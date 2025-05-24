С хорошим настроением, но без света

Весной этого года случилось непривычное – Акорда сообщила, что аким Алматы Ерболат Досаев будет дважды в месяц отчитываться президенту о прогрессе в своей работе. Такой практики в стране до этого не было и что стало поводом для такого жесткого контроля акима крупнейшего города страны так и осталось неясным.
Наполовину публичным в итоге стал только один отчет акима президенту, других не последовало: Досаев покидает должность (тоже без объяснения причин), а ему на смену неожиданно приходит Дархан Сатыбалды, никогда не имевший к Алматы никакого отношения.
«Власть» подводит итоги трех с половиной лет Ерболата Досаева в должности.
«Мне эта проблема хорошо знакома»
«Вы же ко мне на встречу в каждый район ходите, почему вы в этот раз такая неподготовленная», - в марте 2025 года аким Алматы Ерболат Досаев распекает активистку, задающую ему вопрос о ситуации вокруг детдома в микрорайоне Баганашил.
Делает это Досаев с улыбкой и иронией в голосе – в своем привычном стиле, который не свойственен политикам на избираемых должностях и привычен для тех, кого на должность назначают – судьба чиновника зависит только от одного человека, зачем нравиться всем.
Ерболат Досаев – еще и редкий пример чиновника, которому не нужно скрывать свое богатство. Он – бизнесмен, сделавший состояние с группой друзей еще в 1990-е, а затем пришедший на госслужбу. Первый его приход прервался резко – после скандала с заражением группы детей ВИЧ-инфекцией в Южном Казахстане в период, когда Досаев возглавлял Минздрав. Он снова вернулся в бизнес, а затем совершил рывок обратно на госслужбу.
В Алматы Досаев пришел без какого-либо опыта руководства регионами и сразу за человеком, который полностью дискредитировал себя для города во время Январских событий – Бакытжаном Сагинтаевым (но тоже в итоге попавшим отнюдь не в опалу).
Досаев родился, учился и жил в Алматы. Хорошая связь с городом должна была помочь ему в том числе в диалоге с жителями, но успех в этом деле оказался сомнительным. Стиль нового акима - резкий и хамоватый – вводил в ступор наблюдателей и требовал последующих разъяснений от пресс-службы.
«Мне эта проблема хорошо знакома» - фирменная фраза акима Алматы, который в отличие от других акимов регионов действительно постоянно встречался с жителями напрямую и совершал объезды территорий.
На этих встречах, транслируемых городским телеканалом и соцсетями акимата, выработался и «регламент Досаева»: в начале он перечисляет многочисленные достижения в районе, сыпет планами, а уже потом лаконично отвечает на вопросы жителей.
Грандиозные проекты и сорванные сроки
Досаев запомнится многими аспектами своей работы и противоречивость его заявлений и действий – только один из них.
Яркий пример тому – ситуация вокруг BRT.
Осенью 2022 года Досаев на полном серьезе намеревался перенести полосу BRT на улице Тимирязева из центра на правую сторону, то есть фактически сделав обычной выделенной полосой. BRT на Тимирязева - единственная подобная полоса в стране, а изучать, как она работает приезжают специалисты из разных стран, она давно доказала свою высокую эффективность, даже несмотря на очевидную недоработанность.
Прошло несколько месяцев, акима критиковали эксперты и спустя полтора года Досаев представил президенту страны проект «транспортного каркаса Алматы», в котором BRT на Тимирязева не просто сохранена, но и наконец продолжена – линией по улице Желтоксан и переходом на проспект Райымбека.
Здесь важно отметить, что Досаев уходит с поста акима до того, как эти проекты будут реализованы – они как раз в разгаре (как и множество других) и пока на представленных эскизах выглядят как нечто, не имеющее к BRT никакого отношения – обычные выделенные полосы, которым будут мешать автомобили и которые никак не улучшат ситуацию с общественным транспортом.
Представлять проекты инновационными и уникальными – то, что команда Досаева научилась делать почти сразу после его прихода в должность, но не сумела доказать на практике.
