Германия дрейфует вправо

23 февраля в Германии состоялись досрочные парламентские выборы, основанием для которых стал вотум недоверия правительству канцлера Олафа Шольца. Победу на них одержал Христианский демократический союз (ХДС/ХСС), чей лидер Фридрих Мерц сделал партию значительно агрессивней в вопросах миграции и безопасности.
Второе место заняла ультраправая «Альтернатива для Германии» (АдГ). Ранее спецслужбы страны называли некоторых ее представителей экстремистами, а ее политическая программа строится на сближении с Россией.
Тем не менее Мерц еще до выборов пообещал не входить в коалицию с АдГ и создать союз с заметно потерявшей свои позиции Социал-демократической партией Германии (СДПГ).
Досрочные выборы
Выборы в Германии состоялись на 6 месяцев раньше из-за политического кризиса в правительстве Олафа Шольца, представляющего СДПГ. Его кабинет, созданный в 2021 году, куда вошли «Зеленые» и либеральная «Свободная демократическая партия» (СвДП), намеревался увеличить госрасходы для восстановления экономики страны после пандемии.
Однако вторжение России в Украину привело к резкому росту цен на энергоносители, увеличению расходов на оборону и поддержку 1,5 млн беженцев из Украины. Это, вкупе с давними проблемами, появившимися из-за неолиберальной модели экономики Германии, привело к продолжению стагнации экономики страны.
Коалиция Шольца планировала нарастить государственные заимствования для решения экономических проблем. Однако это не позволил сделать «долговой тормоз», прописанный в Конституции. Согласно этому правилу, правительству запрещается выходить за рамки дефицита бюджета в 0,35% ВВП.
Пытаясь увеличить госрасходы, они столкнулись с сопротивлением министра финансов от СвДП Кристиана Линднера. Он считал, что необходимо сократить налоги и социальные расходы, а также отказаться от выполнения некоторых целей в области изменения климата. Шольц отправил его в отставку, после чего СвДП вышло из коалиции, а парламент выразил федеральному канцлеру вотум недоверия, что и стало причиной досрочных выборов.
Шольц, пришедший к власти с обещанием социальных реформ, в итоге стал самым непопулярным канцлером за всю историю ФРГ. Рейтинг его одобрения упал с 60% в 2021 году до 20% в январе 2025 года. На досрочных выборах 23 февраля они финишировали третьими с 16,4% голосов, потеряв 9,3% голосов с 2021 года. «Зеленые», их партнеры по коалиции, опустились до 11,6% процента, а СвДП вовсе не прошли в парламент.
Победа немецких консерваторов
Победителем на этих выборах стал блок ХДС/ХСС, получив 28,6% голосов. Ее кандидат Фридрих Мерц, скорее всего, будет назначен федеральным канцлером.
Под руководством Мерца партия, которую некогда возглавляла Ангела Меркель, значительно сдвинулась вправо. Сам он в начале 2000-х годов проиграл борьбу за председательство Меркель. Однако в 2018 году, после долгой работы в частном секторе, вернулся на политическую сцену и в 2022 году возглавил ХДС.
Во время предвыборной кампании этого года Мерц сфокусировался на многолетней стагнации крупнейшей экономики Европы и ограничении миграции.
После нескольких преступлений, совершенных беженцами в преддверии выборов, Мерц заявил, что на посту канцлера даст указание МВД взять под постоянный контроль границы Германии. Он критиковал политику ЕС о предоставлении убежища и считает, что Германия должна поставить во главу угла собственное национальное законодательство.
Мерц также известен своими ксенофобными высказываниями. В 2022 году он утверждал, что Германия наблюдает «социальный туризм беженцев: в Германию, затем обратно в Украину, потом опять в Германию и обратно в Украину». А через год он заявил, что беженцам лечат зубы за счет налогоплательщиков, «в то время как обычные немецкие пациенты не могут попасть на прием», что после опровергла Германская стоматологическая ассоциация.
Глава ХДС также обещает консервативную экономическую политику: отмену регулирования, сокращение социальных расходов и снижение налогов. Энергетический кризис же Мерц намерен преодолеть за счет возврата к атомной энергетике.
Во время выборов Мерц сообщил, что хочет добиться полной независимости Европы в вопросах обороны от США.
«После заявлений Дональда Трампа на прошлой неделе, очевидно, что американцы, по крайней мере эта часть американцев, эта администрация, в значительной степени безразличны к судьбе Европы», — говорил он.
Мерц выдвинул идею нового европейского оборонного альянса вместо НАТО, включая ядерное сотрудничество с Францией и Великобританией. Позднее он добавил, что не уверен «будем ли мы по-прежнему говорить о НАТО в его нынешнем виде или нам придется гораздо быстрее создать независимый европейский оборонный потенциал» к летнему саммиту организации.
