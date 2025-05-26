Трамп тестирует авторитаризм

Только за первый день на посту президента США Дональд Трамп отменил 78 указов бывшего президента Джо Байдена. Немалая часть из них касалась расового равенства и борьбы с дискриминацией в отношении ЛГБТК+ людей.
За этим последовали агрессивные меры по сокращению федеральных служащих, внесудебной депортации иммигрантов, нападок на своих «конкурентов» и другие действия, подрывающие политические институты и права человека в стране. На прошлой неделе республиканцам удалось провести через Палату представителей законопроект Big Beautiful Bill, объединяющий ключевые элементы повестки Трампа — сокращение социальных расходов и увеличение финансирования на оборону и охрану границ.
Однако вместе с этим Трамп и его администрация столкнулись с волной протестов, возглавляемых самыми различными организациями и политиками.
Массовые сокращения
Пока международное внимание было приковано к политике администрации Трампа по выводу из изоляции Владимира Путина, торговым войнам и планам по «переселению» палестинцев из сектора Газа, президент США обрушился с репрессиями на профсоюзы, СМИ, федеральных служащих и университеты в своей стране.
При новом президенте был создан департамент эффективности государственного управления США (DOGE), а его главой назначен миллиардер Илон Маск, крупнейший донор предвыборной кампании Трампа. Его заявленной целью стало «повышение государственной эффективности» через отказ от триллиона долларов «нецелевых расходов», которое в итоге привело к сокращению сотен тысяч федеральных служащих и закрытию многих гуманитарных программ.
Согласно подсчетам New York Times, более 250 000 человек уже были уволены, планируют уволиться или получили отступные. Прекратило свою работу агентство США по международному развитию (USAID). Оно организовало тысячи гуманитарных проектов вне США, среди которых продовольственная помощь миллионам жителей Эфиопии, лечение недоедающих детей в Кении, проект по борьбе с малярией в Сенегале и сотни других.
Трамп также подписал указ о закрытии агентства США по глобальным медиа, которое включало два медиа, вещающих по всему миру - радио “Свобода” и “Голос Америки”. Общая аудитория этих СМИ, которые работали на 49 языках (в том числе и на казахском — «Радио Азаттык»), достигает 361 млн человек.
Под сокращение стали попадать работники сфер образования, здравоохранения, науки, энергетики и социальных служб. Кроме того, Трамп распорядился лишить права на коллективные переговоры сотни тысяч федеральных служащих, фактически ограничив их возможности вступать в профсоюзы.
Борьба с противниками и авторитаризм
Следом Трамп стал наносить удары по ряду американских университетов, считая, что в них доминируют «радикальные левые идеологии», которые пропагандируют антисемитизм, «ненависть и глупость».
«Мы собираемся спасти американское высшее образование от радикальных левых (...) Мы намерены уволить марксистских бюрократов и восстановить уважение к западной цивилизации», — говорил он.
Его администрация выбрала семь университетов и теперь угрожает им сокращением финансирования. Например, Колумбийскому университету, в котором в прошлом году шли пропалестинские акции протеста, было выдвинуто требование отдать некоторые факультеты под специальный надзор, укрепить службу безопасности кампуса и ужесточить протестную политику. Руководство вуза согласилось на эти условия, так как под вопросом оказалось государственное финансирование в $400 миллионов.
Некоторые университеты решили оказать сопротивление. Среди них — Гарвардский университет, отклонивший предложение об использовании стороннего лица «для аудита тех программ и отделов, которые больше всего подпитывают антисемитские преследования или отражают идеологический захват». Его президент Алан Гарбер заявил, что университет «не откажется от своей независимости или от своих конституционных прав». В результате Гарвардский университет лишили права обучать иностранных студентов. Это решение сейчас оспаривается в суде.
Помимо университетов, под удар попали и другие противники нового президента США. Он уволил прокуроров из министерства юстиции, которые расследовали участие Трампа в беспорядках 2021 года в Капитолии. Одновременно с этим он издал указ о помиловании примерно 1500 человек, осужденных за участие в нападении.
Трамп призывал федеральную комиссию по связи отозвать лицензии у СМИ , которые высказывались о нем неугодными ему способами, а также угрожал судьям, которые мешали его планам.
Такому поведению Трампа способствует то, что Республиканская партия контролирует законодательную ветвь власти. Это не дает шансов для импичмента президента. А в Верховном суде находится шесть из девяти судей, назначенных республиканцами.
Это позволяет Трампу вводить пошлины на импортируемые товары со всего мира, а также в одностороннем порядке упразднять агентства и увольнять государственных служащих. Он также опирается на законы военного времени, такие как на «закон о чрезвычайных полномочиях 1977 года».
