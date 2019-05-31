На волне консерватизма. Портрет кандидата в президенты Садыбека Тугела

«Вообще имя «Садыбек» пишется через дефис, но вы можете писать слитно, он не обидится», - Айгерим Тугел приветливо общается с журналистами в Центральной избирательной комиссии после того, как ее отец, Садыбек Тугел, малоизвестный общественный деятель, был официально зарегистрирован кандидатом в президенты. Дочь политика, работающая в его штабе, дает журналистам свой номер телефона и обещаетбыстро отвечать на все запросы. Обещание она не выполнит.
Для большинства казахстанцев фигура Садыбека Тугела оказалась еще одной в ряду кандидатов, имена которых они никогда не слышали. Сам Тугел вряд ли готов с этим согласиться. Его сайт, действующий с конца 2000-х годов, сообщает о нем как о «видном общественном деятеле» или редакторе «популярного журнала «Казанат». Биография Тугела – насыщенна и разнообразна, а любовь и верность национальным традициям он сам объясняет происхождением и воспитанием.
Садыбек Тугел родился в 1955 году в ауле Амангельды Уланского района Восточного Казахстана в семье бригадира табунщиков Тугела Кумарова и работницы колхоза Марии Тусипкызы. Садыбек – один из восьми детей Тугела и Марии Кумаровых. Он учился в школах в нескольких поселках, а в вуз поступил на заочное отделение. Закончил журфак КазГУ Тугел уже после того, как отслужил в армии.
Тугел работал в районных газетах родного Уланского района, в структурах комсомола, а в конце 1980-х поступил в Алматинскую высшую партийную школу, которую закончил за год до развала Советского Союза.
В 1990-х Тугел был главредом районной газеты, а затем работал на национальном телевидении, где у него было несколько программ, в которых он интервьюировал гостей. В 1998 года его журналистская карьера резко изменила направление. В интервью трехлетней давности он описывал это так:
«Этот телефонный звонок чисто интуитивно показался мне особенно громким и даже несколько требовательным. Он прозвучал, как предвестник чего-то. А чего? Все выясни¬лось несколько минут спустя. Голос звонившего сначала мне показался не¬знакомым. И только внимательно вслушавшись в него, уловил знакомые нотки и безошибочно определил — Аяган Сандыбаев. Это был он — мой лучший друг, почти мой брат, родственная мне душа. Помню как сей¬час, позвонил он мне в январе 1998 года — еще не исполнилось и одного месяца, как Администрация Президента и аппарат Правительства пере¬ехали в новую столицу республики — Акмолу. Событие это было неординарным по своей исторической и общественной значимости. О нем очень много писали в газетах, показывали по всем республиканским и зарубежным телеканалам, говорили, спорили. «Садыбек, — сказал он, — звоню тебе вот по какому поводу. Акимату города Акмолы требуется опытный журналист, способный установить самый тесный контакт со своими коллегами, средствами массовой информации и проводить на высоком профессиональном уровне работу пресс-секретаря акима города. Уже объявлен конкурс. Желающих очень много. Хорошо зная тебя как добропорядочного человека и классного журналиста, заочно предложил на эту должность твою кандидатуру. Может, рискнешь? Подумай!..»
Тугел в итоге был принят на работу пресс-секретарем акима Астаны и проработал на этой должности около двух лет. В немногочисленных интервью он с восторгом описывает как этот период своей работы, так и отношение к столице.
«В своих произведениях я неоднократно писал, что Астана — лучший город в мире. Появление новой столицы, ее зарождение — это главное событие на стыке двух столетий — 20 и 21, и истории существования казахского народа. 19-ый год живу в Астане, считаю себя в числе первопроходцев и горжусь этим. Горжусь тем, что был в начале строительства и развития Астаны, стоял у истоков создания столичной прессы, был в эпицентре исторических моментов становления столицы. Все это окрыляет и вдохновляет. Я написал шесть книг о нашем городе, сейчас пишу историю Астаны», - рассказывал Тугел изданию WeProject в 2017 году.
Примерно в том же ключе Тугел высказывался и о первом президенте страны Нурсултане Назарбаеве, вспоминая в том числе и эпизод, когда предложил президенту назвать один из новых парков в столице «Жеруйык».
После работы пресс-секретарем акима столицы Тугел почти сразу сосредоточился на общественной деятельности – он входит в руководство нескольких федераций – национальных видов спорта и конных видов спорта. Он также руководит журналом о «национальных ценностях», как это обозначено на его сайте.
В середине 2000-х Садыбек Тугел реализовал проект, который называет одним из главных в жизни – неподалеку от Астаны по его инициативе был установлен памятник Кулагеру.
Тугел – автор десятка книг, но в популярных книжных сетях можно (с трудом) найти только одну из них – «Ертуган», выпущенную в 2007 году.
Движение, которое выдвинуло Тугела в президента известно не больше, чем сам кандидат. Он описывал его создание в своем интервью:
«12 октября 2011 года вместе с Маратом Аскеновичем Набиевым, моим соратником, коренным целиноградцем, одним из ведущих бизнесменов Астаны, мы создали движение «Ұлы дала қырандары». Цель — пропаганда национальных ценностей, культуры великой степи, единства, развитие национальных видов спорта. Мы работаем в этих направлениях, и одно из достижений — строительство памятника Кулагеру. Сейчас я работаю над тем, чтобы возле этого памятника появился Музей великой степи».
И программа и все шаги избирательной кампании Садыбека Тугела построены вокруг крайне консервативной повестки – он исповедует следование национальным ценностям и традициям и отвергает любое «западное влияние». Его действия, вроде похода в ночной клуб, где его якобы посетителям кандидат рассказывал о влиянии кумыса, многим кажутся комичными. В реальности же - это повторение той повестки, которой придерживается Тугел многие годы, просто на фоне участия в выборах действия стали чуть заметнее обычного.