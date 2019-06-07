Контроль общественного мнения

Как ранее разъяснили в ЦИК, в Казахстане предвыборные соцопросы могут проводить юридические лица, зарегистрированные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и имеющие не менее пяти лет опыта работы по проведению опросов общественного мнения. Они должны предварительно письменно уведомить ЦИК и указать сведения о специалистах, принимающих участие в проведении опроса и имеющих опыт работы в этой сфере, о регионах, в которых будут проводится опросы общественного мнения и о применяемых методах анализа. Эти поправки были внесены в выборное законодательство в 2018 году, до этого закон не был столь суров и не указывал, какие организации вправе проводить предвыборные соцопросы.

Кто проводит соцопросы перед президентскими выборами 2019 года?

По информации источника Vласти в Центризбиркоме, предвыборные социологические исследования в 2019 году проводят следующие организации: общественное объединение «Қоғамдық пікір», Научно-исследовательский институт «Молодежь», BRIF research group, ТОО Институт Анализа и Прогнозирования ВКО и Институт стратегических инициатив партии «Нур Отан».

В Институте стратегических инициатив партии Nur Otan с корреспондентом Vласти отказались говорить о том, проводит ли организация опросы в электоральный период. Замдиректора института Юлия Кучинская на нескольких выборах оглашала результаты exit poll, представляя другую организацию - Институт демократии. Никаких публикаций в период выборов-2019 ИСИ не делал.

В BRIF research group на вопросы о характере предвыборных соцопросов, проводимых компанией, Vласти ответили, что это конфиденциальная информация, и заказчик опроса сам опубликует эти данные, если посчитает нужным. Личность заказчика и цели соцопроса в компании также не разглашают. На сайте BRIF research group указано, что компания занимается маркетинговыми и социальными исследованиями в Казахстане и всех других центрально-азиатских странах, а ее клиенты в основном – крупные казахстанские и международные компании.