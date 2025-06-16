«Конституционный суд – это часть политического режима»

В некоторых случаях очевидно игнорирование рекомендаций Конституционного суда со стороны как правительства, так и парламента. Например, Конституционный суд еще в сентябре 2023 года указывал на необходимость принятия мер социальной защиты граждан, пострадавших от ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне.

«Это предполагает пересмотр как видов оказываемой помощи, так и ее объемов, размеров, а также перечня ее получателей. Правительству рекомендовано изучить и предложить новые принципы и подходы в вопросах социальной защиты такой категории лиц с учетом современной радиоэкологической обстановки на зараженных территориях, а также социальных, экологических, демографических, медицинских и иных факторов», - говорилось в отчете Конституционного суда за 2023 год.

Однако закон «О Семипалатинском ядерном полигоне» до сих пор остается несовершенным. Некоторые депутаты и активисты неоднократно поднимали вопросы о пересмотре льгот пострадавшему населению, но правительство по-прежнему не считает нужным это сделать. В министерстве труда и социальной защиты населения в летом прошлого года сообщали «Власти», что не намерены пересматривать эти нормы во благо самих же пострадавших, поскольку в противном случае «наличие у претендентов при приеме на работу статуса пострадавшего от ядерных испытаний может послужить дополнительным основанием для отказа им работодателями в силу их нежелания нести дополнительные расходы».

Также за время своей работы Конституционный суд указывал на несовершенство Социального кодекса (в части, что при исчислении трудового стажа для назначения пенсионных выплат по возрасту засчитывается время ухода неработающей матери за малолетними детьми – суд постановил, что трактовать эту норму следует с формулировкой «неработающему родителю»), Гражданского кодекса (признана неконституционной норма, что судебной защите не подлежат требования граждан и юридических лиц, связанные с организацией, проведением игр или пари, основанных на риске, или с участием в них, если организатором игорного бизнеса соблюдены условия проведения азартных игр или пари), Земельного кодекса (признана неконституционной норма, что право землепользования в порядке универсального правопреемства может переходить только при наследовании по закону или при реорганизации юридического лица – суд постановил, что решения судов и иных правоприменительных органов, основанные на данном положении Земельного кодекса исполнению не подлежат и должны быть пересмотрены), а также неоднократно указывал на несовершенство Уголовно-процессуального, Уголовно-исполнительного, Гражданско-процессуального, Гражданского и другого законодательства. В частности, отмечалось, что некоторые нормы сформулированы размыто, а это вызывает правовые коллизии и дает возможность произвольной интерпретации, или ограничивает права осужденных.

К примеру, Конституционный суд рассматривал обращение осужденного, который оспаривал нормы статьи 141 Уголовно-исполнительного кодекса (условия отбывания наказания в учреждениях чрезвычайной безопасности для осужденных, отбывающих пожизненное лишение свободы). Для таких осужденных предусматривалось четыре краткосрочных свидания в год, тогда как для осужденных, отбывающих наказание в обычных условиях, – три краткосрочных и одно длительное свидание в течение года. Обратившийся считал, что это противоречит конституционным положениям о том, что «все равны перед законом и судом» и что «никто не может подвергаться какой-либо дискриминации по иным обстоятельствам».

Конституционный суд тогда признал неконституционной норму о количестве свиданий в год для осужденных к пожизненному заключению и постановил до введения в действие поправок в Уголовно-исполнительный кодекс, рассматриваемых на тот момент парламентом, распространить на таких осужденных нормы отбывающих наказание в обычных условиях. В итоге статья 141 Уголовно-исполнительного кодекса была исключена полностью, но в статью 140 были внесены поправки, что осужденные, отбывающие наказание в строгих условиях, имеют два краткосрочных свидания в течение года (в предыдущей редакции – три краткосрочных свидания в год).

В другом случае Конституционный суд обратил внимание на то, что осужденный, в период содержания в дисциплинарном изоляторе в порядке взыскания, а также нахождения в строгих условиях отбывания наказания, имеет право на телефонные разговоры в целях получения квалифицированной юридической или медицинской помощи.

«Перечень случаев предоставления возможности осуществления телефонного разговора, изложенный в части второй статьи 109 УИК и пункте 104 Правил, способствует поддержанию социальных связей осужденного и не должен восприниматься в правоприменительной практике как исчерпывающий», - отмечал суд.

Ранее, согласно пункту 2 статьи 109 Уголовно-исполнительного кодекса, осужденные, находящиеся в строгих условиях отбывания наказания, а также содержащиеся в дисциплинарном изоляторе либо одиночной камере в порядке взыскания, имели право на телефонный разговор в случаях смерти или тяжелой болезни супруга (супруги), близкого родственника, угрожающей жизни больного, стихийного бедствия, причинившего значительный материальный ущерб его семье, или иных исключительных личных обстоятельствах.

Также Конституционный суд рекомендовал правительству внести и ряд других поправок в законодательство. В том числе это касается условий, при которых необходимость замены присяжных заседателей основного состава запасными не приводила бы к вынужденному роспуску коллегии присяжных либо существенно минимизировала бы наступление таких рисков. Однако никаких изменений в законодательство в этом случае внесено не было.

Только в единичном случае начало проверки на соответствие Конституции стимулировало проактивное устранение неправомерного требования в отношении лиц с инвалидностью. Так, после обращения казахстанца в Конституционный суд министерство транспорта отменило требование для лиц с ограниченными возможностями дополнительно к железнодорожному билету предъявлять еще и документ об инвалидности.

«Таким образом, конституционная проверка стимулировала исполнительный государственный орган к проактивному устранению нарушения до принятия итогового решения по результатам проверки. В связи с устранением нарушения в ведомственном приказе Конституционный суд прекратил производство», - отмечалось в сообщении Конституционного суда.

Но в большинстве случаев постановления Конституционного суда не исполняются на местах. К примеру, в первом полугодии 2024 года органы прокуратуры проверили свыше 15 тыс. уголовных и 4,5 тыс. гражданских дел, изучили 3 тыс. жалоб и заявлений осужденных, а также 3,5 тыс. материалов о применении мер пресечения в досудебном производстве. По результатам проверки были восстановлены права 26 граждан, в том числе путем внесения 13 актов надзора и реагирования в те государственные органы, которые не приняли своевременных мер по исполнению решений Конституционного Суда.