Депутаты поделились восторгом от реформ Токаева

Госслужащие и депутаты на этой неделе устроили небольшое соревнование по подведению итогов: премьер-министр Олжас Бектенов написал статью о том, как Казахстан изменился за последние шесть лет, а депутаты и идеологически правильная общественность в среду собрались в мажилисе, чтобы «переосмыслить политические реформы», начавшиеся после Январских событий 2022 года.
И Бектенов и мажилисмены не сильно скрывали причины возникшего у них желания подвести итоги: 19 марта исполнилось шесть лет с момента прихода к власти Касым-Жомарта Токаева.
Сам второй президент за шесть лет во главе страны многократно повторял, что личность президента - не главное, работающие институты - важнее. Депутаты и общественники в среду как могли поддерживали эту мысль, но имя Токаева все равно упоминали часто.
«Власть» послушала самое необычное заседание мажилиса за годы.
«Совершенно новая эпоха»
Спикер мажилиса и лидер правящей партии «Аманат» Ерлан Кошанов задал тон будущим выступлениям, сразу заявив: Токаеву с честью удалось преодолеть все трудности в критический для страны момент.
Кошанов напомнил регулярно повторяющийся в последние годы тезис о том, что на протяжении 30 лет Казахстан был страной с суперпрезидентской формой правления, и эта «действовавшая долгие годы схема со временем привела к серьезному политическому кризису».
«Это было во многом связано с чрезмерной концентрацией власти и капитала у отдельных групп и одной личности, что раздражало общество и тормозило развитие страны», - заявил спикер мажилиса, большая часть политической карьеры которого, как и большинства выступавших, прошла именно в годы правления личности, имя которой так и не прозвучало.
«Три года назад чрезвычайно важно было запустить процесс модернизации политической системы, уйти от ситуации, когда вся власть концентрируется только в одних руках», - выразил убеждение Кошанов.
«Сейчас мы живем в совершенно новую эпоху перемен. Будучи свидетелями и участниками этих исторических процессов, мы не всегда глубоко осознаем их значение», - попытался он объяснить причину этого необычного заседания палаты.
Остальные выступавшие просто переходили к перечислению достижений.
Депутат мажилиса Ермурат Бапи вспомнил про свою 25-летнюю оппозиционную деятельность, через которую в итоге пришел в парламент. Выступал он от скромной группы депутатов, которые шли на выборах как независимые кандидаты, но не были поддержаны реально оппозиционными силами и обвинялись в том, что отобрали голоса у настоящих независимых политиков .
«Нам нужно ценить эту возможность народного управления страной и развивать ее», подчеркнул Бапи, отметив, что эпоха реальных и смелых перемен в Казахстане началась именно с изменений избирательной системы.
«Эта реформа дала возможность избираться независимым депутатам и это будет записано в истории нового Казахстана», - провозгласил Бапи.
При этом, добавил он, «новой власти тяжело сломать нос авторитарной традиции», а депутаты это чувствуют на собственном опыте. Ведь, заявил он, сопротивление старых структур после Кантара не стихло.
«Старая элита стремится вернуть контроль и продолжает свою скрытую борьбу. Сейчас они активно пытаются привлечь протестные группы на свою сторону через социальные сети. Мы видим, как отдельные общественные деятели, критикующие «Новый Казахстан», на самом деле играют на руку старым элитам», - сказал парламентарий, не приведя никаких конкретных примеров.
Бапи также обратил внимание на вопрос возврата незаконных активов, который инициировал Токаев. В результате, напомнил депутат, в страну возвращены около 2 трлн тенге, однако он вновь выразил недовольство непрозрачностью этого процесса, на которую обращал внимание много раз.
Ответственность за реформы возложили на граждан
Экономист и бывший чиновник Жаксыбек Кулекеев, написавший книгу о Кантаре, выразил уверенность, что обществу были предложены кардинальные реформы - это и ограничение частных монополистов, и возможности для развития бизнеса. Все это привело к росту интереса со стороны инвесторов к Казахстану. Но, подчеркнул он, мало говорить о реформах, важно, что все они «претворяются в жизнь», поэтому реализация принципа «Справедливый Казахстан» является «обязанностью каждого гражданина».
