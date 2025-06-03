В мажилисе много партий, но не идей

Досрочные выборы депутатов мажилиса 2023 года, прошедшие через год после Қанды Қаңтар, завершились рекордным числом партий, прошедших в парламент. Эксперты отмечают, что работа нового созыва депутатов оказалась более публичной, чем прежних нескольких созывов. К этому мажилис подталкивало сохраняющееся с 2022 года политическое напряжение. В то же время политологи считают, что эта публичность носит имитационный характер.
Несмотря на появление новых партий и обновление старых, все они продолжают единогласно поддерживать курс президента. Фракции партий поднимают социальные и экономические вопросы, иногда жестко критикуя действия правительства, но не затрагивают сути стратегического курса главы государства. При этом реальные альтернативы и независимые кандидаты по-прежнему не допускаются к участию в политической жизни.
Нынешний состав мажилиса приближается к середине срока своей работы и «Власть» рассказывает о том, чем он занимался в первые два с лишним года деятельности.
В этом материале речь идет о партиях с небольшим числом мандатов. Читайте часть о партии Amanat в следующем материале.
Видимость парламента
Срочность внеочередных выборов депутатов мажилиса 2023 года была вызвана желанием президента Касым-Жомарта Токаева вновь придать легитимность политическим институтам страны, которая ставилась под сомнение во время Қанды Қаңтар.
Накануне выборов политическое поле Казахстана незначительно преобразилось: было создано две новых (Baytaq и Respublica) и реорганизовано три старых (Amanat, НПК, Ауыл) партии. Baytaq и Respublica так и остались первыми и последними зарегистрированными партиями за последнее десятилетие, ни до, ни после них независимым партиям пройти регистрацию не удалось.
После снижения порога для вхождения партий в парламент с 7% до 5% к уже состоявшим в нем Amanat («Нур-Отану»), «Ак Жолу» и НПК присоединились Respublica, ОСДП и «Ауыл». Нынешнее количество партий в составе мажилиса — рекордное за всю историю его существования.
Политолог Камила Ковязина считает, что в первые два года мажилис стал более заметным в публичном поле. Депутаты регулярно делают запросы в адрес правительства, обсуждают исполнение инициатив президента и предлагают противоречивые законопроекты, например, о пропаганде ЛГБТ и иноагентах, которые вызывают критику части общества.
«Деятельность восьмого созыва — реакция на [Январские события]. Это, в том числе, попытка продемонстрировать, что партии и парламент — не просто придаток к правительству, а отдельная политическая сила. Но позиции партий по разным вопросам почти не отличаются. Все они примерно центристские, что делает их похожими на Amanat», — говорит она.
Политолог Досым Сатпаев тоже наблюдает возросшую публичность парламента, но полагает, что это вынужденный политтехнологический ход администрации президента после массовой мобилизации во время Январских событий.
«Им нужно поддерживать свою легитимность за счет имитации публичной деятельности. Парламент используется как погремушка, чтобы отвлекать внимание общественности. А свою главную функцию — обеспечить конкуренцию идей по развитию страны — фракции партий не выполняют», — подчеркивает эксперт.
Ковязина отмечает, что более интенсивную работу в мажилисе ведут не фракции партий, а его комитеты, куда депутатов должны набирать по их компетенциям. Самые заметные из них — комитеты по региональному и социально-культурному развитию. При этом у каждой партии есть своя повестка, которую доносят отдельные ее представители в парламенте.
Яркий пример – председатель и руководитель фракции Respublica Айдарбек Ходжаназаров, который говорит только о проблемах бизнеса и обходит стороной спорные темы вроде пропаганды ЛГБТ и подотчетности иноагентов.
Сатпаев добавляет, что публичными политиками пытаются быть всего несколько депутатов. Иногда они дают интервью по важным для общества темам и высказываются довольно открыто.
«Но важный момент в том, что это — управляемый механизм. Такие заявления имеют точечный характер. В нынешней политической системе парламент должен оттягивать на себя часть протестных настроений по принципу: президент — хороший, все остальные — плохие. Отсюда и кажущаяся острота некоторых депутатов », — говорит политолог.
