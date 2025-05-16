ОСИ так и не стали реальным инструментом управления домами

Сакен Шардаров — житель алматинского микрорайона Тастак-1 и юрист. Около года он добивался в судах, чтобы регистрация объединения собственников имущества (ОСИ) для дома, в котором он живет, была признана незаконной, а полномочия его председательницы были прекращены.

История Шардарова с одной стороны типична — во многих случаях ОСИ созданы бывшими председателями кооперативов собственников квартир (КСК) и действуют по устоявшимся правилам, когда отчетность редка, а траты, наоборот, высоки. С другой стороны, Шардарову во многом удалось добиться восстановления законности, а это в случае с объединениями собственников имущества происходит пока не так часто.

«Власть» рассказывает как то, что представлялось прогрессивной реформой управления жилыми домами на практике не слишком далеко ушло от старых КСК.

ОСИ, который никто не хотел создавать

Дом, в котором живет Сакен Шардаров, ранее входивший в ПКСК «Тастак-1 Пуск», был переведен в ОСИ «Содружество-21» в марте 2023 года. Его зарегистрировала Сания Абдрасова — человек, который не имеет квартиры и прочей недвижимости, ничего не арендует и не проживает в этом доме. Она руководит еще двумя ОСИ и одним КСК в микрорайоне Тастак-1.

После вступления в должность председателя ОСИ «Содружество-21» Абдрасова заключила договор с АО «Алсеко», подняла тариф на управление и содержание дома с 44,7 до 73 тенге, а также запланировала ремонт крыши стоимостью более 20 млн тенге.

Однако рост коммунальных платежей и оплата ремонта, по словам Шардарова, изначально была не под силу жителям его дома, поскольку большинство из них относятся к социально уязвимой категории граждан. Именно поэтому он обратился в суд с иском, который вместе с ним подало управление развития коммунальной инфраструктуры акимата Алматы.

Абдрасова указывала, что все решения о создании ОСИ принимались на основании большинства голосов собственников квартир. А их подписи были собраны при поквартирном обходе. Как пояснит Абдрасова уже во время суда, такой способ она выбрала потому, что жильцы не проявляли активность во время собраний.

Шардаров убежден, что Абдрасова зарегистрировала ОСИ незаконно. С 2023 года профильный закон запрещает избирать председателями людей, которые не имеют квартиры в доме, где собираются регистрировать ОСИ.