Депортации
Одной из важнейших частей повестки Трампа является миграционная политика США. Во время своей инаугурационной речи он объявил о вводе чрезвычайного положения на американо-мексиканской границе и пообещал массовые депортации. С начала года было совершено уже более 350 депортационных рейсов.
Самые заметные из них произошли в марте, когда Трамп применил «Акт о вражеских чужеземцах» 1798 года, чтобы во внесудебном порядке депортировать более двухсот предполагаемых членов венесуэльской банды Tren de Aragua. Несмотря на судебные тяжбы, Трампу удалось добиться своего в Верховном суде.
«В нашу страну вторгаются преступные организации, такие как Tren de Aragua. Для защиты нашей нации я использую “Акт о вражеских чужеземцах”, чтобы устранить все иностранные банды и преступные сети, которые приносят разрушительные преступления на территорию США», — прокомментировал он.
Следом министерство внутренней безопасности (МВБ) издало указ об отзыве правового статуса у примерно 500 тыс. мигрантов из Кубы, Гаити, Никарагуа и Венесуэлы, за чем может последовать их депортация.
Помимо прочего, Трамп распорядился увеличить штат сотрудников МВБ как минимум на 20 тыс. человек, а в рамках крупного законопроекта Big Beautiful Bill — увеличить расходы на оборону и безопасность границ, одновременно сократив расходы на медицинскую страховку, талоны на продукты питания и налоговые льготы для возобновляемых источников энергии.
Сопротивление
Тем не менее политика Трампа сталкивается с серьезным сопротивлением со стороны части американского общества. К примеру, 5 апреля во всех 50 штатах были проведены акции протеста «Руки прочь!» против социальной политики новой администрации. В Нью-Йорке число демонстрантов в тот день достигло 100 тысяч.
Параллельно с этим разные организации и профсоюзы продолжают бороться с решениями президента через суд. По подсчетам New York Times, только за одну из недель некоторые действия администрации президента были приостановлены по меньшей мере 123 судебными решениямий . Более 400 руководителей высшего образования подписали письмо, осуждающее «политическое вмешательство» в деятельность университетов.
Одна из самых заметных попыток объединить недовольных политикой Трампа была предпринята 83-летним сенатором от штата Вермонт Берни Сандерсом и 35-летней конгрессвумен Александрией Окасио-Кортес, а также другими прогрессивными конгрессменами. Они отправились в тур Fight Oligarchy («Борись с олигархией») и с 21 февраля посетили 19 американских городов. В Денвере и Лос-Анджелесе их мероприятия собрали 34 тыс. и 36 тыс. человек, соответственно.
Сандерс заявлял, что его краткосрочная цель — надавить на конгрессменов по таким вопросам, как сокращение социального обеспечения, Medicare и Medicaid, а также построить на антиправительственном гневе более широкое протестное движение.
Тем временем сама Демократическая партия переживает тяжелый кризис после поражения на выборах. Она впервые за 20 лет проиграла по голосам избирателей на президентских выборах и не имела никаких шансов на выборах в Палату представителей и Сенат. Их поддержка упала почти во всех демографических группах.
Некоторые демократы, тем не менее, пытаются оказать сопротивление Трампу. Сенатор Кори Букер в Нью-Джерси провел 25-часовое выступление с осуждением действий Трампа, а лидер демократов в Палате представителей Хаким Джеффрис на протяжении 12 часов критиковал Республиканскую партию за планы по принятию законопроекта Big Beautiful Bill.
На передний план в Демократической партии выходят вопросы о новом лидерстве и потенциальном кандидате на президентских выборах в 2028 году. Ожидается, что следующие праймериз в партии будут очень конкурентными — сейчас потенциальными претендентами называют 19 человек. Задача каждого из них — вернуть избирателей из рабочего класса в партию и противостоять новой политической повестке Трампа.
Бывшая вице-президент и кандидатка на прошлых выборах Камала Харрис пока не комментировала возможное участие в президентских выборах и следующих выборах губернатора в ее родной Калифорнии. Среди других возможных кандидатов выделяются бывший министр транспорта Пит Буттеджидж и Александрия Окасио-Кортес. Однако никто из них пока не заявил о твердом намерении баллотироваться.
У республиканцев же идет много разговоров о возможном третьем сроке Трампа. В марте он даже говорил, что существуют «методы» обхода 22-й поправки, которая гласит, что никто не может быть избран президентом более двух раз. Но позднее Трамп заявил, что намерен «провести четыре замечательных года и передать их кому-то, в идеале — великому республиканцу». Своими возможными преемниками он назвал вице-президента Джей Ди Вэнса и государственного секретаря Марко Рубио.
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