Схватка за гегемонию на Ближнем Востоке

О какой ядерной угрозе идет речь?

Удар произошел накануне очередного — шестого раунда переговоров между Ираном и США при посредничестве Омана касательно «ядерной сделки». Она была заключена еще в 2015 году при администрации президента Барака Обамы и участии европейских стран и России. Соглашение предусматривало, что Иран в обмен на снятие санкций допускает международных инспекторов на свои ядерные объекты и вывозит обогащенный уран в Россию.

Однако в 2018 году из сделки вышел Дональд Трамп, назвав ее «разлагающейся и гнилой структурой» и восстановив жесткие санкции. С тех пор Иран нарастил обогащение урана до 60% (порог необходимого для создания ядерного оружия - 90%), однако никаких доказательств того, что страна стремится создать атомную бомбу, так и не было получено. Это подтверждали надзорные органы ООН и разведка США.

Тем не менее Израиль, который, не является подписантом договора о нераспространении ядерного оружия, продолжал утверждать, что Иран «вскоре может создать атомную бомбу», что представляет «экзистенциальную» угрозу для национальной безопасности их страны. Главным выразителем этой идеи с 1990-х годов остается Нетаньяху.

С вступлением Трампа в должность президента США во второй раз начался новый виток давления на Иран касательно «ядерной программы». В марте Трамп дал Тегерану два месяца на то, чтобы заключить новое соглашение, иначе грозил «массовыми бомбардировками». При этом он сообщил, что ведущую роль в этом на себя возьмет Израиль.

Страны перешли к переговорам. В последнем раунде из них должен был лично участвовать спецпосланник США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. Все время переговоров, по сообщениям СМИ, Нетаньяху и политическая элита Израиля пыталась их сорвать, настаивая, что единственной «хорошей сделкой» будет та, которая демонтирует «всю ядерную инфраструктуру» Ирана.

Теперь власти Ирана объявили, что не будут продолжать участие в переговорах, так как они «бессмысленны» в условиях военных действий. Однако министр иностранных дел страны Аббас Арагчи заявил, что Иран готов заключить договор, гарантирующий, что у страны не будет ядерного оружия, но только при условии, что Иран «не будет лишен ядерных прав».