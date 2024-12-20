«Я стараюсь бросать вызов хаосу, к которому мы идем»

Житель Алматы Сакен Шардаров уже несколько лет пытается оспорить действия государственных медэкспертов, которые присвоили ему неправильную группу инвалидности. В 2016 году у него обнаружили кисту, а несколькими годами позже — эпилепсию. Частые приступы приводили к тому, что мужчина сильно ударялся головой об пол и несколько раз попадал в реанимацию.

Состояние здоровья полностью изменило жизнь Шардарова. Ему пришлось отказаться от юридической практики, которой он зарабатывал на жизнь с 1990-х годов, и положиться на помощь государства. Однако она ограничилась лишь небольшим денежным пособием, которого хватает на выплату алиментов и закрытие счетов за коммунальные услуги. Вместо помощи мужчина столкнулся с безразличием органов социальной защиты. Они отказываются пересматривать статус Шардарова даже при наличии медицинских оснований.

Несмотря на плохое самочувствие и финансовое положение, Шардаров продолжает отстаивать свои права и заниматься общественной деятельностью. Власть рассказывает историю его борьбы, которую он видит сражением за интересы всех представителей социально уязвимых групп.

Сакену Шардарову 62 года. До получения инвалидности он работал на производственных предприятиях, а также вел частную юридическую практику.

«У меня три высших образования. В СССР я учился на инженера-электромеханика и патентоведа. Прошел все стадии производства: проектную, научную и пуско-наладочную. А когда пошла перестройка и все начало разваливаться, пришлось сменить деятельность на юридическую».

Его болезнь, возникшая из-за черепно-мозговой травмы, начала проявлять себя еще в 2010 году. Но серьезные осложнения появились в 2016, через год после рождения сына.

«Раньше я занимался боевыми искусствами — у меня коричневый пояс по карате. Были травмы, но я сам не замечал, как иногда падал, теряя сознание. Когда открывал глаза, то не помнил, что произошло. Я не знал, что это было — эпилепсия или что-то другое. Потом выяснилось, что у меня развилась киста».

В 2019 году Шардарова направили на обширное обследование. Вместе с кистой врачи выявили у мужчины эпилепсию и проблемы со слухом. Они констатировали, что слуховые аппараты не восполнят его потерю.

«Мне предложили присвоить инвалидность, но я отказался. Было понятно, как это все усложнит. Я тогда еще ходил, старался держаться и не показывать, что у меня есть проблемы».