Асель Мусабекова, молекулярный биолог: «Во время пандемии я столкнулась с выгоранием»

«Слово «эксперт» меня бесит…»

- У меня будто две параллельные жизни. Первая - работа онлайн в разных проектах в Казахстане и общение с подписчиками в соцсетях. Вторая – мой дом и быт во Франции, где я в первую очередь жена и мама, которая водит детей в школу и на секции, любит ходить в горы и отдыхать на природе, - начинаем за жизнь. - Я, как любая женщина, все время живу с ощущением жонглирования разными социальными ролями.

- Чего не хватает казахам во Франции? – не хочется сразу про серьезное.

- В этот приезд в Казахстан, я поняла, что мы отвыкли от мяса. Несколько дней подряд ходила в гости и на физическом уровне ощутила передоз мяса. Не могу сказать, что мне его не хватает, наоборот, поняла, что у меня закончился период ломки – теперь могу жить и без конины.

А если говорить серьезно, наверное, не хватает общения. Хочется увидеть людей, с которыми ты все время на связи, лично поговорить. Я как раз до отъезда во Францию стараюсь напитаться этими эмоциями. Мне вообще очень важно не выпадать из потока.

- Не устаете от информации?

- Я абсолютный аддикт поглощения информации. Мне плохо от механического скроллинга ленты или роликов в ютубе, но я практически постоянно слушаю курсы и подкасты про инфекции - обычно они идут фоном.

Я поступила на биофак КазГУ в 2005 году, базовую иммунологию изучала 17 лет назад – с тех пор произошли колоссальные изменения. Если я не буду обновлять свои знания, грош цена мне как эксперту. Хотя, честно говоря, слово «эксперт» меня бесит…

- Почему?

- Как человек сам про себя может сказать: «Я эксперт!»? Это ненормально. Я ученый. Мы копаем в своей сфере, в какой-то узкой области, и говорить – я эксперт...

- … в вирусологии.

- Я вообще не вирусолог, - смеется. – Меня так начали называть журналисты во время пандемии. Тогда я работала с вирусами в одной из французских лабораторий, но никогда не осмелилась бы называть себя вирусологом - в научной среде меня бы на смех подняли. Я молекулярный биолог, специализирующийся на определенной теме. Наверное, синдром самозванца не позволяет ученым позиционировать себя как экспертов в широких сферах.