Что касается Украины, то он настроен более агрессивно, чем Олаф Шольц, называвший себя «канцлером мира».
Он критиковал «нерешительные действия» немецкого правительства по поставкам Украине боеприпасов и передовых систем вооружения. Мерц требовал предоставить Киеву крылатые ракеты TAURUS.
Ультраправые и левые
Сейчас под большим вопросом остается то, не нарушит ли Мерц правило «брандмауэра», которое подразумевает отказ от сотрудничества с ультраправыми партиями со стороны умеренных партий, придуманное после освобождения Германии от нацистского режима Гитлера.
В конце января ХДС под его руководством уже обвиняли в отказе от «брандмауэра». Тогда его партия внесла пакет мер, ужесточающих правила предоставления убежища: постоянный пограничный контроль, возможность отказать просителям убежища на границе и задержание иностранцев, которых власти обязали покинуть страну.
На первоначальном голосовании в парламенте именно депутаты от АдГ обеспечили решающий перевес, что позволило принять документ. Однако массовые демонстрации на улицах Германии смогли оказать давление на членов Бундестага, что привело к провалу законопроекта на следующем этапе голосования.
На этих выборах значительно улучшила свои позиции «Альтернатива для Германии». За нее проголосовало 20,8% избирателей (прирост в 10,4% по сравнению с предыдущими выборами). Именно они будут оказывать сильное давление на будущее правительство Мерца, требуя решить миграционный вопрос в Германии. И они же могут спровоцировать конфликты в коалиции с СДПГ, которые стоят на более умеренных позициях по вопросам миграции.
«Нелегальным мигрантам сразу придется покинуть страну», — говорила сопредседательница АдГ Алис Вайдель о том, что будет, если она станет федеральным канцлером Германии.
Вайдель считает, что правительство Мерца не проживет и четырех лет, после чего АдГ придет к власти.
Партия Вайдель также известна тем, что считает необходимым отменить санкции против России и наладить с ними «очень хорошие отношения», чтобы вернуть в Германию российский газ. В целом, некоторые члены АдГ были признаны немецкой разведкой как экстремистские, другая часть партии была осуждены за использование нацистских лозунгов.
Еще одной партией, нарастившей голоса на этих выборах стала левая Die Linke, за которую проголосовало почти 9% избирателей (рост на 3,9%). Ей удалось получить 64 места в парламенте. Левые, сфокусировавшиеся на доступности аренды, социальном жилье, снижении основных расходов на продукты питания и общественный транспорт, а также на поддержке мигрантов, сумели добиться большего количества голосов среди молодых избирателей.
Несколько месяцев назад прогнозы Die Linke на этих выборах были пессимистичными. В прошлом году она пережила раскол: из нее вышла левая популистка Сара Вагенкнехт, которая была более дружелюбна к России и более агрессивна к мигрантам. Она основала свою партию Союз Сары Вагенкнехт (ССВ), куда увела часть членов Die Linke.
Но на досрочных выборах этого года ССВ не удалось преодолеть пятипроцентный барьер, в то время как Die Linke за счет уличной агитации, волонтеров и новой пары харизматичных лидеров, которые вели активную кампанию в социальных сетях, сумела увеличить количество депутатов в Бундестаге и получить наибольшее количество голосов в столице - Берлине.
Экономика прежде всего
Несмотря на то, что кандидаты в федеральные канцлеры были сосредоточены на таких вопросах, как иммиграция и оборона, согласно многим опросам главной заботой избирателей оставались вопросы уровня жизни и экономики. Цены на энергоносители все еще остаются почти на 20% выше среднего показателя по Европе, а промышленная продукция страны сталкивается с тяжелой конкуренцией со стороны Китая и надвигающихся угроз пошлин со стороны США при Трампе.
В ближайшие дни президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер пригласит, как ожидается, Фридриха Мерца, чтобы он сформировал правительство. Если ему удастся создать «большую коалицию» с СДПГ, этого хватит для большинства в Бундестаге.
Его правительству необходимо будет решать проблемы со стагнирующей экономикой, угрозами со стороны Трампа и продолжающейся четвертый год войны в Украине. Все это также будет затрудняться «долговым тормозом», которое будет затруднять Мерцу возможности по финансированию больших государственных проектов. Смягчение же этого правила потребует большинства в две трети голосов в парламенте.
«В то время, когда крайне важно увеличить расходы на армию и Украину, а также облегчить налоговое бремя для рабочих и компаний, Германии может быть сложно найти для этого фискальные возможности. Неспособность увеличить военные расходы может привести к серьезным проблемам с партнерами по НАТО. Гнев президента США Дональда Трампа может также увеличить риск торговой войны между США и ЕС», — цитирует Reuters главного экономиста Berenbeg Economics Хольгера Шмидинга.
Поддержите журналистику, которой доверяют.