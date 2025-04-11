Ядерный конфликт

Ядерная сделка и ее крушение

Во время предвыборной кампании Трамп говорил, что он «открыт для перезагрузки переговоров по ядерной сделке» с Ираном.

Речь идет о сделке, заключенной в 2015 году усилиями администрации США Барака Обамы, а также Франции, Великобритании, Германии, Китая и России. Долгое время западные страны заявляли, что Иран разрабатывает ядерное оружие путем обогащения урана до высокого уровня чистоты расщепляющегося материала, превышающего, по их словам, допустимый для гражданской программы атомной энергетики. Тегеран отвергал эти обвинения.

В итоге была заключена «ядерная сделка», согласно которой, Иран допустил инспекторов МАГАТЭ на свои ядерные объекты, а также вывез обогащенный уран в Россию в обмен на пошаговое снятие санкций.

Однако в 2018 году премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сделал заявление, в котором утверждал, что на его руках оказались файлы ядерной программы Ирана под названием «Проект Амад». По его словам, этот проект ставил целью разработать пять ядерных боеголовок мощностью в 10 килотонн. Нетаньяху добавил, что несмотря на заключенную сделку, проект был продолжен.

Иранские власти назвали премьер-министра лжецом, а в МАГАТЭ сообщили, что агентство обнаружило в 2003 году работы, которые могли иметь отношение к разработке ядерного оружия, но никаких достоверных признаков этого не зафиксировали.

Однако вступивший тогда в свой первый срок Трамп в итоге вышел из сделки, назвав ее «разлагающейся и гнилой структурой», вскоре восстановив жесткие санкции, затрагивающие ядерную деятельность Ирана. Он заявил, что сделка никак не повлияла на ядерную программу Ирана.

Тем не менее, другие страны-подписанты остались в сделке, но Тегеран стал возвращать свой обогащенный уран и довел его до чистоты 60% (порог необходимого для создания ядерного оружия - 90%). Однако директор национальной разведки США при втором сроке Трампа Тулси Габбард заявляла, что разведка продолжает считать, что Иран не санкционировал программу создания ядерного оружия, которая была приостановлена в 2003 году.

После ухода Трампа в 2021-м, страны пытались подписать новое соглашение, но Иран настаивал на гарантиях, что ни одна из стран-участниц не сможет произвольно нарушать условия соглашения, при этом требуя от других участников неукоснительного следования договору. Соглашение так и не было подписано.