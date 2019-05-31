Фашизм – это другое лицо неолиберализма. Лекция философа Маурицио Лаццарато

У нас есть случай Бразилии, который помогает понять почему в этой стране произошёл переход от левого реформистского правительства к правительству крайне правому, фашистскому. Бразилия является частью БРИКС – объедения быстро развивающихся экономик, куда входит и Россия. Там мы наблюдаем то, что в определённой степени наблюдается везде. В какой-то момент в стране наступает фаза стремительного экономического роста, а потом её сменяет экономический кризис, в результате которого кристаллизуется явление «человека задолженного», [а за ним следует расцвет] неофашистских настроений. Партия трудящихся, [которую основал бывший президент Бразилии Лула да Силва], в начале своей работы ставила перед собой задачу перераспределить богатства так, чтобы снизить уровень бедности и неравенства среди населения. Благодаря этому был увеличен уровень минимальной заработной платы и уровень зарплат в целом, были созданы программы помощи наименее обеспеченным семьям. Но что более интересно, так это поддержка, которую правительство решило оказать потреблению.

Именно при правительстве Лулы потребительские кредиты, пожалуй, достигли своего пика. Это повлекло за собой увеличение задолженности у бедных слоев населения. Её уровень оказался почти соразмерен эффекту от увеличения зарплат. Таким образом, политика перераспределения богатств практически всё время правления Лулы [совмещалась] с политикой увеличения задолженности. Облегченный доступ к кредитованию, задуманный как инструмент повышения равенства, на самом деле сыграл роль Троянского коня. Он привел к тому, что сфера финансов вошла в повседневную жизнь бедных людей. Это явление получило название инклюзии – включения [в капиталистические отношения] через финансы. С помощью неё отношения между кредитором и заемщиком стали одним из важнейших механизмов социального и политического контроля беднейших слоёв бразильского населения.

Как это работало? Во-первых, банки получили возможность удерживать процент по кредиту с зарплат или пенсий людей. Это помогало им минимизировать собственные риски, практически сводя их к нулю. Подобная мера была одним из условий, навязанных правительству Бразилии финансовым сектором. Таким образом, перераспределение доходов было реализовано через финансовые институты. В этом процессе больше не участвовало социальное государство, это уже не входило в его задачи. Хотя политика перераспределения после Второй мировой войны была основана на понятии эффективного кейнсианского спроса. Что всё это значит? Это значит, что такие социальные услуги как здравоохранение, образование и многие другие перестали быть правами, которые гарантируются государством. Доступ к ним стал зависеть от наличия доступа к кредитованию. Это то, что мы наблюдаем в США или в Англии: чтобы поступить в университет, молодым людям приходится залезать в долги. Точно такие же механизмы были созданы правительством Лулы. Они были устроены немного иначе, но логика оставалась той же.

Второй момент [неолиберальной] политики заключается в том, что финансирование расходов обеспечивается за счет создания дополнительной денежной массы. То есть, финансовые институты постоянно изобретают какие-то инструменты, облегчающие доступ к кредитованию, что углубляет его проникновение в различные сферы жизни. Вместе с этим производство денег перестаёт быть функцией государства, становясь привилегией частных банков и финансовых институтов. Приватизация денег, валюты – это одна из основ, опора неолиберальной политики. Эта практика зародилась давно, еще в 1971 году, и была связана с вопросом курса доллара по отношению к золоту. Её разработка привела к возникновению еще одного важного явления – разграничения работы Центрального банка и казны. Государство обеспечивало финансирование социальных услуг, но деньги для этого брало из казны по очень низким процентным ставкам, практически равными нулю. После того как неолибералы навязали разделение Центробанка и казны, государству всё равно нужно было финансировать свои расходы, но оно было вынуждено уже обращаться за ними на частный рынок, тратя на это дополнительные средства.

Аналогичные меры были задействованы и в Бразилии. Лула, решившись на компромисс с финансовым сектором, поставил во главе Центробанка неолибералов. Что произошло после этого? Произошла коммерциализация социальных услуг. После Второй мировой войны, хотя может быть даже и раньше, социальные услуги стали базовым правом каждого человека. У всех нас есть право на безопасность, образование, получение пенсии и т. д. Но сегодня эти блага стали товарами, которые необходимо приобретать. А если у вас нет денег, то вы берёте кредит и попадаете в порочный круг задолженности. Опять-таки, мы сейчас говорим о задолженности самых бедных слоев населения Бразилии. Что-то подобное, со своей спецификой, происходит и в Индии. Есть такое явление, как микрокредитование. Одну из Нобелевских премий по экономике получил человек, который занимался этой темой. В Индии микрокредитование открывало доступ к очень небольшим кредитам – суммам в 20-30 евро. [Но постепенное нарастание суммы долга у заёмщиков] привело к целой волне самоубийств, поскольку они не смогли выполнить свои финансовые обязательства.