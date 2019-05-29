Банкир и мать. Портрет кандидата в президенты Дании Еспаевой

За несколько дней до съезда партии «Ак жол» журналисты уже знают от источников, что кандидатом от партии суждено стать Дание Еспаевой – она будет первой женщиной в истории, чье имя будет в бюллетенях. На съезде партия соблюдает максимальную интригу и предлагает партийцам выбрать достойного из нескольких кандидатур. Еспаева выходит из очередных в своей жизни выборов победителем – делегаты съезда отдают ей чуть меньше половины голосов.
В своем выступлении на съезде Дания Еспаева рассказывает о себе и у ее потенциального избирателя появляется фактически первый шанс узнать ее поближе. Будущий кандидат в президенты сообщает собравшимся, что она – сирота, рано потеряла родителей и вместе с братьями воспитывалась у дяди.
Еспаева родилась в 1961 году в поселке Яйсан (Жайсан) Мартукского района Актюбинской области. Поселок Жайсан – небольшой населенный пункт с сокращающимся населением (сейчас – около 2 тысяч человек), расположенный на границе с Россией.
Первое и второе образование Дания Еспаева получила в Алматы – сначала в Алматинском учетно-кредитном техникуме (известно, что она окончила его с отличием) в 1982 году, затем – Казахская госакадемия управления в 1993-м. Оба раза она возвращалась в Актюбинскую область, не оставшись после учебы в Алматы.
С начала 1980-х Дания Еспаева работала в системе Госбанка СССР, в конце 1980-х перешла в коммерческие структуры. С начала 1990-х и до 2014 года Еспаева работала в Банке ТуранАлем, в том числе почти десятилетие – директором его актюбинского филиала. В 2014-2016 годах Еспаева руководила актюбинским филиалом Казкома.
В 2007-м Дания Еспаева впервые приняла участие в выборах и стала депутатом Актюбинского областного маслихата, в 2012-м переизбралась в его состав. Учитывая особенности устройства представительной власти на местах, шансов узнать, чем депутат Еспаева занималась за почти десять лет в маслихате – очень мало.
Известно, что Еспаева входила в комиссию по делам семьи и женщин в регионе, а также была членом правления актюбинского филиала палаты предпринимателей «Атамекен». Последнее помогает понять, почему она была отобрана в состав предвыборного списка партии «Ак жол» на выборах в мажилис.
В 2016-м «Ак жол» в третий раз в истории партии смог преодолеть барьер на парламентских выборах и сформировал в мажилисе свою фракцию. Лидер партии Азат Перуашев настаивал, что партия выступает за регулярное обновление депутатского состава, но выбор каждого кандидата ни он, ни другие партийные функционеры никогда не объяснял.
Еспаева в мажилисе вошла в состав комитета по финансам и бюджету. Самостоятельно и с коллегами по «Ак жолу» за три года работы в мажилисе она подготовила 34 запроса в правительство по широкому кругу вопросов – от рефинасирования кредитов до восстановления специальности «педиатрия».
Притом, что Еспаева активно участвовала в традиционных для депутатов мероприятиях – поездках в регионы или разъяснении послания президента – сказать о том, что три года в мажилисе она готовила плацдарм для президентской избирательной кампании точно нельзя. В активе депутата – одно интервью государственному изданию с самыми общими вопросами, три интервью государственным телеканалам и полное отсутствие политических заявлений и выступлений. Как и у ее партии.
На предвыборном съезде «Ак жол» старается наверстать упущенное и активно вступает на непривычное для партии в ее нынешнем виде поле – призывает провести честные выборы, сомневаясь таким образом в справедливости предыдущих и осторожно критикует власть. Еспаева в следующие три недели после своей регистрации кандидатом в президенты на это поле все же заходить не рискует.
Сама кандидат не дает больших интервью и предпочитает традиционный постсоветский тип предвыборной кампании – встречи с трудовыми коллективами и посещение предприятий и социальных учреждений. Их участникам кандидат рассказывает, почему за нее стоит голосовать.
«Женщина – это финансовый директор в семье. А наша многонациональная семья – Казахстан. Нужно сделать так, чтобы все финансовые средства оставались в стране. В настоящее время пенсионный и национальный фонды хранят средства за границей под небольшие 3%. Так быть не должно. Лучше их пускать в дело здесь, помогать местным производителям», - говорит Еспаева рабочим в Костанае.
В другом регионе кандидат снова делает акцент на том, что она – первая женщина-кандидат и как «мать и бабушка» сможет управлять страной-семьей. О ее семье известно немного – на сайте парламента указано, что у Дании Еспаевой «двое сыновей и двое внуков». Своим предвыборным сайтом кандидат так и не обзавелась, а на сайте партии биография кандидата не представлена вовсе.
«Там где женщина, там - порядок» - лейтмотив выступлений Дании Еспаевой. Опыт участия в комиссии по делам семьи и женщин должен убеждать в том, что кандидат озабочена вопросами равенства женщин и мужчин, но о ее заявлениях на этот счет до решения об участии в выборах, либо о каких-то инициативах – ничего неизвестно.
Дания Еспаева совершенно точно войдет в историю страны как первая женщина, ставшая кандидатом в президенты страны. Но ее десятилетний опыт участия в выборах – от кампании в областной маслихат до президентский гонки – все же крайне далек от пути классического политика.