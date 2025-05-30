«Мы не имели ничего общего с политикой — пока она сама не переступила порог нашего дома»

«Из простого журналиста сделали политика»

«Мы вот здесь часто сидели. Он говорил: “Мам, у нас во дворе такая хорошая, свежая аура – совсем не как в городе», – вспоминает Калимаш Тойшыбекова о сыне, который любил свой двор и ухаживал за ним.

«Он любит порядок. Первые годы, когда садили картофель, он сердился, что я как попало это сделал. Ему важно, чтобы все было на своих местах», – добавляет отец Алмас Тилепов.

Тойшыбекова вспоминает, как Думан собирал в огороде мяту, землянику и заваривал чай.

Сад с множеством разных растений, от картофеля до зелени, занимающий почти весь двор, стал для родителей единственным местом, где они могут немного отвлечься от мыслей о сыне, находящемся за решеткой.

В июне 2023 года в этот дом приехала полиция. В тот момент Мухаммедкарим вышел в магазин. В его машине растаяло мороженое, которое он купил для матери, личные вещи были разбросаны, а его самого увезли.

После этого Мухаммедкарим больше года провел под стражей, ожидая итогов следствия и судебного процесса. В августе прошлого года его приговорили к семи годам лишения свободы по обвинению в «финансировании экстремизма» и «участии в запрещенной организации».