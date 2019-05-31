На волне консерватизма. Портрет кандидата в президенты Садыбека Тугела

Для большинства казахстанцев фигура Садыбека Тугела оказалась еще одной в ряду кандидатов, имена которых они никогда не слышали. Сам Тугел вряд ли готов с этим согласиться. Его сайт, действующий с конца 2000-х годов, сообщает о нем как о «видном общественном деятеле» или редакторе «популярного журнала «Казанат». Биография Тугела – насыщенна и разнообразна, а любовь и верность национальным традициям он сам объясняет происхождением и воспитанием.

Садыбек Тугел родился в 1955 году в ауле Амангельды Уланского района Восточного Казахстана в семье бригадира табунщиков Тугела Кумарова и работницы колхоза Марии Тусипкызы. Садыбек – один из восьми детей Тугела и Марии Кумаровых. Он учился в школах в нескольких поселках, а в вуз поступил на заочное отделение. Закончил журфак КазГУ Тугел уже после того, как отслужил в армии.

Тугел работал в районных газетах родного Уланского района, в структурах комсомола, а в конце 1980-х поступил в Алматинскую высшую партийную школу, которую закончил за год до развала Советского Союза.

В 1990-х Тугел был главредом районной газеты, а затем работал на национальном телевидении, где у него было несколько программ, в которых он интервьюировал гостей. В 1998 года его журналистская карьера резко изменила направление. В интервью трехлетней давности он описывал это так:

«Этот телефонный звонок чисто интуитивно показался мне особенно громким и даже несколько требовательным. Он прозвучал, как предвестник чего-то. А чего? Все выясни¬лось несколько минут спустя. Голос звонившего сначала мне показался не¬знакомым. И только внимательно вслушавшись в него, уловил знакомые нотки и безошибочно определил — Аяган Сандыбаев. Это был он — мой лучший друг, почти мой брат, родственная мне душа. Помню как сей¬час, позвонил он мне в январе 1998 года — еще не исполнилось и одного месяца, как Администрация Президента и аппарат Правительства пере¬ехали в новую столицу республики — Акмолу. Событие это было неординарным по своей исторической и общественной значимости. О нем очень много писали в газетах, показывали по всем республиканским и зарубежным телеканалам, говорили, спорили. «Садыбек, — сказал он, — звоню тебе вот по какому поводу. Акимату города Акмолы требуется опытный журналист, способный установить самый тесный контакт со своими коллегами, средствами массовой информации и проводить на высоком профессиональном уровне работу пресс-секретаря акима города. Уже объявлен конкурс. Желающих очень много. Хорошо зная тебя как добропорядочного человека и классного журналиста, заочно предложил на эту должность твою кандидатуру. Может, рискнешь? Подумай!..»