Реконструкция «от фасада до фасада», анонсированная на 2025 год, - это то, что начали делать почти десятилетие назад при бывшем акиме Бауржане Байбеке, причем буквально – тогда ремонтировали не только тротуары и ставили уличную мебель, но и красили фасады зданий.
Принятый при Досаеве дизайн-код Алматы ярко иллюстрируют участки асфальта, который укладывают вместо брусчатки на перекрестках центральных улиц Алматы. «Ну не умеем мы ложить брусчатку», - заметил аким города в 2024-м и отказал таким образом крупнейшему городу Казахстана в праве на то, чтобы выглядеть лучше (как все левобережье Астаны, например).
За три года своего пребывания в должности у Досаева в итоге накопилось множество проектов, которые либо так и остались отложенными, либо сданы были с многочисленными задержками и отсрочками. Среди них много всего – от сквера на месте бывшей резиденции президента (только начались работы), реконструкции рощи Баума (все еще в запуске), перестройки бывшей Железнодорожной больницы (так и не началась), так и не законченной реконструкции сквера Алии и Маншук и другого.
Но самые крупные проекты либо только начались, либо планируются к запуску и будут под контролем уже нового акима – это как раз транспортный каркас с его «линиями BRT» в том числе, кредит в миллиард долларов на новые ветки метро, еще большая сумма – на развитие горного туристического кластера, а еще миллиарды тенге – на парки, озеленение, ремонты «от фасада до фасада» и другое.
Досаеву действительно удалось нарастить как бюджет города (больше, чем в полтора раза), долю в экономики страны, так и бюджет развития Алматы - причем в разы, но нерасторопность его команды и постоянный срыв сроков стали фирменным стилем акимата при нем.
Поручение, которое не выполнить
В феврале 2022 года, вскоре после назначения Досаева акимом Алматы, Токаев поручил ему «вернуть алматинцам хорошее настроение». Поручение было понятным – город тяжело отходил от Январских событий.
Досаев поручение воспринял с готовностью – три года Алматы тратил больше всех в стране на новогодние украшения (которые затем становились украшениями на Наурыз, а некоторые доживают и до лета), проводил невероятное количество концертов, продолжал по месяцу праздновать день города и не отходил от летних фестивалей.
Выполнение президентских поручений – главная часть работы любого чиновника и Досаев никогда не был исключением, ни при предыдущем президенте, ни при нынешнем.
Токаев поручал решить проблему с высотной застройкой – город ограничил высотность строений в центре (но конечно оставил лазейку для особых случаев), поручал решать проблему транспорта – акимат утверждал транспортный каркас, поручал озеленять Алматы – высадил миллион деревьев.
С одним поручением у акимата при Досаеве все же «не срослось». В ноябре 2022 года, на своей последней предвыборной встрече с избирателями в Алматы Токаев потребовал как можно скорее решить проблему с освещением в городе. Досаев пообещал решить проблему быстро, потом – в течение трех лет, потом – акимат нашел виновных в подрядчике, уже в этом году – начал отчитываться о героических масштабах улучшений.
Замерить эти улучшения не так трудно – можно просто пройтись по городу вечером и сразу обнаружатся совсем неосвещенные или освещенные слабо участки и целые «слепые пятна».
Большие и сложные задачи
Ерболат Досаев за почти три с половиной года на посту акима Алматы так и не дал ни одного большого полноценного интервью негосударственному медиа, поэтому оценить, как ему дались эти годы во главе города с «большими и сложными задачами» (цитата по Токаеву), оценить сложно.
Отношение к нему к концу его срока оказалось очень похоже на отношение к акиму Байбеку – от него устали и негативной реакции на новые инициативы становилось все больше. Спустя годы многие инициативы Байбека воспринимаются скорее позитивно, а откат от них – резко отрицательно (от настоящей линии BRT на Тимирязева до запрета парковок в общественных местах, на тротуарах и автобусных полосах, которые вернулись при Сагинтаеве и Досаеве).
Возможно, и часть проектов Досаева в итоге еще поменяет отношение к себе. Восьмой аким Алматы уходит в историю и открывает дорогу девятому.
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