Оба эксперта согласны в том, что партии в мажилисе продолжают единогласно поддерживать президента и его политический курс, а главным объектом критики остается правительство. Депутаты выражают недовольство тем, как исполняются различные поручения Токаева, но не выступают против его видения развития страны.
«У парламентских групп нет консолидированной позиции, которая помогла бы разработать внятную программу экономического развития страны спустя три года после Январских событий. Но если парламент не трогает стратегические моменты, избегая конфронтации с исполнительной властью, то неизбежно происходит застой в экономике и рост политического недовольства», — убежден Сатпаев.
Активность фракций
После выборов депутаты мажилиса поднимали множество вопросов, касающихся в основном экономической и социальной сфер. Их интересовали поддержка бизнеса, борьба с коррупцией, развитие инфраструктуры, доступность образования и здравоохранения, а также эффективность бюджетной политики и демонополизация экономики.
Ключевыми темами для «Ак жола» были либерализация экономической политики и борьба с олигополиями, для Respublica — законодательство для МСБ и реформа системы кредитования, для «Ауыл» — поддержка агрокомплекса и сельских территорий, для ОСДП — социальной политики и трудовых прав, для НПК — государственного регулирования и ограничение иностранного влияния.
«Ак Жол», ОСДП, НПК и «Ауыл» охотно критиковали работу правительства, прежде всего за промедление и недостаточно эффективное исполнение поручений президента, но никогда не имели возражений против курса Токаева. В интервью «Власти» руководитель каждой парламентской фракции подтвердил полное согласие с политикой президента и свою приверженность ей.
По словам лидеров фракций, решения президента помогли повысить роль мажилиса и сделать депутатов заметнее для всех остальных ветвей власти. А возросший интерес общества к политике подтолкнул парламент к тому, чтобы стать более «демократичным» и верным «общественным интересам». Тогда как увеличение числа партий в его составе до шести «расширило» спектр мнений и «конкуренцию идей».
«У нас не только на рабочих группах, но и на заседаниях комитетов жаркие дискуссии происходят. Не деремся, конечно, но бывает, что на повышенных тонах разговариваем», — описал в интервью «Власти» обстановку в мажилисе лидер фракции НПК Магеррам Магеррамов.
Говоря конкретно о своей фракции, Магеррамов отметил, что смена председателя НПК на Ермухамета Ертысбаева, произошедшая за год до парламентских выборов, дала партии «новое видение», но оставила прежний «идеологический стержень». А главным изменением в ее работе стало полное обновление региональных отделений НПК.
Магеррамов указал на значительный рост законодательной активности их фракции за последние годы. Депутаты НПК инициировали шесть законопроектов и внесли свыше 1000 поправок, в том числе по вопросам социальной поддержки женщин, воспитывающих детей с инвалидностью, и реформе алиментной системы. Не до конца решенными он назвал создание алиментного фонда и совершенствование законодательства о кооперативах.
Для ОСДП нынешний созыв стал первым опытом парламентской работы. Лидер фракции Асхат Рахимжанов связывает решение участвовать в выборах с изменениями в избирательном законодательстве и конституционной реформой: «В 2022 году прошел конституционный референдум и было видно, что прошли определенные изменения. Мы увидели в этом шанс».
ОСДП называет себя «конструктивной оппозицией». По словам Рахимжанова, его фракция первой в мажилисе подняла вопрос о проблеме мошенничества в интернете и списания кредитов, которые получены злоумышленниками. Основные трудности для фракции связаны с малым числом депутатов, что ограничивает влияние на рабочие группы и продвижение инициатив.
Партия «Ауыл», впервые прошедшая в парламент в 2023 году, как рассказал ее новый председатель и лидер фракции Серик Егизбаев, провела «омоложение» кадров, но все же остается верной своим ценностям. «Как называлась наша партия “Ауыл”, так и называлась. Какой у нас была программа в 2000-м году, такой она и осталась. Как шла преемственность, так и осталась», — подчеркнул он.
Егизбаев убежден, что именно благодаря реформам президента «Ауыл» получил шанс войти в парламент. Главным достижением фракции за последние два года он считает снижение кредитных ставок для аграриев с 22% до 5% и внедрение новых механизмов залогового обеспечения. Однако ключевые инициативы — создание агробанка и закона о продовольственной безопасности — пока не реализованы из-за «сопротивления правительства».
