Германия дрейфует вправо

Глава ХДС также обещает консервативную экономическую политику: отмену регулирования, сокращение социальных расходов и снижение налогов. Энергетический кризис же Мерц намерен преодолеть за счет возврата к атомной энергетике.

Во время выборов Мерц сообщил, что хочет добиться полной независимости Европы в вопросах обороны от США.

«После заявлений Дональда Трампа на прошлой неделе, очевидно, что американцы, по крайней мере эта часть американцев, эта администрация, в значительной степени безразличны к судьбе Европы», — говорил он.

Мерц выдвинул идею нового европейского оборонного альянса вместо НАТО, включая ядерное сотрудничество с Францией и Великобританией. Позднее он добавил, что не уверен «будем ли мы по-прежнему говорить о НАТО в его нынешнем виде или нам придется гораздо быстрее создать независимый европейский оборонный потенциал» к летнему саммиту организации.

Что касается Украины, то он настроен более агрессивно, чем Олаф Шольц, называвший себя «канцлером мира».

Он критиковал «нерешительные действия» немецкого правительства по поставкам Украине боеприпасов и передовых систем вооружения. Мерц требовал предоставить Киеву крылатые ракеты TAURUS.

Ультраправые и левые

Сейчас под большим вопросом остается то, не нарушит ли Мерц правило «брандмауэра», которое подразумевает отказ от сотрудничества с ультраправыми партиями со стороны умеренных партий, придуманное после освобождения Германии от нацистского режима Гитлера.

В конце января ХДС под его руководством уже обвиняли в отказе от «брандмауэра». Тогда его партия внесла пакет мер, ужесточающих правила предоставления убежища: постоянный пограничный контроль, возможность отказать просителям убежища на границе и задержание иностранцев, которых власти обязали покинуть страну.

На первоначальном голосовании в парламенте именно депутаты от АдГ обеспечили решающий перевес, что позволило принять документ. Однако массовые демонстрации на улицах Германии смогли оказать давление на членов Бундестага, что привело к провалу законопроекта на следующем этапе голосования.

На этих выборах значительно улучшила свои позиции «Альтернатива для Германии». За нее проголосовало 20,8% избирателей (прирост в 10,4% по сравнению с предыдущими выборами). Именно они будут оказывать сильное давление на будущее правительство Мерца, требуя решить миграционный вопрос в Германии. И они же могут спровоцировать конфликты в коалиции с СДПГ, которые стоят на более умеренных позициях по вопросам миграции.

«Нелегальным мигрантам сразу придется покинуть страну», — говорила сопредседательница АдГ Алис Вайдель о том, что будет, если она станет федеральным канцлером Германии.

Вайдель считает, что правительство Мерца не проживет и четырех лет, после чего АдГ придет к власти.



