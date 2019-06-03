Красный каратист. Портрет кандидата в президенты Жамбыла Ахметбекова

На первых для него президентских выборах Жамбыл Ахметбеков, которого страна не знает совсем, предстает на агитационных материалах спортивным человеком – страна узнает, что он каратист и обладает черным поясом. «Справедливая борьба – чистая победа» - гласит предвыборный слоган кандидата-каратиста. Восемь лет спустя Ахметбеков смотрит на казахстанцев с традиционных агитационных материалов, кимоно заменил обычный костюм, а предвыборный слоган неразличим с другими кандидатами.
До съезда Коммунистической народной партии Казахстана после объявления президентских выборов в апреле 2019-го наблюдатели ждут и гадают, станет ли кандидатом в президенты молодой и довольно популярный депутат Айкын Конуров. Проходит съезд и кандидатом неожиданно становится Жамбыл Ахметбеков, во второй раз.
«На съезде делегаты выдвинули мою кандидатуру. Я мог бы снять свою кандидатуру, сделать самоотвод, тогда бы рассматривалась следующая кандидатура. Но эта программа, которую партия сперва обозначила - сначала программа, а под нее выбирается кандидатура, мне по душе — она является продолжением той программы, которую я делал в 2011 году. Я уже был кандидатом и опыт имеется. И я, учитывая недостатки, допущенные в то время, сейчас бы продвинулся больше. С этой точки зрения я согласился и меня выдвинули», - объяснял кандидат в интервью Vласти в мае.
Жамбыл Ахметбеков родился в 1961 году в небольшом ауле Жантеке в сотне километров от нынешней столицы Казахстана. Сейчас в Жантеке проживает всего несколько сотен человек и население поселка продолжает сокращаться.
После окончания поселковой школы Ахметбеков учился на механизатора сельского хозяйства в Целиноградском сельскохозяйственном институте, после чего вернулся в родной Коргалжинский район и начал работать механиком в совхозе.
С начала 1980-х Ахметбеков был активно вовлечен в комсомольскую и партийную работу, а в 1990-м стал первым секретарем Коргалжинского райкома партии.
После распада Советского Союза Жамбыл Ахметбеков окончил факультет управления КИМЭПа и неожиданно кардинально сменил профиль деятельности: он работал главой управления культуры в районных администрациях Карагандинской и Акмолинской областей.
В конце 1990-х карьера Ахметбекова делает еще один зигзаг: он становится замдиректора по военно-физической подготовке военно-технического лицея, а затем методистом районного отдела образования по военной подготовке и спорту.
В 2005 году Жамбыл Ахметбеков присоединяется к Коммунистической народной партии, созданной за год до этого после раскола в Компартии страны, в качестве руководителя аппарата. В КНПК он делает быструю карьеру и становится секретарем и членом бюро центрального комитета.
В 2011 году партия выдвигает малоизвестного публике Ахметбекова кандидатом в президенты. Агитация на тех выборах еще отличается оригинальностью. Казахстанцы знакомятся с кандидатом, который мало похож на коммуниста, образ которого еще свеж в постсоветском обществе: партия эксплуатирует спортивные привычки кандидата, медиа тиражируют, что КНПК на выборах представляет каратист. Но никаких других оригинальных ходов штаб кандидата не придумывает и идет по традиционному пути: встречи с трудовыми коллективами, автопробеги с красными флагами и еще более стандартный набор лозунгов.
Коммунист Ахметбеков, по официальным данным, по результатам выборов занимает только третье место, набрав 1,36% голосов избирателей. На инаугурации президента Нурсултана Назарбаева его соперник-коммунист вместе с двумя другими кандидатами – Гани Касымовым и Мэлсом Елеусизовым сидит в первом ряду. На троих они не набрали и пяти процентов голосов и все быстро признали свое поражение.
В 2012 году Жамбыл Ахметбеков в составе КНПК впервые проходит в мажилис и становится депутатом, в 2016 году он снова избирается в парламент в партийном списке коммунистов.
За семь лет в мажилисе Ахметбеков и его коллеги голосуют почти за все правительственные инициативы, лишь несколько раз выступив против предложений власти. В частности, КНПК голосовала против повышения пенсионного возраста для женщин.
«К некоторым моментам мы подходим цивилизованно, — когда необходимо найти консенсус и идти на компромисс, а не вот так встать и упереться и стоять в своей стойке. Иначе как можно трем фракциям и Ассамблее народа Казахстана договориться и принять статьи, которые принесут пользу народу? Компромисс у нас существует, мы идем, договариваемся», - говорит Ахметбеков в интервью Vласти в преддверии выборов.
При этом назвать Жамбыла Ахметбекова самым заметным депутатом от КНПК никак нельзя. Айкын Конуров и Ирина Смирнова известны лучше, много общаются с казахстанцами в соцсетях, инициируют больше запросов и, как следствие, больше представлены в медиа. Ахметбеков же участвует в традиционных для депутатов мероприятиях, вроде встреч в регионах или разъяснения послания президента.
Кампанию в 2019-м штаб кандидата-коммуниста ведет точно так же, как и все предыдущие – традиционно и ровно настолько, насколько это позволяют партийные возможности. Вместо каратэ кандидат занимается футболом, встречает велопробеги и общается с трудовыми коллективами.
Его кампания – это кампания любого из представителей партии сейчас. Ахметбеков не привлекает к ней семью (у него с супругой Карлыгаш четверо дочерей), не делает ее персональной, а его дальнейший политический путь легко представить – он будет мало отличаться от предыдущих восьми лет депутатства Жамбыла Ахметбекова, прошедших с его первого участия в президентских выборах.