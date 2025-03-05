Идея закона об иноагентах не вызвала энтузиазма в парламенте

Идея принятия в Казахстане закона об иностранных агентах высказывалась не раз, ее активно продвигали как провластные политологи, так и анонимные комментаторы. Депутат мажилиса от Народной партии Казахстана Ирина Смирнова вывела дискуссию на новый уровень в феврале, когда предложила правительству разработать закон об иноагентах.

Смирнова, как и несколько ее коллег, использовала очевидный информационный повод - решение новой американской администрации уничтожить USAID, агентство международной помощи, которое в том числе поддерживало и гуманитарные проекты по всему миру. Крушение USAID было радостно встречено авторитарными режимами по всему миру.

Тем не менее, как выяснила «Власть», опросив чиновников и депутатов, предложение Народной партии Казахстана не встретило большого энтузиазма и может так и остаться не более чем идеей, по крайней мере пока.

«Планов нет»

Несмотря на то, что депутаты парламента наделены законодательной инициативой и могут сами разрабатывать как поправки в законодательство, так и новые законопроекты, Смирнова в своем запросе просила разработать проект закона об иноагентах премьер-министра Олжаса Бектенова.

Однако в министерстве юстиции, отвечающем за план законопроектных работ, редакции «Власти» сообщили, что планов разработать такой законопроект у кабинета министров на 2025 год нет. План разрабатывается ежегодно, поэтому исключать, что он появится, например, в следующем году, нельзя.

Источники редакции в администрации президента заверили, что и у президента нет планов предложить такой законопроект.

В этом случае единственным вариантом остается депутатская инициатива: новый законопроект об иноагентах должен быть разработан самими мажилисменами.

В Народной партии Казахстана, чей депутат и выступила с идеей нового законопроекта, редакции «Власти» заявили, что не исключают разработки законопроекта в будущем, подчеркнув, что «это будет зависеть от ситуации».



