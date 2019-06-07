Контроль общественного мнения

В конце мая генпрокуратура сообщила, что двое казахстанцев были оштрафованы за проведение соцопросов о выборах в интернете. На днях суд также вынес штраф журналу Exclusive за проведение соцопроса в Youtube еще до начала электорального периода. Главный редактор журнала Exclusive Карлыгаш Еженова написала на своей странице в Facebook, что в опросе журнала «не назывались чьи-либо фамилии в принципе». По данным ЦИК, официально документы на проведение социсследований накануне выборов подали две организации. По другим источникам, таких организаций пять. Vласть поговорила с ними.
Как ранее разъяснили в ЦИК, в Казахстане предвыборные соцопросы могут проводить юридические лица, зарегистрированные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и имеющие не менее пяти лет опыта работы по проведению опросов общественного мнения. Они должны предварительно письменно уведомить ЦИК и указать сведения о специалистах, принимающих участие в проведении опроса и имеющих опыт работы в этой сфере, о регионах, в которых будут проводится опросы общественного мнения и о применяемых методах анализа. Эти поправки были внесены в выборное законодательство в 2018 году, до этого закон не был столь суров и не указывал, какие организации вправе проводить предвыборные соцопросы.
Кто проводит соцопросы перед президентскими выборами 2019 года?
По информации источника Vласти в Центризбиркоме, предвыборные социологические исследования в 2019 году проводят следующие организации: общественное объединение «Қоғамдық пікір», Научно-исследовательский институт «Молодежь», BRIF research group, ТОО Институт Анализа и Прогнозирования ВКО и Институт стратегических инициатив партии «Нур Отан».
В Институте стратегических инициатив партии Nur Otan с корреспондентом Vласти отказались говорить о том, проводит ли организация опросы в электоральный период. Замдиректора института Юлия Кучинская на нескольких выборах оглашала результаты exit poll, представляя другую организацию - Институт демократии. Никаких публикаций в период выборов-2019 ИСИ не делал.
В BRIF research group на вопросы о характере предвыборных соцопросов, проводимых компанией, Vласти ответили, что это конфиденциальная информация, и заказчик опроса сам опубликует эти данные, если посчитает нужным. Личность заказчика и цели соцопроса в компании также не разглашают. На сайте BRIF research group указано, что компания занимается маркетинговыми и социальными исследованиями в Казахстане и всех других центрально-азиатских странах, а ее клиенты в основном – крупные казахстанские и международные компании.
В Институте анализа и прогнозирования ВКО подтвердили, что проводят предвыборные социологические исследования, связанные с рейтингом кандидатов, явкой, предпочтениями в голосовании и отношением к власти. По словам Олега Чернышева, директора института, эти исследования проводятся только в Восточно-Казахстанской области. «Методики – это опрос, фокус-группы и структурированное интервью значимых и общественных лиц, которые имеют какой-то вес или узнаваемы в области», – рассказал он Vласти. Собранные данные, по словам директора, не будут опубликованы – это условие заказчика. Кто является заказчиком исследований, директор не уточнил. Чернышев также рассказал, что экзит-поллами в этом году его организация заниматься не будет. «Потому что заказа не было. То есть, опять же, экзит-поллы заказывали раньше какие-то организации на выборах, политические партии заказывали, но в этом году никто не заказывает, – сказал он. – Хотя я пытался, но что-то в этом году никто не хочет. Не то, что заказывать – даже проводить не хотят».
Выборами, по словам Чернышева, Институт анализа и прогнозирования ВКО занимается с 2004 года. Сам Чернышев, как указано на сайте института, в 2006 году был назначен его главой решением акимата ВКО, и с тех пор трудится на этой должности. Чернышев также занимает должность председателя Гражданского Альянса Восточно-Казахстанской области, является депутатом областного маслихата ВКО, и, как сообщает сайт Alataynews.kz, также является членом областной фракции Nur Otan. В апреле текущего года он также выступил от Гражданского Альянса с обращением в поддержку выдвижения кандидатуры Касым-Жомарта Токаева в президенты.
НИЦ «Молодежь»
Как сообщила корреспонденту Vласти директор НИЦ «Молодежь» Асем Кайдарова, организация будет проводить экзит-поллы, а также заниматься другими социологическими исследованиями.
Как указано на сайте организации, «Научно-исследовательский центр «Молодежь» был создан по поручению президента Республики Казахстан, озвученному в ходе XIX сессии Ассамблеи народа Казахстана 27 апреля 2012 года». Он работает при ЕНУ им. Гумилева в столице. На портале государственных закупок можно увидеть, что НИЦ «Молодежь» проводит исследования для различных государственных ведомств, в том числе, для управлений молодежной политики в различных городах и для министерства информации и общественного развития.
