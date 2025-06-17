Схватка за гегемонию на Ближнем Востоке

Израиль на прошлой неделе начал самую широкомасштабную атаку на Иран в истории. Были поражены множество целей внутри страны, включая ядерные объекты, дома и офисы высшего командования армии и ученых-ядерщиков. Иран ответил ракетными ударами по Израилю.
Этот виток конфликта стал самым интенсивным за десятилетия вражды между странами. Власть рассказывает о том, почему Израиль решил атаковать Иран, может ли этот конфликт перерасти в региональную войну и каковы ее возможные сценарии.
Взаимные атаки
Первые удары Израиля пришлись на ядерную и ракетную инфраструктуру Ирана, а также были нацелены на ключевых руководителей армии страны и ученых-ядерщиков. В целом под ударами оказалось 15 населенных пунктов страны.
Были убиты генерал-майор Мохаммад Багери, начальник штаба вооруженных сил Ирана, генерал Хоссейн Салами, главнокомандующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) — военно-политической элиты страны. Помимо них, погибло также еще несколько военачальников, а также Али Шамхани, один из влиятельных политиков Ирана, курировавший ядерные переговоры с США. Среди ученых был убит Ферейдун Аббаси — бывший глава Организации по атомной энергии Ирана и президент Исламского университета Азад Мехди Тегеранджи.
«Эта военная операция направлена на то, чтобы откатить назад угрозу Ирана для выживания Израиля, — говорит премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. — Десятилетиями Иран призывал к уничтожению Израиля и разрабатывал ядерное оружие. За последние годы они произвели достаточно обогащенного урана, чтобы создать 9 ядерных бомб и если они не остановятся, они могут произвести ядерное оружие в течении нескольких месяцев».
В дальнейшем Израиль продолжил наносить удары по военным, энергетическим и гражданским объектам в стране. Ракеты прилетели в государственный телевизионный комплекс, главный газовый склад Тегерана, центральный нефтеперерабатывающий завод, а также в Натанзу — один из двух иранских объектов по обогащению ядерного топлива.
По данным Ирана, в результате продолжающихся атак погибло не менее 224 человек и не менее 1200 получили ранения. В результате одного из ударов была обрушена часть 14-этажного жилого здания в Тегеране — здесь, по заявлениям властей, погибло 60 человек, в том числе 20 детей.
Иран ответил залпами ракет и беспилотников, которые с момента начала конфликта унесли жизни не менее 24 израильтян. Один из ударов пришелся на жилой дом в Бат-Яме, где погибло семь человек, в том числе двое детей — несколько из них были гражданами Украины.
Иран также целится на военные объекты и гражданскую инфраструктуру, в том числе аэропорты и военные заводы Израиля. Большинство ракет и дронов перехватываются системой противоракетной обороны «Железный купол».
О какой ядерной угрозе идет речь?
Удар произошел накануне очередного — шестого раунда переговоров между Ираном и США при посредничестве Омана касательно «ядерной сделки». Она была заключена еще в 2015 году при администрации президента Барака Обамы и участии европейских стран и России. Соглашение предусматривало, что Иран в обмен на снятие санкций допускает международных инспекторов на свои ядерные объекты и вывозит обогащенный уран в Россию.
Однако в 2018 году из сделки вышел Дональд Трамп, назвав ее «разлагающейся и гнилой структурой» и восстановив жесткие санкции. С тех пор Иран нарастил обогащение урана до 60% (порог необходимого для создания ядерного оружия - 90%), однако никаких доказательств того, что страна стремится создать атомную бомбу, так и не было получено. Это подтверждали надзорные органы ООН и разведка США.
Тем не менее Израиль, который, не является подписантом договора о нераспространении ядерного оружия, продолжал утверждать, что Иран «вскоре может создать атомную бомбу», что представляет «экзистенциальную» угрозу для национальной безопасности их страны. Главным выразителем этой идеи с 1990-х годов остается Нетаньяху.
С вступлением Трампа в должность президента США во второй раз начался новый виток давления на Иран касательно «ядерной программы». В марте Трамп дал Тегерану два месяца на то, чтобы заключить новое соглашение, иначе грозил «массовыми бомбардировками». При этом он сообщил, что ведущую роль в этом на себя возьмет Израиль.
Страны перешли к переговорам. В последнем раунде из них должен был лично участвовать спецпосланник США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. Все время переговоров, по сообщениям СМИ, Нетаньяху и политическая элита Израиля пыталась их сорвать, настаивая, что единственной «хорошей сделкой» будет та, которая демонтирует «всю ядерную инфраструктуру» Ирана.
Теперь власти Ирана объявили, что не будут продолжать участие в переговорах, так как они «бессмысленны» в условиях военных действий. Однако министр иностранных дел страны Аббас Арагчи заявил, что Иран готов заключить договор, гарантирующий, что у страны не будет ядерного оружия, но только при условии, что Иран «не будет лишен ядерных прав».
