Трамп тестирует авторитаризм

Борьба с противниками и авторитаризм

Следом Трамп стал наносить удары по ряду американских университетов, считая, что в них доминируют «радикальные левые идеологии», которые пропагандируют антисемитизм, «ненависть и глупость».

«Мы собираемся спасти американское высшее образование от радикальных левых (...) Мы намерены уволить марксистских бюрократов и восстановить уважение к западной цивилизации», — говорил он.

Его администрация выбрала семь университетов и теперь угрожает им сокращением финансирования. Например, Колумбийскому университету, в котором в прошлом году шли пропалестинские акции протеста, было выдвинуто требование отдать некоторые факультеты под специальный надзор, укрепить службу безопасности кампуса и ужесточить протестную политику. Руководство вуза согласилось на эти условия, так как под вопросом оказалось государственное финансирование в $400 миллионов.

Некоторые университеты решили оказать сопротивление. Среди них — Гарвардский университет, отклонивший предложение об использовании стороннего лица «для аудита тех программ и отделов, которые больше всего подпитывают антисемитские преследования или отражают идеологический захват». Его президент Алан Гарбер заявил, что университет «не откажется от своей независимости или от своих конституционных прав». В результате Гарвардский университет лишили права обучать иностранных студентов. Это решение сейчас оспаривается в суде.

Помимо университетов, под удар попали и другие противники нового президента США. Он уволил прокуроров из министерства юстиции, которые расследовали участие Трампа в беспорядках 2021 года в Капитолии. Одновременно с этим он издал указ о помиловании примерно 1500 человек, осужденных за участие в нападении.

Трамп призывал федеральную комиссию по связи отозвать лицензии у СМИ , которые высказывались о нем неугодными ему способами, а также угрожал судьям, которые мешали его планам.

Такому поведению Трампа способствует то, что Республиканская партия контролирует законодательную ветвь власти. Это не дает шансов для импичмента президента. А в Верховном суде находится шесть из девяти судей, назначенных республиканцами.

Это позволяет Трампу вводить пошлины на импортируемые товары со всего мира, а также в одностороннем порядке упразднять агентства и увольнять государственных служащих. Он также опирается на законы военного времени, такие как на «закон о чрезвычайных полномочиях 1977 года».