«Нынешние власти Казахстана ведут деятельность на условиях прозрачности, демократичности. Мы живем в совершенно новой исторической эпохе…. Казахстанское общество встало на путь оздоровления», - заявил Кулекеев.
Депутат от фракции Народной партии Казахстана Ирина Смирнова не смогла поддержать праздничный настрой, вновь подняв вопрос о необходимости бороться с чуждым для страны иностранным влиянием.
«Независимость страны не должна становиться разменной монетой в чужих играх, и мы не должны позволять манипуляторам формировать ложную повестку. Дезинформация может стать инструментом дестабилизации, и мы не должны допустить, чтобы это имело место…. Нам нужно предпринять шаги к формированию иммунитета от заказной информации», - сказала Смирнова, завершив выступление обещанием, что борьба с дезинформацией не приведет к ограничению свободы слова.
Депутат с восторгом отозвалась о прогрессе в образовательных процессах, который «стал возможен благодаря переосмыслению государственной и общественной политики, а также – стремлению к Справедливому Казахстану».
«Мы стали свидетелями глубокой трансформации страны, в основе которой политические, экономические реформы, направленные на укрепление демократических институтов, усиление подотчетности власти и расширение прав граждан», - убеждена Смирнова.
Политолог с образованием математика и член общественной палаты мажилиса Газиз Абишев обратил внимание, что ранее в законодательстве была «куча кротовых нор для правильных людей» и предложил мажилису не останавливаться на достигнутом.
В частности, он предложил мажилису расширить институт онлайн-петиций, потому что «не все понимают его сущности».
Предложение его сводилось к тому, чтобы профильные комитеты проводили слушания по петициям, дебаты с участием авторов петиций и выносили «специальные публичные решения по этому вопросу».
Еще одно предложение Абишева - в рамках планов правительства повысить налоги и, соответственно, перестройки общественного договора, дать дополнительные полномочия населению.
«Если мы возлагаем на граждан более взрослые обязанности, мы должны предоставлять им более взрослые права. Граждане должны иметь отношение к распределению средств налогоплательщиков, распределению своих собственных денег, которые они платят в бюджет. Например, можно было бы продумать систематизацию и расширение программы бюджета участия», - предложил он.
«Государство истинных патриотов»
Депутат мажилиса от правящей партии и бывший министр образования Асхат Аймагамбетов говорил про учителей. О том, что он не мог и представить, что зарплата педагогов вырастет в два раза, ученики начальных классов будут получать бесплатное питание, а средства Национального фонда будут зачислены на счета детей. Да и вообще, что профессия педагога станет престижной и поступать на нее будут не по остаточному принципу, а по призванию.
«Все проведенные реформы - явное отражение новой, современной политики президента страны. Если раньше социальная политика была направлена на борьбу с последствиями, то сейчас мы приоритетное внимание уделяем предотвращению проблем. Если раньше социальная политика была опорой для слабых, то сегодня она направлена на то, чтобы поддержать наших граждан. И это теперь остается неизменным принципом», - заявил Аймагамбетов.
Депутат Бахытжан Базарбек, член правящей партии, который на выборах шел как самовыдвиженец, как и Ирина Смирнова, сосредоточился на получающих иностранное финансирование недругах страны.
«В процессе осуществления своей депутатской деятельности в мой адрес постоянно идут информационные атаки, которые часто носят агрессивный характер или скрытую угрозу. Несмотря на это я продолжаю проводить свою принципиальную линию, отстаивая интересы моих избирателей, перед которыми я несу прямую ответственность. А многие грантополучатели только ради своего личного блага работали и работают. В том числе, очерняя таких как я», - возмутился депутат.
