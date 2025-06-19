Правящая партия без перемен

После Қанды Қаңтар, поставившего под вопрос легитимность многих властных структур, правящая партия «Нур Отан» прошла ребрендинг и получила новое название – Amanat. А президент страны принял решение обособиться от партии. Несмотря на это, Amanat сохранила первенство на партийном поле и осталась главным инструментом реализации курса Касым-Жомарта Токаева.

Неизменными также остались функции и организационная структура партии. Сегодня Amanat по-прежнему координирует работу бюрократии и служит карьерным трамплином для президентских кадров. Партия продолжает ориентировать свою риторику на большинство казахстанцев, но, по словам экспертов, не имеет политической автономии и реальных каналов коммуникации с населением.

«Власть» рассказывает о том, почему с момента Январских событий изменения в Amanat были лишь косметическими и стоит ли ждать реальных перемен в партии в ближайшие годы.

Несмотря на сохраняющийся статус правящей партии, за последние 5 лет «Нур Отан» потерял значительную часть своих членов. На начало 2018 года в партии состояло 1,01 млн человек, к концу 2022 года количество участников сократилось до порядка 800 тыс.

Сокращение числа ее сторонников началось еще до Қанды Қаңтар. Но массовые протесты довольно сильно ударили по легитимности партии, поскольку основные претензии граждан были обращены к Нурсултану Назарбаеву — бывшему президенту и по совместительству ее председателю.

В попытках дистанцироваться от фигуры бывшего президента, «Нур Отан», с подачи Касым-Жомарта Токаева, был переименован в Amanat. Сменились также первые лица партии. Токаев покинул ее, отказавшись от идеи стать преемником Назарбаева и в ней. Но именно в политсовет Amanat он направил лояльных ему Мурата Нуртлеу (на тот момент главу администрации президента, теперь вице-премьера — главу МИДа) и Алихана Смаилова (бывшего премьер-министра, теперь — главу Высшей аудиторской палаты).

«Январские события показали, что есть спрос на кардинальные политические реформы. [Выходя из партии, президент сказал, что] мы должны теперь показать себя и обосноваться в конкурентной среде», — говорит в интервью «Власти» лидер фракции Amanat в парламенте Елнур Бейсенбаев.

По его словам, Amanat удалось остаться доминирующей политической силой, заняв 66% кресел в мажилисе. Хотя из-за вхождения новых партий, появления одномандатных округов и сокращения общего числа депутатских мест количество мандатов, полученных Amanat по итогам выборов 2023 года, сократилось на 8 до 68 по сравнению с результатами 2021 года.