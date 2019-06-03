Красный каратист. Портрет кандидата в президенты Жамбыла Ахметбекова

Жамбыл Ахметбеков родился в 1961 году в небольшом ауле Жантеке в сотне километров от нынешней столицы Казахстана. Сейчас в Жантеке проживает всего несколько сотен человек и население поселка продолжает сокращаться.

После окончания поселковой школы Ахметбеков учился на механизатора сельского хозяйства в Целиноградском сельскохозяйственном институте, после чего вернулся в родной Коргалжинский район и начал работать механиком в совхозе.

С начала 1980-х Ахметбеков был активно вовлечен в комсомольскую и партийную работу, а в 1990-м стал первым секретарем Коргалжинского райкома партии.

После распада Советского Союза Жамбыл Ахметбеков окончил факультет управления КИМЭПа и неожиданно кардинально сменил профиль деятельности: он работал главой управления культуры в районных администрациях Карагандинской и Акмолинской областей.

В конце 1990-х карьера Ахметбекова делает еще один зигзаг: он становится замдиректора по военно-физической подготовке военно-технического лицея, а затем методистом районного отдела образования по военной подготовке и спорту.

В 2005 году Жамбыл Ахметбеков присоединяется к Коммунистической народной партии, созданной за год до этого после раскола в Компартии страны, в качестве руководителя аппарата. В КНПК он делает быструю карьеру и становится секретарем и членом бюро центрального комитета.

В 2011 году партия выдвигает малоизвестного публике Ахметбекова кандидатом в президенты. Агитация на тех выборах еще отличается оригинальностью. Казахстанцы знакомятся с кандидатом, который мало похож на коммуниста, образ которого еще свеж в постсоветском обществе: партия эксплуатирует спортивные привычки кандидата, медиа тиражируют, что КНПК на выборах представляет каратист. Но никаких других оригинальных ходов штаб кандидата не придумывает и идет по традиционному пути: встречи с трудовыми коллективами, автопробеги с красными флагами и еще более стандартный набор лозунгов.