Он также говорил про псевдодемократические ценности, которые навязывали «под вывесками международных организаций», миллиардных контрактах и грубом вмешательстве во внутренние дела. Эти же тезисы на недавнем заседании Национального курултая говорил и Токаев.
«Даже президент США Трамп начал работу по восстановлению традиционных моральных ценностей. Мы все понимаем, что, наше государство нужно для истинных патриотов, которые работают во благо страны и соблюдают законы. Мы все отчетливо должны понимать что краеугольным камнем всех кардинальных реформ в стране является незыблемое исполнение верховенства закона и порядка», - заключил Базарбек.
Бывший журналист государственных СМИ и еще один депутат от правящей партии Сергей Пономарев предложил собравшимся разделить радость от того, как теперь в стране принимаются важные решения, напомнив о «ключевом элементе прогрессивного экономического развития страны» - строительстве АЭС.
«После кардинальных реформ главы государства, стратегически важные решения в стране стали приниматься открыто, с непосредственным участием граждан. Тому подтверждение проведение двух общенародных референдумов, введение прямых выборов акимов, появление новых конструктивных политических сил, и здесь мы должны проявить высокую ответственность», - заявил Пономарев.
Акын и депутат от «Аманата» Ринат Заитов пошел дальше и заявил, что за последние три года в Казахстане решительно реализовано больше дел, чем за предыдущие 30 лет. И все это заслуга президента Токаева. Но все же исполнительной власти нужно работать более активнее, считает депутат.
«Мы должны одинаково подходить к каждой проблеме. Если в отдаленном ауле у маленького ребенка болит зуб, то сердце должно болеть у министра в столице…. Вместе мы сила… Сегодня изменения в государстве не может увидеть только слепой. При этом влияние парламента значительно возросло и народ все лучше начал понимать, кто такие депутаты и в чем заключается их деятельность. У народа появилась искра надежды, сегодня голос народа услышан… и в основе всех позитивных изменений государства лежит продуманная политика главы государства», - подчеркнул Заитов.
Лидер формально оппозиционной Общенациональной социал-демократической партии Асхат Рахимжанов порадовался тому, что в стране стало существенно меньше протестов.
По наблюдениям Рахимжанова в Казахстане «практически исчез прежний «митинговый» накал политического противостояния - который, прямо скажем, потенциально создавал почву для разного рода экстремизма». А политическая воля граждан начала «более полно находить выход в цивилизованных институциональных формах».
Депутат не стал упоминать о том, как акиматы по всей стране регулярно отказывают активистам в проведении мирных собраний, ссылаясь на самые разные причины.
«По-настоящему правильно, что провозглашенная президентом страны идея Справедливого Казахстана едва ли не в первую очередь проявилась в отношении политического плюрализма. Были услышаны все конструктивные сегменты казахстанского общества, в том числе в части обеспечения прав граждан на свободу мирных собраний, объединений, на честные выборы. И эти чаяния казахстанцев во многом нашли адекватное законодательное отражение», - выразил уверенность Рахимжанов.
Выступавший последним депутат от партии власти Ерлан Саиров вернулся к сконцентрированной в руках первого президента власти и Токаеву, который пришел « в столь сложный период».
«В Январские события президент Токаев спас Казахстан от серьезного кризиса. Январские события дали новый импульс политическим реформам…. За короткий период политическая система страны кардинально изменилась. Возник баланс между правительством и парламентом, повысилась роль маслихатов в регионах, политические реформы, проведенные президентом Токаевым позволили новым политическим деятелям из регионов выйти на политическую арену, проложив путь вовлечению граждан в общественно-политические процессы страны. Именно эти изменения повысили единство граждан и государства», - резюмировал обсуждение Саиров.
По итогам обсуждения мажилис единогласно принял резолюцию, согласно которой Казахстан три года назад выбрал путь обновления и построения справедливого общества. И за три три года трансформации государство стало сильнее, народ - активнее, а также кардинально изменились все сферы политической жизни и политическая культура.
Таких резолюций парламент Казахстана еще не принимал.
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