Правящая партия без перемен

После Қанды Қаңтар, поставившего под вопрос легитимность многих властных структур, правящая партия «Нур Отан» прошла ребрендинг и получила новое название – Amanat. А президент страны принял решение обособиться от партии. Несмотря на это, Amanat сохранила первенство на партийном поле и осталась главным инструментом реализации курса Касым-Жомарта Токаева.
Неизменными также остались функции и организационная структура партии. Сегодня Amanat по-прежнему координирует работу бюрократии и служит карьерным трамплином для президентских кадров. Партия продолжает ориентировать свою риторику на большинство казахстанцев, но, по словам экспертов, не имеет политической автономии и реальных каналов коммуникации с населением.
«Власть» рассказывает о том, почему с момента Январских событий изменения в Amanat были лишь косметическими и стоит ли ждать реальных перемен в партии в ближайшие годы.
Несмотря на сохраняющийся статус правящей партии, за последние 5 лет «Нур Отан» потерял значительную часть своих членов. На начало 2018 года в партии состояло 1,01 млн человек, к концу 2022 года количество участников сократилось до порядка 800 тыс.
Сокращение числа ее сторонников началось еще до Қанды Қаңтар. Но массовые протесты довольно сильно ударили по легитимности партии, поскольку основные претензии граждан были обращены к Нурсултану Назарбаеву — бывшему президенту и по совместительству ее председателю.
В попытках дистанцироваться от фигуры бывшего президента, «Нур Отан», с подачи Касым-Жомарта Токаева, был переименован в Amanat. Сменились также первые лица партии. Токаев покинул ее, отказавшись от идеи стать преемником Назарбаева и в ней. Но именно в политсовет Amanat он направил лояльных ему Мурата Нуртлеу (на тот момент главу администрации президента, теперь вице-премьера — главу МИДа) и Алихана Смаилова (бывшего премьер-министра, теперь — главу Высшей аудиторской палаты).
«Январские события показали, что есть спрос на кардинальные политические реформы. [Выходя из партии, президент сказал, что] мы должны теперь показать себя и обосноваться в конкурентной среде», — говорит в интервью «Власти» лидер фракции Amanat в парламенте Елнур Бейсенбаев.
По его словам, Amanat удалось остаться доминирующей политической силой, заняв 66% кресел в мажилисе. Хотя из-за вхождения новых партий, появления одномандатных округов и сокращения общего числа депутатских мест количество мандатов, полученных Amanat по итогам выборов 2023 года, сократилось на 8 до 68 по сравнению с результатами 2021 года.
Несмотря на ребрендинг и уход президента, организационная структура и функции Amanat в системе государственной власти не изменились, убеждены опрошенные «Властью» эксперты.
«За предыдущие 30 лет Amanat сильно сросся с государственным аппаратом. Сегодня партия мобилизует часть президентского кадрового актива и помогает координировать деятельность широкой бюрократии, в том числе местных властей и региональных органов правительства. Поэтому ей нужно было измениться так, чтобы это никак не повлияло на ее роль во властной вертикали», — поясняет политолог Димаш Альжанов.
Функции Amanat по-прежнему важны для политики Токаева, говорит Лука Анчески, профессор евразийских исследований в Университете Глазго. Партия обеспечивает реализацию поручений президента в парламенте, одновременно создавая видимость политического участия за счет подконтрольных государству СМИ, которые держат в фокусе активности Amanat.
«[Несмотря на приход новых партий в парламент] политика партийного плюрализма Казахстана во многом срежиссирована. Amanat остается в ней главным действующим лицом. Эта партия исключает возможность появления политических организаций, которые не являются частью действующего политического режима», — полагает исследователь.
Партия не без президента
Риккардо Пелиццо, профессор школы публичной политики Nazarbayev University, считает, что дистанцирование Токаева от Amanat не преследовало задачу уменьшить значение конкретно этой партии, равно как и партийного института в целом.
«Некоторые из реформ Токаева были направлены на облегчение или развитие многопартийной конкуренции. Снижение порога регистрации с 20 000 до 5 000 членов — яркий тому пример. Это показывает, что он признает важность политических партий», — верит эксперт.
Смысл этого решения Пелиццо видит в том, чтобы дать гражданам сигнал о неангажированности главы государства, о его желании быть президентом всех казахстанцев.
«Безусловно, из-за выхода главы государства какие-то очки партия Amanat потеряла. Если бы президент был председателем, то разговор был бы совсем другим», — считает Бейсенбаев.
Но в целом заявление Токаева о необходимости сильного парламента «в какой-то части усилило» позиции Amanat и прежде всего ее председателя, отмечает лидер фракции партии в мажилисе.