Уязвимость Ирана
Важным открытием этого конфликта стало то, как быстро Израиль сумел добиться превосходства в воздухе над Ираном, до этого считавшимся серьезной военной силой в регионе. Израилю удалось вывести из строя большую часть радаров и средств ПВО Ирана. Это в том числе случилось благодаря тайной операции спецслужб Израиля, в ходе которой те сумели провезти в страну часть ракет и беспилотников.
Чиновники сообщили изданию The New York Times, что высшее руководство Ирана ожидало атаки только в случае провала ядерных переговоров и то, что ее масштаб, а также проникновение спецслужб в военные структуры страны шокировало политическую элиту Ирана.
«Атака Израиля полностью застала руководство врасплох, особенно убийство ведущих военных деятелей и ученых-атомщиков. Она также выявила отсутствие у нас надлежащей противовоздушной обороны и их [Израиля - прим. автора] способность бомбить наши критически важные объекты и военные базы без сопротивления», — сказал Хамид Хоссейни, член энергетического комитета Торговой палаты Ирана.
Помимо этого, Иран на данный момент находится в крайне ослабленном состоянии в регионе. Его «ось сопротивления» — политические и военные организации, поддерживаемые Тегераном на Ближнем Востоке, потеряли свою боеспособность. Хуситы в Йемене оказались под тяжелыми ударами США, «Хезболла» в Ливане и «ХАМАС» в Палестине понесли тяжелые потери в результате войны с Израилем, а в Сирии пал союзный Ирану режим Башара Асада.
Региональная война?
Нетаньяху заявил, что военная операция по устранению ядерного потенциала Ирана «продлится столько дней, сколько необходимо». Он также выступил с обращением к иранскому народу, в котором сообщил, что операция Израиля ослабила их правительство.
«Свет зажжен, несите его к свободе. Это время, ваш час свободы близок, это происходит сейчас», — заявил он.
В свою очередь, несмотря на потери в военной элите Ирана, страна все еще имеет крупный арсенал баллистических ракет, которым они могут продолжать наносить удары по Израилю.
Однако под вопросом остается возможное участие США в конфликте.
До начала атаки Трамп заявлял, что «хотел бы избежать конфликта», аргументировав это тем, что Иран и США «довольно близки к заключению сделки». Следом за операцией Израиля государственный секретарь США Марко Рубио сообщил, «мы не участвуем в ударах по Ирану».
Позже он заявил, что при его посредничестве скоро будет «мир» между Израилем и Ираном, так же как это было во время конфликта Индии и Пакистана.
«Я думаю, что пришло время для соглашения, и мы посмотрим, что будет. Иногда нужно сначала побороться, но мы посмотрим, что будет, — добавил он, позднее написав в своей соцсети. — Проще говоря, ИРАН НЕ МОЖЕТ ИМЕТЬ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ!».
Возможное вмешательство США в конфликт может произойти, если те передадут или сбросят противобункерную бомбу на другой ключевой объект по обогащению урана в Иране — Фордо, находящийся глубоко под землей. Подобную бомбу может доставить лишь бомбардировщик B-2. Израиль не владеет ни такой бомбой, ни подобным доставщиком.
Такая помощь со стороны США может сподвигнуть Иран расширить свои операции на американские цели в регионе. Об этом уже несколько раз заявлял аятолла Хаменеи.
У Ирана есть и другие способы оказать давление на международное сообщество. Он может закрыть Ормузский пролив, который находится между ним и Оманом, немедленно остановив транзит миллионов баррелей нефти в день. Цены на нефть сразу после начала атаки Израиля взлетали до $78 за баррель — максимума последних месяцев.
Также Иран ранее заявлял, что если США и Израиль перейдут к военным ударам, то «Иран будет вынужден создать атомную бомбу». В парламенте Ирана готовится законопроект, который может подтолкнуть Тегеран к выходу из Договора о нераспространении ядерного оружия.
В свою очередь, большинство арабских стран, включая Объединенные Арабские Эмираты, Катар, Бахрейн, Кувейт и Оман, ранее находившиеся в конфликте с Ираном, осудили атаку Израиля и заявили, что это нарушение международного права.
Страны G7 — США, Канада, Франция, Япония, Германия, Италия и Великобритания, в своем совместном заявлении «подтвердили свою поддержку безопасности Израиля и его права на безопасность», а также осудили Иран, назвав его «региональным источником нестабильности и террора».
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По данным министерства иностранных дел Казахстана, в Иране находятся 132 казахстанца, в Израиле – 219, дипломаты «поддерживают с ними постоянную связь». Официальный представитель ведомства Айбек Смадияров попросил граждан Казахстана, находящихся в Иране и Израиле, не покидать места своего проживания без крайней необходимости, соблюдать повышенные меры безопасности, проявлять бдительность и осторожность, отслеживать новости и придерживаться рекомендации от местных властей, а также находиться на связи с МИД и посольствами Казахстана.
Накануне Смадияров сообщил, что 68 граждан Казахстана, включая членов семей дипломатов, вывезены из Ирана через Туркменистан, еще шесть казахстанцев – через Азербайджан.
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