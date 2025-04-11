Ядерный конфликт

В конце марта президент США Дональд Трамп, который в свой первый срок проводил политику «максимального давления» в отношении Ирана, потребовал от последнего уничтожения ядерной программы и прекращения поддержки союзников на Ближнем Востоке. В противном случае, пообещал Трамп, США обрушится на Иран так, «как они никогда раньше не видели». Верховный аятолла Ирана Али Хаменеи в ответ заявил, что «если они нанесут какой-либо вред, то получат сильный ответный удар».
«Власть» рассказывает о новой эскалации на Ближнем Востоке, которая вызывает опасения во всем мире.
Ядерная сделка и ее крушение
Во время предвыборной кампании Трамп говорил, что он «открыт для перезагрузки переговоров по ядерной сделке» с Ираном.
Речь идет о сделке, заключенной в 2015 году усилиями администрации США Барака Обамы, а также Франции, Великобритании, Германии, Китая и России. Долгое время западные страны заявляли, что Иран разрабатывает ядерное оружие путем обогащения урана до высокого уровня чистоты расщепляющегося материала, превышающего, по их словам, допустимый для гражданской программы атомной энергетики. Тегеран отвергал эти обвинения.
В итоге была заключена «ядерная сделка», согласно которой, Иран допустил инспекторов МАГАТЭ на свои ядерные объекты, а также вывез обогащенный уран в Россию в обмен на пошаговое снятие санкций.
Однако в 2018 году премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сделал заявление, в котором утверждал, что на его руках оказались файлы ядерной программы Ирана под названием «Проект Амад». По его словам, этот проект ставил целью разработать пять ядерных боеголовок мощностью в 10 килотонн. Нетаньяху добавил, что несмотря на заключенную сделку, проект был продолжен.
Иранские власти назвали премьер-министра лжецом, а в МАГАТЭ сообщили, что агентство обнаружило в 2003 году работы, которые могли иметь отношение к разработке ядерного оружия, но никаких достоверных признаков этого не зафиксировали.
Однако вступивший тогда в свой первый срок Трамп в итоге вышел из сделки, назвав ее «разлагающейся и гнилой структурой», вскоре восстановив жесткие санкции, затрагивающие ядерную деятельность Ирана. Он заявил, что сделка никак не повлияла на ядерную программу Ирана.
Тем не менее, другие страны-подписанты остались в сделке, но Тегеран стал возвращать свой обогащенный уран и довел его до чистоты 60% (порог необходимого для создания ядерного оружия - 90%). Однако директор национальной разведки США при втором сроке Трампа Тулси Габбард заявляла, что разведка продолжает считать, что Иран не санкционировал программу создания ядерного оружия, которая была приостановлена в 2003 году.
После ухода Трампа в 2021-м, страны пытались подписать новое соглашение, но Иран настаивал на гарантиях, что ни одна из стран-участниц не сможет произвольно нарушать условия соглашения, при этом требуя от других участников неукоснительного следования договору. Соглашение так и не было подписано.
Новый виток «максимального давления»
В марте этого года, спустя месяц после вступления в должность, Трамп направил иранскому руководству письмо, в котором требовал вернуться к переговорам по иранской ядерной программе. В письме он дал стране двухмесячный срок для достижения сделки, иначе пригрозил военными ударами.
«Если они не заключат соглашения, то будет бомбардировка. Это будет такая бомбардировка, какой они никогда до этого не видели», — сказал Трамп.
Позднее, во время визита Нетаньяху в США, Трамп заявил, что Израиль возьмет на себя ведущую роль в потенциальном военном ударе по Ирану вместе с США.
Это происходит на фоне первой военной операции Трампа за время его второго срока - бомбардировок позиций хуситов в Йемене. Именно хуситы остаются на данный момент самым боеспособным звеном «оси сопротивления» - организаций, поддерживаемых Ираном на Ближнем Востоке. Остальные ее участники - «Хезболла» в Ливане и «ХАМАС» в Палестине потеряли боеспособность в результате войны с Израилем, а в Сирии пал союзный Ирану режим Башара Асада.
Трамп пообещал, что если хуситы не прекратят атаки, на них «обрушится ад», а следующей целью будет Иран.
В этот же период США занялись наращиванием сил на Ближнем Востоке. На прошлой неделе Пентагон сообщил, что направляет в регион дополнительные войска и воздушные силы. По данным Associated Press, на остров Диего-Гарсия в Индийским океане было направлено не менее шести бомбардировщиков - 30% от всего количества бомбардировщиков-невидимок ВВС США.
Ответ Ирана
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что США получат сильный ответ, если угрозы Трампа воплотятся в жизнь.
«Они угрожают напасть на нас, что мы не считаем очень вероятным, но если они совершат какое-либо зло, они наверняка получат сильный ответный удар», — говорит Хаменеи.
Более того, Иран рассекретил еще один комплекс секретных ракетных баз, добавив, что если Иран каждую неделю будет показывать по «ракетному городу (базе - В.)», то «не закончим и через два года».
Помимо этого, старший советник верховного аятоллы Али Лариджани заявил, что если США и Израиль перейдут к военным ударам, то «Иран будет вынужден создать атомную бомбу».
Что касается переговоров, то Тегеран отверг прямые переговоры с Вашингтоном, однако сообщил, что открыт для непрямой дипломатии при посредниках.
«Мы не избегаем переговоров, но именно нарушение обещаний до сих пор вызывало у нас проблемы. Они должны доказать, что им можно доверять», — заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан.
7 апреля стало известно, что Иран и США завтра проведут переговоры в Омане. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи уточнил, что это будут «непрямые переговоры на высоком уровне».
Также агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника в Иране сообщило, что Иран направил уведомления Ираку, Кувейту, Объединенным Арабским Эмиратам, Катару, Турции и Бахрейну о том, что любая поддержка нападения США на Иран будет считаться «актом враждебности». Чиновник добавил, что Хаменеи привел вооруженные силы Ирана в состояние повышенной готовности.
Еще один чиновник сообщил The Telegraph, что военное командование Ирана может нанести упреждающие удары по британско-американской базе на острове Диего-Гарсия, особенно после размещения там бомбардировщиков США.
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