Партию Respublica зарегистрировали накануне выборов и она сразу же вошла в парламент, пытаясь заявить о себе как о «людях дела», а не «кабинетных политиках» или популистах. «Мы не вышли из идеологических кабинетов. <...> Мы проживали эту жизнь, сами разбивали лбы о проблемы [которые озвучиваем в мажилисе]», — говорит ее председатель и лидер фракции Айдарбек Ходжаназаров.
К числу заслуг Respublica он приписывает преференции для аграрного сектора — сниженный НДС для производителей сельхозтоваров, а также налоговые вычеты для кооперативов. Среди незавершенных задач он выделил введение единого аграрного налога и совершенствование промышленной политики.
На вопрос о том, нет ли совпадения в повестках Respublica и «Ак Жола» Ходжаназаров ответил, что Respublica не пытается занимать принципиальную позицию против отдельных законопроектов, а работает с деталями и ищет компромиссы.
«Ак Жол», по словам ее председателя и лидера фракции Азата Перуашева постоянно оспаривает бюджетную политику правительства и выступает против несбалансированных реформ, таких как новый Налоговый кодекс. Среди ее достижений он выделил внедрение принципа прозрачности в налоговом администрировании, защиту бизнеса от рейдерства и продвижение ограничений на вывоз сырья за рубеж.
Несмотря на то, что Перуашев ощущает улучшение условий работы в парламенте, в частности, благодаря уходу от практики отключения микрофонов критически настроенным депутатам, многие предложения «Ак Жола» отклоняются из-за малочисленности его депутатов. А улучшить позиции партий с небольшим числом мандатов помогла бы перестройка парламента в однопалатный.
Мажилис без изменений
По словам Ковязиной, возможности малых партий остаются ограниченными прежде всего из-за слабого финансирования. В 2025 году на содержание партий было выделено 15,2 млрд тенге, львиную часть которых – порядка 8,7 млрд тенге — получила правящая партия. Это мешает другим партиям стать альтернативой Amanat. Но при этом малые партии не лишены амбиций и всегда хотят увеличить число мандатов.
«Даже если партиям помогают попасть в парламент с помощью административного ресурса, они все равно борются за свое место, поскольку в следующий раз их могут не взять туда. Если они будут активны, если они покажут наличие реальной социальной базы, это будет безусловным плюсом для них», — уверена она.
Однако Сатпаев не согласен с тем, что у парламентских партий есть прямая связь с электоральными группами. Более того, они никогда не формировались снизу, простыми гражданами.
«Эти партии были созданы в политических лабораториях, в пробирках. Они лишь искусственно представляют общество: предпринимателей, аграриев, интеллигенцию и других. В Казахстане с 90-х годов продолжается тренд на формирование неклассической партийной системы, где партии — это всего лишь группы по интересам», — говорит он.
В пользу аргумента Сатпаева может говорить низкая активность партий за пределами законотворческой деятельности. В частности, партии не очень активно готовятся к следующему электоральному состязанию. Respublica, ОСДП и «Ауыл» рассчитывают, что избирателям о них расскажут дела и выполнение всего обещанного в программах.
«Ак Жол», по словам Перуашева, начал подготовку к выборам 2028 года практически сразу после завершения предыдущей избирательной кампании. «Нас приучили, что выборы в Казахстане в основном досрочные. В этот раз тоже обещают [досрочные]. Поэтому надо держать ружье наготове», — говорит Перуашев в интервью «Власти».
НПК также ведет полноценную подготовку к выборам 2028 года. Партия хочет увеличить число мандатов и для этого пытается поддерживать прямые контакты с избирателями через свои штабы в регионах, говорит Магеррамов.
Однако Сатпаев не ожидает кардинального изменения роли парламента к выборам 2028 года и после них. Даже после Январских событий власти отказались пускать в мажилис реально независимых кандидатов, поскольку боятся выпускать ситуацию из-под контроля.
«Страх — опасный мотиватор и для общества, и для самого государственного аппарата. Прежде всего потому, что он заставляет активнее закручивать гайки даже там, где не надо. И мы сейчас как раз наблюдаем усиливающуюся зачистку информационного и политического полей», — подытожил он.
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