Альжанов подчеркивает, что президент отдалился от партии лишь формально. При нынешнем дизайне политической системы администрация Токаева не готова отказываться от такого отлаженного механизма, как Amanat. У партии есть штабы по всей стране, медиа структуры, а за последние годы появилось и множество экспертных групп.
Зависимость правящей партии от фигуры президента тоже не была преодолена. Amanat вторила ему не только в вопросах политических реформ, она также сфокусировалась на исполнении предвыборных обещаний Токаева, в частности, о развитии сел, которое было ответом на Январский кризис.
Подводя итоги деятельности партии за 2024 год, Ерлан Кошанов, председатель партии и спикер мажилиса, из числа приоритетных направлений выделил президентский проект повышения доходов жителей сел «Ауыл аманаты», а также поручения президента по усилению работы с молодежью и оказанию адресной помощи другим категориям граждан.
Альжанов констатирует, что Amanat продолжает во всем следовать повестке президента, пренебрегая функцией выражения интересов электората, которая характерна для партий в демократических системах.
Риторически, однако, партия по-прежнему претендует на то, чтобы отвечать на запросы большинства казахстанцев. Во время организационной встречи Кошанов говорил, что действия Amanat вносили и должны вносить вклад в решение «застарелых вопросов» экономики и ЖКХ, а также новых проблем, появляющихся из-за роста тарифов, подъема цен на топливо и повышения НДС.
«Риторика и программа Amanat может меняться в зависимости от ситуации. Сейчас, когда президент активно говорит о развитии регионов, партия тоже фокусируется на этом. Ее повседневная деятельность не связана с тем, чтобы выстраивать каналы коммуникации с избирателями. Amanat необходимо выполнять лишь определенные поручения в структуре авторитарной власти», — резюмирует Альжанов.
Будущее без изменений
Бейсенбаев рассказал, что сейчас Amanat продолжает исполнять предвыборные обещания — свои и президента. Из числа ее основных достижений он выделил принятие законопроектов по возврату незаконно выведенных активов и борьбе с лудоманией. Об исполнении предвыборной программы партия намерена отчитаться накануне следующих выборов.
Amanat, по словам Бейсенбаева, планомерно готовится к выборам депутатов мажилиса, как и любая другая зарегистрированная партия. Он ожидает, что следующие выборы пройдут в срок — в марте 2028 года.
«Мы сейчас спокойно работаем. Никаких предпосылок, что что-то (большие протесты — .В) случится — нет. У нас каждый день работают общественные приемные. Акимы принимают раз в квартал. Акимы [местного уровня] ходят на встречи во все дворы. Районные акимы начали избираться [населением]. Коррупция немножко падает. И по бюджету весь спектр работы виден. Никакой истеблишмент не принимает решения через колено», — резюмировал лидер фракции Amanat.
Учитывая исторический успех «Нур Отана», Пелиццо ожидает, что Amanat победит и на следующих выборах. При этом он не считает возможным оценить масштабы потенциального успеха.
«Очевидно, что если Amanat сможет набрать большую долю голосов, то предпринятые ею шаги дали хорошие результаты. Если же партия победит на выборах с меньшим отрывом, ее руководству, возможно, придется внести дополнительные коррективы в свой курс», — отметил он.
Анчески в свою очередь не ожидает скорых изменений в работе партии и её положении в парламенте. Новое название, допускает он, может быть не прямо ассоциируется с президентом и несколько смягчает персоналистскую тенденцию в политике Казахстана, но точно не меняет сути вещей.
«Политическая роль Amanat осталась неизменной и будет оставаться центральной до тех пор, пока режим находится у власти. Положение Amanat будет оставаться таким же как минимум до конца этого десятилетия», — добавил он.
Альжанов считает, что администрации президента нет смысла как-то существенно видоизменять партию. Она обеспечивает определенное качество госуправления, помогает карьерному продвижению президентских кадров, а также позволяет встраивать новых людей в систему власти.
«Определенные вещи они тестируют по мере того как складывается внутриполитическая ситуация. Если возникают сложности, связанные с лояльностью избирателей к партии, то всегда можно внести изменения в электоральную систему. А потом посмотреть, как будут голосовать люди», — заметил он.
Пространство для экспериментов над партией еще есть. Руководство страны может повысить внимание к выборам депутатов маслихатов, отделив их от парламентских выборов, с которыми они исторически проводятся в один день. Или же перенести электоральный фокус на филиалы партии и руководство регионов, увеличив таким образом разнообразие выборов.
Но предсказать то, в каких политических условиях будут проходить следующие выборы, сейчас невозможно. В 2023 году партия не тратила много средств и усилий на предвыборную кампанию, поскольку на ее проведение было отведено слишком мало времени — выборы традиционно были досрочными. Но нарастание политического и экономического кризиса может побудить власти к более решительным шагам. Как, например, это было в 2019 году при проведении праймериз, которые должны были снизить отток ее членов.
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