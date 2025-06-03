В мажилисе много партий, но не идей

Досрочные выборы депутатов мажилиса 2023 года, прошедшие через год после Қанды Қаңтар, завершились рекордным числом партий, прошедших в парламент. Эксперты отмечают, что работа нового созыва депутатов оказалась более публичной, чем прежних нескольких созывов. К этому мажилис подталкивало сохраняющееся с 2022 года политическое напряжение. В то же время политологи считают, что эта публичность носит имитационный характер.

Несмотря на появление новых партий и обновление старых, все они продолжают единогласно поддерживать курс президента. Фракции партий поднимают социальные и экономические вопросы, иногда жестко критикуя действия правительства, но не затрагивают сути стратегического курса главы государства. При этом реальные альтернативы и независимые кандидаты по-прежнему не допускаются к участию в политической жизни.

Нынешний состав мажилиса приближается к середине срока своей работы и «Власть» рассказывает о том, чем он занимался в первые два с лишним года деятельности.

В этом материале речь идет о партиях с небольшим числом мандатов. Читайте часть о партии Amanat в следующем материале.

Видимость парламента

Срочность внеочередных выборов депутатов мажилиса 2023 года была вызвана желанием президента Касым-Жомарта Токаева вновь придать легитимность политическим институтам страны, которая ставилась под сомнение во время Қанды Қаңтар.

Накануне выборов политическое поле Казахстана незначительно преобразилось: было создано две новых (Baytaq и Respublica) и реорганизовано три старых (Amanat, НПК, Ауыл) партии. Baytaq и Respublica так и остались первыми и последними зарегистрированными партиями за последнее десятилетие, ни до, ни после них независимым партиям пройти регистрацию не удалось.

После снижения порога для вхождения партий в парламент с 7% до 5% к уже состоявшим в нем Amanat («Нур-Отану»), «Ак Жолу» и НПК присоединились Respublica, ОСДП и «Ауыл». Нынешнее количество партий в составе мажилиса — рекордное за всю историю его существования.

Политолог Камила Ковязина считает, что в первые два года мажилис стал более заметным в публичном поле. Депутаты регулярно делают запросы в адрес правительства, обсуждают исполнение инициатив президента и предлагают противоречивые законопроекты, например, о пропаганде ЛГБТ и иноагентах, которые вызывают критику части общества.

«Деятельность восьмого созыва — реакция на [Январские события]. Это, в том числе, попытка продемонстрировать, что партии и парламент — не просто придаток к правительству, а отдельная политическая сила. Но позиции партий по разным вопросам почти не отличаются. Все они примерно центристские, что делает их похожими на Amanat», — говорит она.