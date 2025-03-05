Идея закона об иноагентах не вызвала энтузиазма в парламенте

Идея принятия в Казахстане закона об иностранных агентах высказывалась не раз, ее активно продвигали как провластные политологи, так и анонимные комментаторы. Депутат мажилиса от Народной партии Казахстана Ирина Смирнова вывела дискуссию на новый уровень в феврале, когда предложила правительству разработать закон об иноагентах.
Смирнова, как и несколько ее коллег, использовала очевидный информационный повод - решение новой американской администрации уничтожить USAID, агентство международной помощи, которое в том числе поддерживало и гуманитарные проекты по всему миру. Крушение USAID было радостно встречено авторитарными режимами по всему миру.
Тем не менее, как выяснила «Власть», опросив чиновников и депутатов, предложение Народной партии Казахстана не встретило большого энтузиазма и может так и остаться не более чем идеей, по крайней мере пока.
«Планов нет»
Несмотря на то, что депутаты парламента наделены законодательной инициативой и могут сами разрабатывать как поправки в законодательство, так и новые законопроекты, Смирнова в своем запросе просила разработать проект закона об иноагентах премьер-министра Олжаса Бектенова.
Однако в министерстве юстиции, отвечающем за план законопроектных работ, редакции «Власти» сообщили, что планов разработать такой законопроект у кабинета министров на 2025 год нет. План разрабатывается ежегодно, поэтому исключать, что он появится, например, в следующем году, нельзя.
Источники редакции в администрации президента заверили, что и у президента нет планов предложить такой законопроект.
В этом случае единственным вариантом остается депутатская инициатива: новый законопроект об иноагентах должен быть разработан самими мажилисменами.
В Народной партии Казахстана, чей депутат и выступила с идеей нового законопроекта, редакции «Власти» заявили, что не исключают разработки законопроекта в будущем, подчеркнув, что «это будет зависеть от ситуации».
«С одной стороны, в VIII созыве парламентская фракция НПК уже инициировала ряд законопроектов, так что на разработку нового дополнительного документа нашим депутатам потребуется дополнительное время. С другой стороны, как говорится, кто если не мы? Мы все прекрасно понимаем важность и нужность закона „Об иностранных агентах”», — заявили в НПК, заверив, что «предлагаемый документ никоим образом не будет ущемлять свободу слова и распространения информации», а наоборот позволит «более объективно анализировать поступающие данные».
«Есть более актуальные вопросы»
Лидер фракции Общенациональной социал-демократической партии, депутат Асхат Рахимжанов заявил, что он и его коллеги точно не будут инициировать данный законопроект. Но если он будет рассматриваться в мажилисе, то в рабочую группу они войдут.
«За этим законопроектом нужно будет очень внимательно следить, есть некоторые моменты, которые я лично не поддерживаю и думаю, что и вся фракция не поддержит», — сказал Рахимжанов в комментарии «Власти».
Говоря о том, что точно не поддержат социал-демократы, он заявил, что это «некий уклон, который создаст возможности для преследования людей или международных организаций и станет инструментом лоббирования чьих-либо конкретных интересов». Однако, по его мнению, есть другая сторона — усиление мер, принимаемых государством для обеспечения национальной безопасности и соблюдения национальных интересов.
«Поэтому сейчас я не могу точно сказать, что мы железно поддержим или отклоним этот законопроект. Надо будет смотреть на его концепцию», — заключил Рахимжанов.
Глава фракции партии «Ак жол» Азат Перуашев считает, что в стране есть более актуальные проблемы, нежели поиск иноагентов.
Он уверен, что инициативу нужно проверить на соответствие Конституции, по которой гражданам гарантирована свобода и никто не может подвергаться дискриминации. Тем более, когда граждане Казахстана выражают свою позицию. Как подчеркнул Перуашев, «это их право». Что касается того, кто и откуда получает финансирование, то «госорганы и так собирают эту информацию и по налоговому законодательству публикуют».
«Поэтому такой необходимости мы не видим, и участвовать в разработке такого законопроекта не собираемся. И мое отношение к этому вопросу достаточно критичное», — подчеркнул лидер партии.
Он отметил, что высказывает свое личное мнение, так как на фракции данный вопрос пока не обсуждался.
«Мы не считаем, что этот вопрос у нас стоит настолько остро. Мы считаем, что в нашей стране есть гораздо более актуальные вопросы и проблемы, которыми партия „Ак жол“» сегодня занимается. Та же налоговая реформа, та же поддержка производства, предпринимателей, бизнеса, промышленности. То же наполнение бюджета, формирование доходной части бюджета, та же либерализация экономики», — заявил Перуашев, заключив, что ему и его коллегам есть над чем работать «помимо всяких там иноагентов».
Лидер фракции правящей партии «Аманат» Елнур Бейсенбаев лишь заявил, что в их плане законопроектных работ такого документа нет. А на вопрос, нужен ли такой документ и будут ли депутаты его поддерживать, он отметил, что «нет смысла комментировать, не увидев и не изучив законопроект, а тем более, определять позицию фракции».
В партии «Ауыл» также отметили, что депутат Смирнова только отправила запрос премьер-министру, и в публичном пространстве «отсутствуют детали или текст самого законопроекта «Об иноагентах».
«В связи с этим фракция партии „Ауыл“ не имеет возможности комментировать или занимать какую-либо позицию по данному вопросу на текущем этапе, так как пока нет официальной концепции или проекта закона», — подчеркнули в партии.
В «Ауыле» считают необходимым дождаться окончательных предложений и результатов работы над законопроектом, после чего «фракция будет готова подробно обсудить и принять обоснованное решение по этому вопросу». При этом, здесь подчеркнули, что «любые законодательные инициативы должны тщательно оцениваться, чтобы гарантировать их соответствие интересам общества и правам граждан».
Единственная парламентская фракция, которая отказалась как-либо комментировать инициативу коллег — «Respublica», позиционирующая себя прогрессивной партией бизнеса. Пресс-секретарь и помощник лидера фракции Айдарбека Ходжаназарова оставили запросы без ответа.
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