Депутаты поделились восторгом от реформ Токаева

«Нам нужно ценить эту возможность народного управления страной и развивать ее», подчеркнул Бапи, отметив, что эпоха реальных и смелых перемен в Казахстане началась именно с изменений избирательной системы.

«Эта реформа дала возможность избираться независимым депутатам и это будет записано в истории нового Казахстана», - провозгласил Бапи.

При этом, добавил он, «новой власти тяжело сломать нос авторитарной традиции», а депутаты это чувствуют на собственном опыте. Ведь, заявил он, сопротивление старых структур после Кантара не стихло.

«Старая элита стремится вернуть контроль и продолжает свою скрытую борьбу. Сейчас они активно пытаются привлечь протестные группы на свою сторону через социальные сети. Мы видим, как отдельные общественные деятели, критикующие «Новый Казахстан», на самом деле играют на руку старым элитам», - сказал парламентарий, не приведя никаких конкретных примеров.

Бапи также обратил внимание на вопрос возврата незаконных активов, который инициировал Токаев. В результате, напомнил депутат, в страну возвращены около 2 трлн тенге, однако он вновь выразил недовольство непрозрачностью этого процесса, на которую обращал внимание много раз.

Ответственность за реформы возложили на граждан

Экономист и бывший чиновник Жаксыбек Кулекеев, написавший книгу о Кантаре, выразил уверенность, что обществу были предложены кардинальные реформы - это и ограничение частных монополистов, и возможности для развития бизнеса. Все это привело к росту интереса со стороны инвесторов к Казахстану. Но, подчеркнул он, мало говорить о реформах, важно, что все они «претворяются в жизнь», поэтому реализация принципа «Справедливый Казахстан» является «обязанностью каждого гражданина».

«Нынешние власти Казахстана ведут деятельность на условиях прозрачности, демократичности. Мы живем в совершенно новой исторической эпохе…. Казахстанское общество встало на путь оздоровления», - заявил Кулекеев.

Депутат от фракции Народной партии Казахстана Ирина Смирнова не смогла поддержать праздничный настрой, вновь подняв вопрос о необходимости бороться с чуждым для страны иностранным влиянием.

«Независимость страны не должна становиться разменной монетой в чужих играх, и мы не должны позволять манипуляторам формировать ложную повестку. Дезинформация может стать инструментом дестабилизации, и мы не должны допустить, чтобы это имело место…. Нам нужно предпринять шаги к формированию иммунитета от заказной информации», - сказала Смирнова, завершив выступление обещанием, что борьба с дезинформацией не приведет к ограничению свободы слова.