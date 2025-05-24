С хорошим настроением, но без света

За три года своего пребывания в должности у Досаева в итоге накопилось множество проектов, которые либо так и остались отложенными, либо сданы были с многочисленными задержками и отсрочками. Среди них много всего – от сквера на месте бывшей резиденции президента (только начались работы), реконструкции рощи Баума (все еще в запуске), перестройки бывшей Железнодорожной больницы (так и не началась), так и не законченной реконструкции сквера Алии и Маншук и другого.

Но самые крупные проекты либо только начались, либо планируются к запуску и будут под контролем уже нового акима – это как раз транспортный каркас с его «линиями BRT» в том числе, кредит в миллиард долларов на новые ветки метро, еще большая сумма – на развитие горного туристического кластера, а еще миллиарды тенге – на парки, озеленение, ремонты «от фасада до фасада» и другое.

Досаеву действительно удалось нарастить как бюджет города (больше, чем в полтора раза), долю в экономики страны, так и бюджет развития Алматы - причем в разы, но нерасторопность его команды и постоянный срыв сроков стали фирменным стилем акимата при нем.

Поручение, которое не выполнить

В феврале 2022 года, вскоре после назначения Досаева акимом Алматы, Токаев поручил ему «вернуть алматинцам хорошее настроение». Поручение было понятным – город тяжело отходил от Январских событий.

Досаев поручение воспринял с готовностью – три года Алматы тратил больше всех в стране на новогодние украшения (которые затем становились украшениями на Наурыз, а некоторые доживают и до лета), проводил невероятное количество концертов, продолжал по месяцу праздновать день города и не отходил от летних фестивалей.

Выполнение президентских поручений – главная часть работы любого чиновника и Досаев никогда не был исключением, ни при предыдущем президенте, ни при нынешнем.

Токаев поручал решить проблему с высотной застройкой – город ограничил высотность строений в центре (но конечно оставил лазейку для особых случаев), поручал решать проблему транспорта – акимат утверждал транспортный каркас, поручал озеленять Алматы – высадил миллион деревьев.

С одним поручением у акимата при Досаеве все же «не срослось». В ноябре 2022 года, на своей последней предвыборной встрече с избирателями в Алматы Токаев потребовал как можно скорее решить проблему с освещением в городе. Досаев пообещал решить проблему быстро, потом – в течение трех лет, потом – акимат нашел виновных в подрядчике, уже в этом году – начал отчитываться о героических масштабах улучшений.

Замерить эти улучшения не так трудно – можно просто пройтись по городу вечером и сразу обнаружатся совсем неосвещенные или освещенные слабо участки и целые «слепые пятна».