну и последней каплей стало то, что Дмитрий снова напал на Бикию и избил ее. Когда она возвращалась домой поздно, так как работала администратором, он подстерегал ее у подъезда.
«Первым вопросом было: «Почему ты не возвращаешься ко мне, наверное, есть другой мужчина?» - рассказала Бикия. - Он вырвал у меня телефон и пытался его разблокировать. Потом начал избивать, таскать за волосы. Затащил в квартиру, связал руки скотчем. Потом, когда я сидела связанная, как ни в чем ни бывало, нагрел чайник. И, напевая песенку, в этот кипяток сунул ложку и начал этой ложкой меня прижигать со словами: «Говори пароль от телефона!» Потом ударил со всей дури по лицу, сломал нос, развязал, развернулся и спокойно ушел. Для меня это уже было как в фильмах про маньяков. Я поняла, что лучше пусть ребенок растет с мамой, чем с таким отцом».
На следующий день женщина написала заявление в полицию, хотя тогда ей сразу сказали, что Дмитрию ничего не будет. По словам Бикии, это был 2022 год, этого случая с Бишимбаевым еще не было, «Закона Салтанат» - тоже.
«Поэтому мне прямо сказали в полиции: «Пока он вам кость не сломал, мы его не привлечем!» - вспоминает героиня. - К тому же участковый настаивал на примирении. Но мы все равно довели дело до суда. Суд разобрал ситуацию и в итоге в суде мы примирились. Я была эмоционально вымотана, устала от всего, а ему максимум грозил штраф, который для него ничего не значит. И я согласилась на примирение».
Согласно решению суда, гражданский муж Бикии признал вину и ему вынесли предупреждение. Но нашу героиню это не устроило, поэтому она сделала частную судебную экспертизу. Эксперт Талгат Халимназаров, известный всему Казахстану по делу Салтанат Нукеновой, установил: «У Макишевой ожоговые раны правого бедра и правого коленного сустава - причинены от воздействия источника высокой температуры. Ушибленная рана, кровоизлияние нижней губы слева, кровоподтеки шеи».
Бикия сохранила у себя все защитные предписания на ребенка. Выбила через суд, чтобы гражданский муж мог видеться с ребенком строго по графику. Потом собрала вещи и уехала в Астану.
«И, может быть, на этом я бы успокоилась и даже не стала бы выносить эту историю на всеобщее обозрение, но недавно он хотел забрать у меня ребенка, - утверждает Бикия. - Он предоставил справку от психолога, согласно которой дочь не имеет эмоциональной связи с матерью, якобы не любит мать и постоянно говорит: «Хочу к папе, хочу к бабушке». Мы это опровергли, и суд, на котором он пытался отнять у меня ребенка, встал на мою сторону».
Бикия Макишева также подавала иск о том, чтобы гражданский муж платил ей алименты не 50 000 тенге в месяц, а 55 МРП. Но суд по делам несовершеннолетних отказал ей, сославшись на то, что официальный доход отца ребенка - всего 80 000 тенге. По закону он обязан платить ей одну четвертую часть - 20 000 тенге, но мужчина еще от себя добавляет 30 000 тенге, поэтому суд посчитал эту сумму достаточной.
И здесь большие вопросы к нашему законодательству, которое позволяет прикрываться минимальной заработной платой и платить мизерные суммы на содержание своих же детей
«На месте Салтанат могла быть я»
Гражданскому мужу суд назначил график общения два раза в месяц по выходным, когда он прилетает в Астану и забирает дочь в торговые центры.
— Вашу историю мы увидели в Instagram брата Салтанат Айтбека Амангельды, который сейчас создал фонд и активно помогает женщинам, пережившим бытовое насилие. Вы решились рассказать свою историю на всю страну и опубликовать в его аккаунте из-за страха потерять дочь?
— Да. Остался страх, что человек может все, у него и его семьи много связей. Когда он предоставил справку от психолога, что якобы дочь не имеет со мной эмоциональной связи, я начала бояться. Он не оставил мне выбора.
— Вы наверняка следили за процессом над Куандыком Бишимбаевым, который в итоге был признан виновным в убийстве Салтанат Нукеновой. Узнавали себя в каких-то моментах?
— Конечно! Та же сказка вначале, те же эмоциональные качели, зависимость. Ведь на месте Салтанат могла быть любая девушка, которая подвергается абьюзу. У меня до сих пор мурашки по коже от этой истории. Ведь еще до нее подруги мне так и говорили по поводу гражданского мужа: «Он может не рассчитать удар, он тебя толкнет, ты сильно ударишься. Либо ты останешься инвалидом, не сможешь ухаживать за ребенком, либо вообще умрешь. Уходи, уходи, пока жива!»
Бикия вспоминает: когда она подвергалась избиениям, а утром выходила в слезах, то пару раз даже звонила в центры психологической поддержки. Телефоны увидела на баннерах в Алматы - на них была изображена избитая девушка. Адреса центров ей не сказали, так как она в итоге отказалась там поселиться, но психологическую помощь оказали. Женщина считает, что такие центры помогают хотя бы в первое время.
— Как вы относитесь к утверждениям психологов о том, что возможен возврат в подобные отношения? Не боитесь этого?
— Возврата к подобным отношениям не будет! - уверена Бикия Макишева. - Я уже пару раз ходила на свидания, но когда вижу тревожные звоночки, сразу прощаюсь с неподходящими мужчинами. Конечно, нужно время, чтобы проработать в себе травмы. Но сейчас я даже не представляю, чтобы кто-то на меня заматерился, а тем более назвал дурой или поднял руку!
Сейчас Бикия уже купила не только квартиру в ипотеку, но и машину, и даже открыла собственный бизнес - помогли родственники и банковский кредит. Она путешествует с ребенком два раза в год. И считает, что женщина должна идти к свершениям и достижениям, и чем их больше, тем меньше она будет терпеть в отношениях.
— Я ведь могла уйти после первого случая, но не ушла, потому что не было своего угла, была молодая, не было финансового достатка, - отмечает теперь героиня. - И это при том, что меня не воспитывали по южным традициям! По моему опыту девушки с юга более терпеливые и воспринимают унижения и избиения, как норму. Женщина изначально ставит себя ниже мужчины, но так не должно быть.
-— Как вы восприняли «Закон Салтанат», которого в случае с вашей историей еще не было?
— Законодательство меняется в нашу сторону, в сторону женщин. Сейчас я вижу, какую поддержку оказывают правоохранительные органы, общество. Очень много людей поддерживали меня после поста в Instagram, писали в директ. Спрашивали, как справиться с этим, как открыть бизнес, созванивались со мной. Это огромная поддержка от женщин! Не надо бояться уята. Когда есть общественный резонанс, проще защитить себя.
Недавно Бикия Макишева, несмотря на страх, вернулась в Казахстан. И продолжила судиться с бывшим гражданским мужем. Сейчас она хочет привлечь его к уголовной ответственности за избиения - новый закон это позволяет.
«Наша газета» пыталась взять комментарии у гражданского мужа Бикии и корреспондент звонил ему в течение нескольких дней, но либо телефон был выключен, либо абонент не отвечал.
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