4 июня сайт Zakon.kz опубликовал данные предвыборного социологического исследования, проведенного НИЦ «Молодежь». В публикации, однако, не были указаны лица, заказавшие и оплатившие это исследование, как того требует закон о выборах. Кроме того, публикация появилась в сети 4 июня – за 5 дней до дня выборов, хотя выборное законодательство запрещает публикацию результатов опросов в течение пяти дней до дня голосования и в день голосования. Аналогичную публикацию сделало агентство Sputnik Казахстан, в одном и том же материале сначала напомнив читателям о запрете на публикацию данных соцопросов за пять дней до выборов, и абзацем ниже опубликовав результаты такого опроса. Было это 6 июня – за три дня до голосования.
ОО «Қоғамдық пікір» институты
В официальном ответе ЦИК на запрос Vласти указано, что ОО «Қоғамдық пікір» институты «будет проводить социологические опросы в течение всего электорального цикла, а также в день голосования по стандартной статистической модели Exit poll (экзит полл)». 23 апреля на сайте газеты «Караван» появилась новость, основанная на результатах социологического исследования, проведенного ОО «Қоғамдық пікір» институты. Как сообщает «Караван», результаты показывают фаворита предвыборной гонки, готовность избирателей участвовать в выборах, а также – каким уровнем доверия среди граждан обладает кандидат от партии Nur Otan (уровень доверия к другим кандидатам не указывается).
Директор ОО «Қоғамдық пікір» институты Айнур Мажитова также отказалась устно ответить на вопросы Vласти о том, какие методы использовались при сборе этих данных.
Опрос как механизм контроля
По мнению политолога Досыма Сатпаева социологический опрос – это один из методов коммуникации с властью и продвижения интересов определенных групп общества.
«Одним из самых важных элементов системного государственного управления является наличие большого количества альтернативной информации и альтернативных каналов информации для власти со стороны каких-то политических институтов, партий, профсоюзов, средств массовой информации, – объясняет политолог. – Я называю это косвенным, непрямым лоббизмом: когда разные месседжи [направлены на] разные электоральные, социальные, демографические и этнические группы, и в любом случае они могут быть уверены, что их месседж достигнет власти либо через каких-то отдельных ее представителей, либо политическую организацию».
«Опять же, если вы посмотрите на автократические и демократические государства, вы увидите, что в демократических государствах большое количество социологических служб, более того, у них даже разная специализация. Они уже сегментируются по отдельным направлениям, где проводят соцопрос, – продолжает он. – А в Казахстане пик активности разных социологических организаций пришелся где-то на 90-е и в первую половину 2000-х годов. А потом мы наблюдали деградацию этого поля, то есть, и количественное сокращение социологических организаций и количественное сокращение активных социологов которые когда-то тоже выступали и комментировали, интерпретировали результаты своих исследований. Где-то с середины двухтысячных годов мы увидели первую попытку государства создать аффилированные социологические службы, проводить определенные псевдо-социологические экспертные опросы».
По мнению Сатпаева, причин для этого было две: с одной стороны, опросы, определяющие рейтинги госслужащих, могли использоваться как средства борьбы внутри элит, а с другой – создать иллюзию того, что социальное настроение в стране позитивное, и работа власти в целом оценивается положительно.
«Это уже было явное искажение существующих общественных настроений для создания в первую очередь для руководства страны иллюзии того, что в принципе, система работает эффективно, она управляемая, и все структуры государственной власти, в принципе, выполняют свою работу хорошо», – объясняет политолог. – «Сама власть стала заложником этой системы, потому что каждый уровень госуправления, он боится нести ответственность за провал». Как отмечает политолог, статистика может искажаться на всех уровнях, начиная от акиматов, и, доходя до высших уровней власти, уже не отражает реальности. С предвыборными соцопросами, по мнению Сатпаева, ситуация идентичная.
«Сам факт того, что во время избирательной кампании целенаправленно ограничили возможность для социологических опросов, является, конечно, попыткой взять под контроль экзит-поллы», – объясняет политолог.
К примеру, в день второго тура президентских выборов в Украине экзит-поллы проводили четыре разные организации. Два экзит-полла проводились по заказу СМИ - телеканалов ТСН и 112 Украина. По данным всех четырех экзит-поллов Владимир Зеленский набрал более 70% голосов. Узнав результаты экзит-поллов, Петр Порошенко, на тот момент – действующий президент Украины, признал свое поражение еще до объявления финальных результатов голосования избирательной комиссией страны.
В случае проведения независимых экзит-поллов, считает Сатпаев, несовпадение данных может стать основой для недоверия к результатам выборов. По этой же причине, говорит политолог, детальной разбивки результатов голосования по городам и избирательным участкам в Казахстане давно не приводится.
«Если вы вдруг выдадите всю информацию по поводу голосования, начиная с локальных избирательных участков, и кто-то внимательно будет это анализировать, где-то может вылезти какая-то цифра, которая не согласуется с конечным результатом, понимаете, – отмечает он. – Вы знаете, у нас же были комические ситуации в свое время, когда в некоторых регионах количество проголосовавших превышало количество проживающих».