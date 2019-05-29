Банкир и мать. Портрет кандидата в президенты Дании Еспаевой

В своем выступлении на съезде Дания Еспаева рассказывает о себе и у ее потенциального избирателя появляется фактически первый шанс узнать ее поближе. Будущий кандидат в президенты сообщает собравшимся, что она – сирота, рано потеряла родителей и вместе с братьями воспитывалась у дяди.

Еспаева родилась в 1961 году в поселке Яйсан (Жайсан) Мартукского района Актюбинской области. Поселок Жайсан – небольшой населенный пункт с сокращающимся населением (сейчас – около 2 тысяч человек), расположенный на границе с Россией.

Первое и второе образование Дания Еспаева получила в Алматы – сначала в Алматинском учетно-кредитном техникуме (известно, что она окончила его с отличием) в 1982 году, затем – Казахская госакадемия управления в 1993-м. Оба раза она возвращалась в Актюбинскую область, не оставшись после учебы в Алматы.

С начала 1980-х Дания Еспаева работала в системе Госбанка СССР, в конце 1980-х перешла в коммерческие структуры. С начала 1990-х и до 2014 года Еспаева работала в Банке ТуранАлем, в том числе почти десятилетие – директором его актюбинского филиала. В 2014-2016 годах Еспаева руководила актюбинским филиалом Казкома.

В 2007-м Дания Еспаева впервые приняла участие в выборах и стала депутатом Актюбинского областного маслихата, в 2012-м переизбралась в его состав. Учитывая особенности устройства представительной власти на местах, шансов узнать, чем депутат Еспаева занималась за почти десять лет в маслихате – очень мало.

Известно, что Еспаева входила в комиссию по делам семьи и женщин в регионе, а также была членом правления актюбинского филиала палаты предпринимателей «Атамекен». Последнее помогает понять, почему она была отобрана в состав предвыборного списка партии «Ак жол» на выборах в мажилис.

В 2016-м «Ак жол» в третий раз в истории партии смог преодолеть барьер на парламентских выборах и сформировал в мажилисе свою фракцию. Лидер партии Азат Перуашев настаивал, что партия выступает за регулярное обновление депутатского состава, но выбор каждого кандидата ни он, ни другие партийные функционеры никогда не объяснял.